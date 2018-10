Mainz (ots) -Donnerstag, 25. Oktober 2018, 20.15 UhrErstausstrahlungVollnarkosen sind immer ein Risiko, vor allem für älterePatienten. Die 3sat-Dokumentation "Mysterium Narkose" von FrancaLeyendecker widmet sich Fragen zur Narkose und zeigt, dass dieForschung bis heute noch gar nicht genau weiß, was bei einerVollnarkose überhaupt genau im Gehirn passiert. Wie wirkenNarkosemittel, und welche Alternativen zur Narkose gibt es? DieDokumentation zeigt am Donnerstag, 25. Oktober 2018, 20.15 Uhr,verschiedene neue Ansätze der Medizin bei Narkosemedikamenten, beiMessgeräten zur besseren Dosierung und zur Hypnose als Alternativezur Vollnarkose.In Deutschland werden pro Jahr rund zehn Millionen Operationenunter Vollnarkose durchgeführt. Was dabei genau im Gehirn passiert,weiß die Forschung bis heute nicht. Zwar verstehen Wissenschaftlerimmer besser, wie einzelne Anästhetika auf Zell-Ebene wirken,trotzdem kommt die Wissenschaft dem Geheimnis der Narkose nur langsamauf die Spur. Bislang sind wichtige Fragen unbeantwortet: Warum habenvöllig unterschiedliche Narkosemittel genau denselben Effekt -Bewusstlosigkeit? Warum wirken sie bei einem Patienten perfekt undbeim anderen kaum oder gar nicht?Solange die Wissenschaft nach Antworten sucht, bleibt die Narkoseeine riskante Angelegenheit. Vor allem für ältere Patienten birgteine Operation große Gefahren: Zwischen 30 und 40 Prozent der über60-Jährigen leiden nach einer Vollnarkose unter einem "postoperativenkognitiven Defizit", auch Delir genannt. Die Ursachen für dieDesorientierung und Halluzinationen sind nicht eindeutig geklärt.Aktuelle Studien legen nahe: Je tiefer die Narkose, desto höher istdas Risiko für eine kognitive Beeinträchtigung nach der Operation.Forscher suchen nach neuen Methoden, um die Vollnarkose sicherer zumachen. Wie lassen sich Zwischenfälle vermeiden? Und wie lässt sichdie Narkose noch besser an den Patienten und seine Krankengeschichteanpassen?Die Wissenschaftsdokumentation "Mysterium Narkose" zeigt 3sat imRahmen von "Wissenschaft am Donnerstag".Weitere Informationen und die Dokumentation als Video-Stream:https://ly.zdf.de/8SHoFB/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wad3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell