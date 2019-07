3satFestspielsommer mit den Eröffnungskonzerten vom Rheingau- und Schleswig-Holstein Musik Festival (FOTO)

Mainz (ots) -ab Samstag, 6. Juli 2019, 20.15 UhrErstausstrahlungen/LiveEin Wochenende voller Musik: Der 3satFestspielsommer geht weitermit den Eröffnungskonzerten des Rheingau- und des Schleswig-HolsteinMusik Festival sowie einem Konzert des WDR Sinfonieorchesters mitJukka-Pekka Saraste in der Kölner Philharmonie - ab Samstag, 6. Juli2019, um 20.15 Uhr in 3sat.Die Eröffnung des Rheingau Musik Festivals findet traditionsgemäßin der Basilika des Klosters Eberbach statt. Zum Festivalauftakt EndeJuni präsentierte der kolumbianische Dirigent Andrés Orozco-Estradagemeinsam mit dem MDR Rundfunkchor und dem hr-Sinfonieorchester dasChor-Orchester-Werk "Stabat Mater" von Antonin Dvorak. Solisten sindGerhild Romberger (Alt) und Benjamin Bruns (Tenor). 3sat zeigt dasEröffnungskonzert des Rheingau Musik Festivals am Samstag, 6. Juli2019, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.Um 21.45 Uhr geht es weiter mit "Jukka-Pekka Saraste dirigiertGrieg und Mahler" aus der Kölner Philharmonie. Dort spielt BorisGiltburg Edvard Griegs Klavierkonzert mit dem WDR Sinfonieorchester,dirigiert von Jukka-Pekka Saraste. Außerdem steht Gustav Mahlers 6.Sinfonie, die "Tragische", auf dem Programm. Für den Finnen ist esdie letzte Saison als Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters. Mitdiesem Konzert schließt Saraste nach acht Jahren seinen eigenenkleinen Mahler-Zyklus ab, nachdem er bereits die Sinfonien 3, 4, 5und 9 mit dem Orchester erarbeitet hat.Am Sonntag, 7. Juli 2019, um 20.15 Uhr überträgt 3sat dasEröffnungskonzert des Schleswig-Holstein Musik Festivals live inseinem Programm. Gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unddem NDR Chor eröffnen Violinistin Janine Jansen und der polnischeDirigent Krzysztof Urbański das Schleswig-Holstein MusikFestival 2019. Die Niederländerin spielt Brahms' Violinkonzert inD-Dur op. 77. Außerdem steht Johannes Brahms' Sinfonie Nr. 4 e-Mollop. 98 auf dem Programm.3sat setzt seinen Festspielsommer am Samstag, 13. Juli 2019, um18.30 Uhr mit "Anna Netrebko in der Arena di Verona: Il Trovatore"(Erstausstrahlung) fort. Um 21.00 Uhr folgt das Konzert "Klassik amOdeonsplatz", das 3sat live zeitversetzt überträgt.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/festspielsommer20193sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell