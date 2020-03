Mainz (ots) - Samstag, 4. April 2020, 20.15 UhrErstausstrahlungPeter Tschaikowskys 4. Symphonie zählt zu den bedeutendsten Werken des russischen Komponisten. Sein 1877 komponiertes Werk entstand in einer tiefen Persönlichkeitskrise und lässt sich als Selbstreflexion interpretieren. Iván Fischer dirigierte Tschaikowskys 4. Symphonie mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Anfang dieses Jahres im Herkulessaal der Münchner Residenz. 3sat zeigt am Samstag, 4. April 2020, um 20.15 Uhr mit "Iván Fischer dirigiert Tschaikowskys 4. Symphonie" eine Aufzeichnung des Konzerts in Erstausstrahlung.Die 4. Symphonie spiegelt wider, wie Tschaikowskys mit sich rang, weil ihm ein Bekenntnis zur eigenen Homosexualität in der Öffentlichkeit vollkommen unmöglich schien. Es war das Jahr, in dem der russische Komponist die Ehe mit einer ihm bis dahin unbekannten Frau einging: der Beginn eines Doppellebens, unter dem er so litt, dass er sich nach drei Monaten wieder trennte. Die Ehe wurde zeitlebens nicht offiziell aufgelöst. Zur 4. Symphonie schrieb Tschaikowsky selbst ein erklärendes Programm und das zeigt, wie bewusst der Komponist seine Situation in Musik ausdrückt.Der ungarische Dirigent Iván Fischer arbeitet mit den renommiertesten Orchestern der Welt zusammen. 1983 gründete er das Budapest Festival Orchester, dem er heute als Musikdirektor vorsteht. Er engagiert sich für ein einheitliches Europa und mehr Toleranz und rief gemeinsam mit dem Orchester 2015 das "Bridging Europe Festival" ins Leben".Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ivanfischerWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4560781OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell