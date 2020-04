Mainz (ots) -Freitag, 8. Mai 2020, 11.40 Uhr ErstausstrahlungMenschen mit Beeinträchtigungen sind zurzeit in größter Sorge. Sie haben Angst vor Ansteckung und einem schweren Verlauf bei einer Covid-19-Infektion, vor der Einsamkeit in Isolation und einem Assistenz- und Pflegekräftemangel. Die Doku "Besonders normal: Leben in Zeiten von Corona" von Caroline Beyer-Enke, Stephanie Schmidt und Marion Mück-Raab am Freitag, 8. Mai 2020, 11.40 Uhr, in 3sat gibt Einblicke in den Alltag Betroffener.Sina Wolf ist 19 Jahre alt und gehört zur Risikogruppe. Die junge Frau hat eine eingeschränkte Lungenfunktion und ist sicher, dass eine Covid-19-Erkrankung für sie tödlich enden würde. Ihren Alltag in häuslicher Isolation hat sie mit einer Videokamera dokumentiert. Die Veränderung für Tausende Mitarbeiter in den Werkstätten von Bethel ist nach deren Schließung enorm. Für viele ist ein geordneter Alltag, eine Tagesstruktur wichtig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Werkstatt in Dortmund haben sich überlegt, welchen Beitrag sie unter den aktuellen Arbeitsbedingungen für die Gesellschaft leisten können. Matthias Bathe und einige seiner Kolleginnen und Kollegen produzieren nun unter Anleitung Atemschutzmasken für die Feuerwehr.Viele caritative Einrichtungen haben in den letzten Wochen ihre Türen schließen müssen - aus Angst vor Ansteckung und weil soziale Distanz das Gebot der Stunde ist. Viele ehrenamtliche Leistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und sozial Schwache sind nicht mehr möglich. Nathalie Böhm vom Verein "Wohnsitzlos in Mainz e.V." sorgt sich um die Menschen ohne festen Wohnsitz, bietet ihnen eine warme Mahlzeit und versucht dort zu unterstützen, wo seit der Coronakrise viele offizielle Hilfsangebote geschlossen wurden.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressemappe: https://kurz.zdf.de/6eJV/Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/besondersnormal3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4585310OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell