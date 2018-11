Mainz (ots) -ab Montag, 12. November 2018, 19.20 UhrErstausstrahlungenDas Bauhaus ist die berühmteste Kunstschule der Welt und dererfolgreichste deutsche Kultur-Exportartikel. 2019 feiert dieKünstlerschmiede ihren 100. Geburtstag. Im Vorfeld wirft RegisseurinNico Weber für das 3sat-Kulturmagazin "Kulturzeit" einen Blick aufdie Vision des Bauhauses. Im Fokus: die Frauen. In drei Beiträgennimmt die Reihe "bauhausfrauen: Die vergessenen Pionierinnen einerKunstbewegung" Biografien von Frauen unter die Lupe. "Kulturzeit"zeigt die Reihe am Montag, 12., Dienstag, 13., und Mittwoch, 14.November 2018, jeweils um 19.20 Uhr.Lange nicht beachtet und später in Vergessenheit geraten, habendie Frauen im Bauhaus maßgeblich zur Erfolgsgeschichte derKunstschule beigetragen. In den Beiträgen kommen unter anderen dieDirektorin des Bauhaus-Archivs in Berlin Annemarie Jaeggi, TorstenBlume von der Stiftung Bauhaus in Dessau, der Designer Ben Buschfeldund die Autorin Ulrike Müller zu Wort.Die Kultur- und Designhistorikerin Anja Baumhoff war die erste,die sich wissenschaftlich mit der Genderfrage am Bauhausbeschäftigte. Der Zeitzeuge und Schauspieler Joost Siedhoff, Kindeiner Bauhaus-Schülerin, erzählt von seiner Mutter und seinerKindheit an der Kunstschule, die Schriftstellerin TheresiaEnzensberger von ihrer literarischen Beschäftigung mit dem Thema unddie Pariser Architekturprofessorin Jana Revedin von ihren Recherchenzu Walter Gropius' Frau Ise und ihrer Rolle an der Kunstschule.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell