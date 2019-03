3sat-Kabarett-Highlights mit Sebastian Pufpaff und Barbara Ruscher (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Sonntag, 24. März 2019, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenDer Sonntagabend, 24. März 2019, steht bei 3sat ganz im Zeichender Kleinkunst: In seiner Kabarett-Show "Pufpaffs Happy Hour" begrüßtSebastian Pufpaff um 20.15 Uhr illustre Gäste in der BerlinerKulturbrauerei. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, hinterfragt DeutschlandsKabarett-Lady Barbara Ruscher in ihrer Sendung "Barbara Ruscher:'Ruscher hat Vorfahrt'" scharfzüngig, intelligent und charmant denSelbstoptimierungswahn der Gesellschaft.Bei "Pufpaffs Happy Hour" ist alles erlaubt - außer Langeweile.Dafür sorgen in der aktuellen Ausgabe: Philip Simon, Michael Hatzius,Andreas Rebers, der Beatboxer Robeat und das Musikduo Steiner &Madlaina. Ob bissige Satire oder Unfug auf hohem Niveau, Poetry Slamoder Musik, Stars oder Newcomer - hier hat alles seinen Platz, wasSpaß macht.Barbara Ruschers Markenzeichen ist ein Mix aus aktuellem Kabarett,entlarvender Comedy und dazu Songs am Klavier. In ihrem neuenProgramm, das sie am 11. März 2019 im Mainzer Forum-Theater unterhauspräsentierte, sucht sie für alles eine Lösung: Ist es gesünder, unterZeitdruck gesund zu kochen, oder entspannt eine Dosensuppe zu essen?Was ist schlimmer: Influenza oder Influencer? Und sind Ohrfeigeneigentlich vegan? Mit satirisch intelligentem Biss geht dieKabarettistin aktuellen gesellschaftlichen Fragen nach, sucht denWahnsinn im Alltäglichen und schreckt vor keinem Thema zurück.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über http://presseportal.zdf.de/presse/pufpaffund https://presseportal.zdf.de/presse/barbararuscher3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell