Mainz (ots) -Samstag, 19. Oktober 2019, 21.45 UhrErstausstrahlungGeorg Büchners Klassiker "Woyzeck" ist auch heute nochhochaktuell. Das Dramenfragment, das der 23-jährige Georg Büchnerkurz vor seinem Tod 1837 verfasste, ist eines der meistgespieltenDramen der Moderne. Die Dokumentation "Wahnsinnswerke: Woyzeck" vonCatharina Kleber, die 3sat am Samstag, 19. Oktober 2019, um 21.45 Uhrin Erstausstrahlung zeigt, ergründet das Werk, vergleicht dieprägendsten Inszenierungen und stellt Bezüge zur Gegenwart her. Zuden zentralen Themen Verrat, Wahnsinn und Schuld äußern sich unteranderen die Schauspielerin Maren Eggert, Musiker von der PunkbandDonots und Regisseur Ulrich Rasche.In Büchners Drama muss sich der Soldat Franz Woyzeck mitGelegenheitsjobs über Wasser halten. Mit seinem Freund Andresarbeitet er auf dem Feld, wo er regelmäßig von seinenWahnvorstellungen heimgesucht wird und Verschwörungstheorien ersinnt.Außerdem ist Woyzeck die rechte Hand seines Hauptmanns und stelltseinen Körper für wissenschaftliche Versuche zur Verfügung. Er istein Underdog, der von allen gedemütigt und erniedrigt wird. Sein hartverdientes Geld bringt er Marie für das gemeinsame, aber unehelicheKind. Marie jedoch beginnt eine Affäre mit dem schneidigenTambourmajor. Das ist eine Demütigung zu viel für Woyzeck: Von seinenWahnvorstellungen getrieben, lockt er Marie an einen See und bringtsie um.Vorab, um 20.15 Uhr, zeigt 3sat eine zeitgemäße Filmadaption von"Woyzeck", die Regisseur und Drehbuchautor Nuran David Calis 2012 zuGeorg Büchners 200. Geburtstag inszenierte. Der Theaterfilm istbesetzt mit Tom Schilling als Woyzeck, Nora von Waldstätten als Marieund Simon Kirsch als Tambourmajor.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/woyzeckDie Doku als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/yPb/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell