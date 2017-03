3sat: Der Angst ins Auge blicken - Themenwoche vom 3. bis 7. April 2017 / mit Erstausstrahlungen

Mainz (ots) - Ob vor Terror, Fremden, Krankheit,gesellschaftlichem Abstieg oder Spinnen: Jeder Mensch hat in seinemLeben schon Angst erlebt - und kaum ein Gefühl ist so stark. Doch wasmacht Angst aus? Wie entsteht sie, und wie kann man sie unterKontrolle bringen? In der Themenwoche "Der Angst ins Auge blicken"von Montag, 3., bis Freitag, 7. April 2017, beschäftigt sich 3sat inDokumentationen, Magazinsendungen und in Spielfilmklassikern mit demGefühl, das lähmen, aber auch antreiben kann.Das 3sat-Wissenschaftsmagazin "nano" macht am Montag, 3. April,18.30 Uhr, den Auftakt und erklärt, was Angst genau ist. Was passiertim Gehirn, wenn der Mensch Furcht und Panik hat? Und wie kann manAngststörungen therapieren?In der "nano spezial"-Ausgabe "Sind wir noch zu retten?"(Videostream verfügbar) am Dienstag, 4. April, 18.30 Uhr, trifftIngolf Baur Wissenschaftler, die den Patienten Erde seit Jahrzehntenuntersuchen, deren Warnungen aber weitgehend reaktionslos untergehen.Haben wir vielleicht nicht vor den richtigen Gefahren Angst?Am Mittwoch, 5. April, 18.30 Uhr, macht das Wissenschaftsmagazin"nano" das Geschäft mit der Angst zum Thema: Beim sogenannten FearMongering handelt es sich um die Theorie, dass Sicherheitsorgane sichselbst und ihre regelmäßig steigenden Budgets dadurch rechtfertigen,indem sie Angst in der Bevölkerung schüren. In den 1980ern sei es derKalte Krieg gewesen, heute der internationale Terrorismus.Die Wissenschaftsdokumentation am Donnerstag, 6. April, 20.15 Uhr,beschäftigt sich mit der "German Angst" (Videostream verfügbar). Sinddie Deutschen besorgter als die Bürger andere Nationen? Internationalwird die Politik und die öffentliche Diskussion in Deutschlandmanchmal so wahrgenommen, so dass "German Angst" ein geflügeltes Wortwurde. Aber ist das wirklich so? Und falls ja, könnte das auchVorteile haben? Die Angst vor dem Waldsterben hat beispielsweise zurEinführung des Katalysators geführt.Direkt im Anschluss, um 21.00 Uhr, fragt Gert Scobel in "scobel -Die hysterische Gesellschaft", ob Angst als "ein Grundgefühl unsererZeit" berechtigt ist - oder ist es nichts als Hysterie? Nutzen Medienund Politiker Ängste gezielt zur Stimmungsmache und Manipulation?Drohen die wirklich bedeutsamen Probleme vor lauter Angst aus demBlick zu verschwinden?Politisch ist die Mittelschicht auch in diesem Wahljahr dasZünglein an der Waage, was ihre wirtschaftlichen Perspektivenbetrifft, wird sie aber von starken Abstiegsängsten geplagt. Das3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" macht die "Abstiegsängste derMittelschicht" zum Thema.Zu den Spielfilmklassikern in der Themenwoche gehören AlfredHitchcocks "Die Vögel" am Mittwoch, 5. April, 20.15 Uhr, sowie seinSpielfilm "Psycho" am Donnerstag, 6. April, 22.25 Uhr. DieThemenwoche schließt mit Nicolas Winding Refns Film "Fear X" amFreitag, 7. April, 0.15 Uhr.Hinweis: Weitere Informationen zur 3sat-Themenwoche und einInterview mit dem Risikoforscher Gerd Gigerenzer über den richtigenUmgang mit der Angst aus dem aktuellen "3sat TV- & Kulturmagazin"(02/17) finden Sie im 3sat-Pressetreff unter https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/themenwoche-angst/Dort können Sie auch die Videostreams zu "nano spezial: Sind wirnoch zu retten?" sowie "German Angst" ansehen.Pressebilder zur gesamten 3sat-Themenwoche finden Sie hier:https://presseportal.zdf.de/presse/augePressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satMarion Leibrecht+49 (0) 6131 7016478Leibrecht.M@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell