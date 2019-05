Mainz (ots) -Der Kurzfilm "Which Way to the West" (Deutschland 2019, 37Minuten) von Kristina Kilian hat bei den 65. InternationalenKurzfilmtagen Oberhausen den mit 2500 Euro dotierten 3sat-Förderpreisgewonnen. In dem Film folgt eine junge Regisseurin den Spuren vonJean-Luc Godard, der nach der Wende einen Film über Deutschlandgedreht hat. Sie sucht nach ihrer Identität als Filmemacherin undtrifft dabei Figuren aus dem Film und besucht die alten Drehorte.In der Begründung der Jury des Deutschen Wettbewerbs heißt es:"Ein Film über eine Filmemacherin, die einen Film über ihreAuseinandersetzung mit Godards 'Allemagne Neuf Zero' dreht: Dasklingt ganz schön 'meta, meta, meta' (um es mit 'Which Way to theWest' selbst zu formulieren). Ist es auch, ziemlich meta, aber alsVerschränkung von Hommage, Selbstzweifel, Film- undDeutschlandrecherche erweist sich der Film auch als ganz schönkomisch und als Suche, die wirklich ins Offene führt. Es ist einegroße Stärke von 'Which Way to the West', dass der Film, dem Meta zumTrotz, nicht vor allem smart sein will. Erst das macht ihn klug." DerJury des Deutschen Wettbewerbs, die unter anderem den3sat-Förderpreis bestimmt, gehören in diesem Jahr Kathrin Becker(Berlin), Ekkehard Knörer (Berlin) sowie Stefan Butzmühlen(Artelshofen/Berlin) an. Stefan Butzmühlen hat 2010 mit seinemKurzfilm "Nach Klara" selbst den 3sat-Förderpreis gewonnen.Kristina Kilian studierte Szenografie und Ausstellungsdesign ander Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und absolvierte eineinjähriges Gaststudium mit Schwerpunkt Film bei Douglas Gordon ander Staatlichen Hochschule für Bildende Künste - Städelschule inFrankfurt am Main. Seit 2013 studiert sie Dokumentarfilm undFernsehpublizistik an der Hochschule für Fernsehen und Film München.Mit dem 3sat-Förderpreis wird seit 1999 im Rahmen derMedienpartnerschaft mit den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausenein Film im Deutschen Wettbewerb prämiert, der sich durch eine neueSichtweise auszeichnet. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert undumfasst darüber hinaus das Angebot, den ausgezeichneten Beitrag zuerwerben und im 3sat-Programm zu präsentieren.Anlässlich der 65. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen (1. bis6. Mai 2019) zeigt 3sat am Dienstag, 7., und Mittwoch, 8. Mai 2019,Kurzfilme aus den vergangenen Wettbewerben in seinem Programm. DenAuftakt macht der 3sat-Förderpreis-Gewinner 2018 "Bigger Than Life".Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kurzfilmtageMehr zum Kurzfilm-Programm in 3sat (zum Teils mit Video-Streams):https://ly.zdf.de/TtX6/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell