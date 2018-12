Mainz (ots) -Montag, 17. Dezember 2018, 20.15 UhrErstausstrahlungAlexander Gerst ist der erste deutsche Kommandant derInternationalen Raumstation ISS. Die Dokumentation "Reise zu neuenHorizonten" von Luise Wagner, die am Montag, 17. Dezember, 20.15 Uhrin 3sat zu sehen ist, begleitet das zweijährige Training und dieaufregenden Monate der Mission "Horizons".Für den deutschen Astronauten ist es bereits der zweite Aufenthaltim All: 2014 schickte Gerst von seiner Mission "Blue Dot"faszinierende Fotos aus dem All und dokumentierte die atemberaubendeSchönheit unseres Heimatplaneten, aber auch dessen Verletzlichkeit.Die aktuellen Experimente auf der ISS liefern Erkenntnisse, um weiterins All vordringen zu können. Der Mond, und nach ihm der Mars, rückenfür die Menschheit in greifbare Nähe. Doch wie können die Astronautendorthin gelangen, wie dort überleben? Bereits für 2020 ist dienächste bemannte Reise zum Mond geplant, und auch Alexander Gerstträumt davon, den Erdtrabanten zu betreten.Beeinflusst wird Gersts Aufenthalt auf der ISS von einerunerwarteten Herausforderung: Nach dem Fehlstart einer Sojus-Raketeam 11. Oktober 2018 war die dreiköpfige Crew allein auf derRaumstation. Inzwischen ist eine neue Besatzung auf der ISSangekommen, und Alexander Gerst wird gemeinsam mit seinen zweiCrew-Mitgliedern voraussichtlich am 20. Dezember 2018 zur Erdezurückkehren.Wie er sich auf die Risiken einer Weltraummission vorbereitet undauch seine Angst besiegt, erzählt Alexander Gerst am Rande seinesTrainings bei der NASA in Houston und im russischen"Sternenstädtchen" Swjosdny Gorodok. Zusammen mit Raumfahrt-Experten,die ständig mit Gerst in Kontakt stehen, beleuchten die Filmemacherdie Ausnahmesituation, in der die Astronauten sich befinden.Weitere Informationen und die Doku als Video-Stream :https://ly.zdf.de/w8z/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/reisezuneuenhorizonten3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell