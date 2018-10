Mainz (ots) -Dienstag, 9. Oktober 2018, 22.25 UhrErstausstrahlungSchriftsteller Robert Menasse präsentiert in der Dokumentation"Robert Menasse - Mein Brüssel" das heimliche Zentrum Europas undführt an die Schauplätze seines Erfolgsromans "Die Hauptstadt".Menasse trifft auf Künstler, Politiker und Historiker. 3sat zeigt dieDokumentation am Dienstag, 9. Oktober 2018, um 22.25 Uhr inErstausstrahlung."Brüssel ist der Ort, wo Politik gemacht wird, die auch in meinLeben in Wien hineinregiert", erzählt der österreichischeSchriftsteller. "Es hat mich beschämt, obwohl ich glaube, einaufgeweckter Zeitgenosse zu sein, dass ich nicht gewusst habe, wiedie EU wirklich funktioniert oder warum vieles nicht funktioniert.Ich habe mir gedacht, ich muss nach Brüssel, in den Maschinenraum, indem meine Lebensbedingungen produziert werden." Im Frühjahr 2010 zogMenasse nach Brüssel und wohnte dort mit Unterbrechungen bis 2016, umseinen Roman "Die Hauptstadt" zu schreiben. 2017 wurde er dafür mitdem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Das Werk gilt alsSchlüsselroman über das europäische Einigungsprojekt und dieInstitutionen der EU.Robert Menasse hat sich im Lauf der Jahre in die belgischeHauptstadt verliebt, obwohl oder gerade weil man ein falsches odergar kein Bild von ihr hat: "Ich kam zum ersten Mal in meinem Leben ineine Stadt, von der ich nichts wusste, kein Bild hatte und es dahernie ein Déjà-vu gab. Heute liebe ich diese Stadt. (...) Das Gefühl,was es heißt, Europäer zu sein, empfindet man hier deutlicher alsanderswo."In der Dokumentation von Günter Schilhan unternimmt Robert Menasseeinen Streifzug durch die belgische Hauptstadt. Er führt zur PlaceSte. Catherine, wo der Roman "Die Hauptstadt" seinen Anfang nimmt undder Autor seine erste Wohnung hatte, in das EU-Viertel, in daskürzlich eröffnete Haus der Europäischen Geschichte, auf denprachtvollen Grand Place - den Hauptplatz von Brüssel -, in dasafrikanische Viertel Matonge und auch nach Molenbeek, wo dieDrahtzieher der Terroranschläge von Paris und Brüssel lebten und wodie Bewohner heute gegen das Image eines "Terrornests" ankämpfen.Menasse trifft unter anderen die EU-Parlamentarier Guy Verhofstadt,Othmar Karas und Elmar Brok, den EU-Kommissar Johannes Hahn, denSozialarbeiter Johan Leman sowie die Künstler Kurt Ryslavy und ThomasBellinck. Robert Menasse, glühender Europäer und gleichzeitigKritiker der heutigen EU, zeigt Brüssels Vielfalt und macht sichGedanken über Europas Zukunft.Weitere Informationen und die Dokumentation als Video-Stream:https://ly.zdf.de/SOh/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/menasse3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell