Mainz (ots) -Samstag, 17. August 2019, 19.20 UhrErstausstrahlungDas Woodstock-Festival im Sommer 1969 war der musikalischeHöhepunkt der Flower-Power-Bewegung. Eine halbe Million Hippiespilgerten damals nach Bethel nahe Woodstock, knapp anderthalbAutostunden nördlich von New York City. Doch was ist geblieben vonder Ära der Hippies? 3sat zeigt die Dokumentation "50 Jahre Woodstock- eine neue Musiker-Generation blickt auf das Festival allerFestivals" am Samstag, 17. August 2019, um 19.20 Uhr inErstausstrahlung.In seiner Dokumentation taucht Ralf Rättig tief ein in dieAtmosphäre des Festivals, zeigt die chaotischen Bedingungen und diemusikalischen Highlights. Der offizielle Woodstock-Fotograf ElliottLandy erzählt, wie er die Tage und die Musik erlebt hat,Woodstock-Macher Joel Rosenman, wie ein tödlicher Massenstromschlagnur knapp verhindert werden konnte. Außerdem spielen drei Bands ausden 3sat-Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils ihreeigene Version eines Festival-Klassikers von Janis Joplin, Crosby,Stills & Nash und Arlo Guthrie. Was bedeuten die Musik und dieWoodstock-Ära für sie und unsere Zeit?Eingebettet in die Geschichte des Festivals sind die Perspektivenund Performances der Bands: des Liedermachers Der Nino aus Wien, derSchweizer Folk-Band Black Sea Dahu und der Berliner SoulsängerinLeslie Clio, die erzählt, dass sie mit 16 Jahren selbst eineWoodstock-Phase gehabt habe. Sie sagt: "Ich glaube, das unterscheidetdie Generationen, dass man heute backstage eher Tofukäse isst, alsJack Daniels zu trinken. Ich glaube, meine Generation ist einbisschen klarer und nüchterner. Klarheit ist damals auf jeden Fallkein großer Wert gewesen." Für die Dokumentation hat sie den Song"Piece Of My Heart" von Janis Joplin eingespielt. "Für Frauen wiemich", sagt sie, "ist Janis Joplin als Frau in einem Business, dasauch heute noch fast nur aus Männern besteht, wegweisend. Ohne JanisJoplin gäbe es mich und all die anderen nicht."Außerdem sind die Bands mit ihren Woodstock-Songs in3sat-"Kulturzeit" zu sehen: Am Montag, 12., Mittwoch, 14., undFreitag, 16. August 2019, jeweils ab 19.20 Uhr, zeigen in je einemBeitrag Black Sea Dahu, Leslie Clio und Der Nino, wie dieWoodstock-Ära ihre Musik beeinflusst hat.