Montag, 29. April 2019, 22.25 UhrErstausstrahlungVier Münchner Studierende wollen den renommiertenVölkerrechtswettbewerb "Jessup Moot Court" gewinnen, bei dem mehr als600 Universitäten aus der ganzen Welt in simulierten Verhandlungengegeneinander antreten. Der Dokumentarfilm "Die Kunst der Widerrede",der als Erstausstrahlung am Montag, 29. April 2019, 22.25 Uhr, in3sat zu sehen ist begleitet Celia, Mahja, Nina und Clemens. Er zeigt,wie sich die vier angehenden Juristen auf einen Rechtsstreit zweierfiktiver Staaten vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haagvorbereiten. Dabei geht es um staatliche Massenüberwachung, dieDefinition von Terrorismus, virtuelle Kriegsführung und den Umgangmit Whistleblowern. Für die vielen Grauzonen und offenen Fragen, dieim Völkerrecht keinesfalls eindeutig geregelt sind, müssen die jungenJuristen Antworten finden, um schließlich vor einer hochkarätigbesetzten Richterbank mit Richtern des Internationalen Gerichtshofs,Bundesrichtern und Juraprofessoren zu bestehen.Die Filmautoren Melanie Liebheit und Gereon Wetzel sindAbsolventen der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München underzählen in ihrem Film nicht nur eine spannende Wettkampfgeschichtein einem ungewöhnlichen Milieu. Sie zeigen auch einen zwar fiktiven,aber gleichwohl gesellschaftlich bedeutenden Fall des Völkerrechts.