Mainz (ots) -Der Film "Bewegung eines nahen Bergs" (Österreich 2019) von SebastianBrameshuber erhielt auf der 43. Duisburger Filmwoche (4. bis 10. November 2019)den mit 6000 Euro dotierten 3sat-Dokumentarfilmpreis für den bestendeutschsprachigen Dokumentarfilm.Natalie Müller-Elmau, 3sat-Koordinatorin, überreichte die Auszeichnung amSamstag, 9. November 2019: "Ich gratuliere Sebastian Brameshuber zum Gewinn des3sat-Preises. Mit 'Bewegung eines nahen Bergs' hat Brameshuber einen Film amFuße des Erzbergs in der Steiermark realisiert, der mit großer Gelassenheit,beeindruckender Sorgfalt nachhaltig von Dingen und Rohstoffen der Arbeit und desLebens erzählt.""Bewegung eines nahen Bergs" nimmt die Werkstatt von Clifford am Fuß desErzbergs in den Blick. Dort schweißt und schätzt er: Welche Autos verkauft erüber die nahe Grenze nach Ungarn, welche Teile über ferne Grenzen in seinenigerianische Heimat? Clifford führt unnachgiebige Verhandlungen überSprachbarrieren hinweg, bewegt sich stets umtriebig im Hinterhof einesweltweiten Handelssystems.In der Begründung der Jury für die Auszeichnung heißt es: "Cliff ist eine Figurrandständiger Ökonomien. Der Blick heftet sich an eine Person, die in sich ruht,dennoch entsteht der Eindruck einer opaken Figur jenseits dieses klar umrissenenUmfelds. In den Bewegungen von Kamera und Montage wird eine Beziehung zwischenunterschiedlichen Räumen erstellt und ergründet, was mitschwingt im Dazwischen:Entwurzelung, Migration, Anpassung, Leben und Überleben. Jene zugleich fernenwie omnipräsenten Prozesse betreffen Menschen wie Dinge. Sebastian Brameshuberverschafft diesen Denkbewegungen eine filmische Form, die - unprätentiös undelaboriert - einen magischen Materialismus einfordert."Lobend erwähnte die 3sat-Jury zudem den Film "Träume von Räumen" von MatthiasLintner: Er lege in einem gedanklichen und inszenatorischen Reichtum Zugänge zueinem der Gentrifizierung geweihten Haus, indem er den bunten Alltag der darinlebenden Menschen erzähle.Der 3sat-Dokumentarfilmpreis wird von den vier 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRG undARD gestiftet und seit 1996 auf der Duisburger Filmwoche an den bestendeutschsprachigen Dokumentarfilm aus dem Festivalprogramm vergeben. Derunabhängigen Jury gehören in diesem Jahr Michael Baute, Dozent fürFilmgeschichte an der dffb Berlin, Tereza Fischer, Leiterin der SchweizerFilmzeitschrift "Filmbulletin", und Lena Stölzl, zurzeit wissenschaftlicheMitarbeiterin an der Universität Bayreuth.3sat begleitet darüber hinaus die Duisburger Filmwoche auch in seinem Programm.Von Montag, 11., bis Mittwoch, 13. November 2019, zeigt 3sat vierDokumentarfilme aus den vergangenen Wettbewerben. Den Auftakt macht dieErstausstrahlung "Barstow, California" von Rainer Komers am Montag, 11.November, 22.25 Uhr. Im Anschluss, um 23.40 Uhr, folgt der Dokumentarfilm "DerFunktionär" von Andreas Goldstein. Am Dienstag, 12. November, 22.25 Uhr, zeigt3sat den Schweizer Dokumentarfilm "Iraqi Odyssey". Und am Mittwoch, 13.November, 20.15 Uhr, beendet 3sat das Programm zur Duisburger Filmwoche mit demFilm "Kulenkampffs Schuhe" von Regina Schilling. Der Film gewann 2018 den3sat-Dokumentarfilmpreis.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deInformationen zum 3sat-Programm anlässlich der 43. Duisburger Filmwoche und denFilm "Barstow, California" als Video-Stream im 3sat-Pressetreff:https://kurz.zdf.de/QzY/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell