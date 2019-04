Mainz (ots) -Samstag, 20. April 2019, 19.20 UhrErstausstrahlungZwei prominente Persönlichkeiten, zwei Schicksale, zweiGenerationen: Edzard Reuter, 91, Zeuge des Jahrhunderts, ehemaligerDaimler-Benz-Chef, und Can Dündar, 57, Journalist, bekannterErdogan-Gegner. Beide mussten ihr Heimatland auf der Flucht vor einemDespoten verlassen, beide verbindet die Erfahrung des Exils und dieLiebe zur Türkei. In Edzard Reuters und Can Dündars Biografienkreuzen sich die Wege der langen deutsch-türkischen Geschichte aufexemplarische Weise. Einst nahm die Türkei Flüchtlinge ausHitler-Deutschland auf - heute gewährt Deutschland den Verfolgten desErdogan-Regimes Zuflucht. Reuter und Dündar sprechen in derDokumentation "Geraubte Heimat - Exil in der Türkei und Deutschland"von Jutta Louise Oechler über ihre Exilerfahrungen und darüber, wiees mit den deutsch-türkischen Beziehungen weitergehen soll. 3satzeigt die Dokumentation am Samstag, 20. April 2019, um 19.20 Uhr inErstausstrahlung.Edzard Reuter ist der Sohn des Berliner NachkriegsbürgermeistersErnst Reuter und ehemaliger Daimler-Benz-Chef. Der Sozialdemokratfloh vor den Nationalsozialisten mit seiner Familie in die Türkei.Deutsche Akademiker waren Staatsgründer Atatürk hochwillkommen beiseinen Reformen, der Modernisierung und Verwestlichung des Landes.Edzard Reuter verbrachte seine Kindheit und Jugend in Ankara. DieEntwicklung in der Türkei beobachtet er mit größter Sorge: "Das tutmir weh. Da werden die Menschenrechte auf den Kehricht geworfen. Abermeine Eltern verdanken ihr Leben diesem Land, ich meine Jugend. Wasderzeit in der Türkei geschieht, erinnert mich an die Anfänge derNS-Zeit."Auch Journalist Can Dündar sieht diese Parallelen: "DerPutschversuch war der Reichstagsbrand der Türkei. Für Erdoganwillkommener Anlass, seine Widersacher zu verhaften und zumalleinigen Machthaber zu werden." Wie Reuter wuchs Dündar in Ankaraauf und promovierte an jener Fakultät, an der Edzard Reuters VaterErnst einst lehrte. Der frühere Chefredakteur derregierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" zog mit einemEnthüllungsartikel über Waffenlieferungen des türkischenGeheimdienstes an syrische Islamisten den Zorn Erdogans auf sich.Nach Gefängnishaft, einem Attentat auf ihn und schließlich demPutschversuch im Juli 2016 konnte Dündar nicht mehr in die Türkeizurückkehren und lebt seitdem in Berlin. Durch seinen Widerstandgegen Erdogans Autokratie wurde er zur Symbolfigur der unterdrückten"anderen" Türkei. Doch auch hier wird der Regimegegner bedroht, kannkeinen Auftritt ohne Polizeischutz absolvieren. Erdogans langer Armreicht bis nach Deutschland - für Dündar daher eine weit wenigersichere Zuflucht als damals die Türkei für Reuter.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/geraubteheimatVideo-Stream: https://ly.zdf.de/SWg/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell