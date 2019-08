Mainz (ots) -Montag, 19. August 2019, 20.15 UhrErstausstrahlungÖsterreichs Vogelwelt ist ausgesprochen vielfältig. Die Vögelbevölkern alle Lebensräume - von den schroffen Berghängen der Alpenbis zum Burgenland. Die Dokumentation "Von der Steppe in die Alpen:Vögel in Österreich" von Mario Kreuzer und Leander Khil, die 3sat amMontag, 19. August, 20.15 Uhr, zeigt, stellt die vielfältigeVogelwelt der Alpenrepublik vor.Mehr als 300 Vogelarten können in Österreich durch dieJahreszeiten beobachtet werden. Für den Ornithologen Leander Khil istdie Brutzeit die schönste Zeit. Besonders viele Arten kommen imGebiet des Neusiedler Sees vor. Die Blässgänse haben hier überwintertund ziehen im Spätwinter zurück in ihre sibirischen Brutgebiete. Dieam Neusiedler See ansässigen Graugänse brüten bereits Ende Februarwieder im Schilf; viele Paare bleiben ihr ganzes Leben lang zusammen.Im "Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel" werden Graugänsemarkiert, um ihre Wanderungen verfolgen zu können. Kiebitze habenweiter südlich überwintert und kehren jetzt in die Ebenen zurück. Siesuchen jedes Jahr einen neuen Partner und brauchen daher etwasVorlaufzeit, bis sie Eier legen und ihre Küken großziehen. AmNeusiedler See machen auch viele Zugvögel im Frühling Rast, um dannweiter nach Norden zu ziehen. In den Bergen Kärntens beginnt dieBrutzeit später: Die Hohen Tauern sind die Heimat jener Vogelarten,die nur in den höchsten Lagen Österreichs zu finden sind. Doch nachder Schneeschmelze und der ersten Warmphase sind auch Alpenbraunelle,Alpendohle und Schneesperling in Frühlingsstimmung.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/voegelinoesterreichInformationen und für akkreditierte Journalisten die Dokumentationals Video-Stream: https://kurz.zdf.de/Q8y/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell