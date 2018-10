Mainz (ots) -Donnerstag, 25. Oktober 2018, 21.00 UhrErstausstrahlungWie können wir bei der Vielzahl von Entscheidungen, die wir jedenTag treffen müssen, die richtige wählen? Darüber diskutiert3sat-Moderator Gert Scobel in "scobel - Die Kunst der Entscheidung"beim diesjährigen Neuroforum Frankfurt mit seinen Gästen - amDonnerstag, 25. Oktober 2018, um 21.00 Uhr im Rahmen von"Wissenschaft am Donnerstag".Kognitionspsychologen zufolge beruhen Entscheidungen nicht aufrein rationalen Erwägungen, sondern vor allem auf dem Zusammenspielvon Wahrnehmung, Wissen, Information und Emotion. Auch Routine undeinfache Regeln können zu schnellen und praktikablen Entscheidungenführen. Gert Scobel diskutiert verschiedene wissenschaftlichePerspektiven auf Entscheidungsfindung, unter anderen mit demPsychologen und Kognitionswissenschaftler Ralph Hertwig. Diepersönliche und von der Gesellschaft geprägte Informationsauswahl und-verarbeitung spielt bei der Entscheidung eine zentrale Rolle. Wiebeurteilen und gestalten wir beispielsweise den Umgang mitFlüchtlingen? Wie können wir Fake News von seriösen Untersuchungenunterscheiden? Führt die Aufklärung zu besseren Urteilen und wenigerFehlentscheidungen? Warum sind Gefühle oftmals stärker als dieVernunft?Bereits um 20.15 Uhr zeigt 3sat im Rahmen von "Wissenschaft amDonnerstag" die Dokumentation "Mysterium Narkose" von FrancaLeyendecker. Die Erstausstrahlung beschäftigt sich mit derWirkungsweise und den Risiken von Narkosen.Wissenschaft am Donnerstag: In 3sat steht der Donnerstagabend imZeichen der Wissenschaft. Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet dieDokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften,Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert GertScobel mit seinen Gästen zum Thema.Weitere Informationen sowie ein Interview mit Ralph Hertwig:https://ly.zdf.de/Bih/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wad3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell