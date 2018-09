Mainz (ots) -Mittwoch, 12. September 2018, 20.15 UhrErstausstrahlungEs brennen wieder israelische Flaggen, Gedenksteine an denHolocaust werden geschändet, auf vielen Schulhöfen ist "Du Jude!" alsSchimpfwort allgegenwärtig. Barrie Kosky, Intendant der KomischenOper Berlin, untersucht in der Dokumentation von Thorsten BerrarAntisemitismus in Deutschland. 3sat zeigt "Wie antisemitisch istDeutschland?" am Mittwoch, 12. September 2018, 20.15 Uhr, inErstausstrahlung.Für das Jahr 2017 verzeichnete das Innenministerium 1453antisemitische Straftaten in Deutschland. Die Tendenz ist steigend.Wie beeinflusst der Antisemitismus den Alltag der jüdischenBevölkerung? Wer sind die Täter? Sind radikale Muslime oderRechtsextreme die größere Bedrohung? Wie tief ist Antisemitismus inder Mitte der Gesellschaft verwurzelt? Was kann man dagegen tun? Undwie kann man sich wehren? Barrie Kosky trifft auf Menschen, die unterantisemitischen Anfeindungen leiden, auf Menschen, die Antisemitismusbekämpfen, und auf solche, die ihn im Internet schüren. Dabeischreckt er auch nicht vor Konfrontationen zurück. Kosky stammt ausAustralien und hat vor einem Jahr die deutsche Staatsbürgerschaftangenommen. Der Opernregisseur betrachtet die aktuelle Situationdeshalb mit den Augen eines Neubürgers.Die Dokumentation als Video-Stream unter: https://ly.zdf.de/vX3i/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum Film sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wieantisemitischistdeutschland3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell