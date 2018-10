Mainz (ots) -Samstag, 13. Oktober 2018, 20.15 UhrErstausstrahlungIn Henrik Ibsens "Nora oder Ein Puppenheim" symbolisiert das Heimdie enge Lebenswelt der Titelheldin. 1879 in Kopenhagen uraufgeführt,steht das Emanzipations-Stück schlechthin bis heute mit ungebrochenerVitalität auf den Spielplänen der Theater. Am Samstag, 13. Oktober2018, 20.15 Uhr, entschlüsselt die 3sat-Dokumentation"Wahnsinnswerke: Nora" das Stück des Norwegers und spricht unteranderem mit der Schauspielerin Johanna Wokalek, derSprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling, der Berliner RapperinSookee und der Regisseurin Susanne Kennedy über Freiheit, Patriarchatund die Zukunft des Feminismus.In dem Klassiker der Theaterliteratur bricht Nora aus der Engeihrer zeitgenössischen gesellschaftlichen Konventionen aus, willnicht länger nur als Besitz des Hausherrn betrachtet werden, dem siezwar kostbar ist, der ihr aber kein eigenes Leben zubilligt. Nora,die "Naschkatze" oder das "Eichhörnchen", hat aus Liebe zu ihrem Manngelogen und betrogen. Das hätte ihr niemand zugetraut - bis einErpresser auftaucht und die Fassade zum Einsturz bringt. DasPuppenheim zerbricht. Nora geht, knallt die Tür hinter sich zu undlässt Mann und Kinder, ihr gesamtes altes Leben, zurück.Die Dokumentation von Sylvie Kürsten fragt: "Wie restaurativ sindheute die privaten Glücksvorstellungen im bürgerlichen Mitte-Loft?Und wie tief sind die Risse in der Fassade der Puppenheime unsererZeit?"Im Anschluss um 21.00 Uhr zeigt 3sat "Nora oder Ein Puppenhaus" inder Inszenierung von Herbert Fritsch vom Theater Oberhausen aus demJahr 2011. Es wurde als eines von drei "Starken Stücken" im Rahmendes 48. Theatertreffens Berlin von 3sat aufgezeichnet."Wahnsinnswerke: Nora" als Video-Stream im 3sat-Pressetreff:https://ly.zdf.de/YRo/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wahnsinnswerkenora3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell