3sat: Gert Scobel diskutiert über die Krise der christlichen Kirchen (FOTO)

Mainz (ots) -Die traditionellen christlichen Kirchen sind in der Krise. Esfehlt an Gläubigen, an Geistlichen und an einer Neuausrichtung. AmDonnerstag, 22. März 2018, um 21.00 Uhr, spricht Gert Scobel in derSendung "scobel - Die kirchliche Leere" zusammen mit demReligionswissenschaftler Michal Blume, dem Soziologen Hans Joas undder Religionswissenschaftlerin Gritt Klinkhammer darüber, welcheChance die Kirchen in einer modernen Gesellschaft noch haben.2016 wurden in Deutschland gerade einmal 77 Männer zum Priestergeweiht. Jedes Jahr verlieren die beiden großen christlichen Kirchenungefähr 300.000 Mitglieder. Trotzdem verharren die Kirchen inWesteuropa in traditionellen Strukturen und veralteterGlaubenspraxis. Um nicht bald obsolet zu werden, bedürfen die Kirchendringend einer Erneuerung. Der Islam sucht gleichsam einen Wegzwischen Moderne und Tradition. Andere spirituelle Bewegungenscheinen das Bedürfnis der Menschen nach Sinn, Sicherheit undOrientierung durchaus zu befriedigen. Immer mehr Menschen wenden sichbeispielsweise dem Buddhismus und der Meditation zu.Zusammen mit seinen Gästen geht Gert Scobel unter anderem derFrage nach, welche strukturellen Veränderungen einen Weg aus derKrise weisen könnten und welche Rolle die Religion in einer liberalenund globalisierten Welt überhaupt noch spielt.Gert Scobels Gäste:Michal Blume ist Dozent an der Universität Köln und forscht unteranderem über Identität, Kultur und die Evolutionsbiologie derReligiosität.Hans Joas ist Professor an der Theologischen Fakultät derHumboldt-Universität Berlin und am Institut für Soziologie derUniversität Chicago. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderemReligionssoziologie und Wertewandel.Gritt Klinkhammer ist Religionswissenschaftlerin an derUniversität Bremen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind ReligiöseDiversität, Religion in modernen Gesellschaften, Islam in Europa,evangelikal-charismatische Gemeinden, Salafismus.Bereits um 20.15 Uhr zeigt 3sat im Rahmen von "Wissenschaft amDonnerstag" die Wissenschaftsdokumentation "Wunder - dasUnerklärliche erklären". Der Donnerstagabend steht in 3sat im Zeichender Wissenschaft: Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentationrelevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur undTechnik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel über einverwandtes Thema.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zur Sendung sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wad3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell