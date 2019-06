Mainz (ots) -Samstag, 29. Juni 2019, 20.15 UhrliveZum Saisonabschluss präsentieren die Berliner Philharmoniker inder Waldbühne eine "märchenhafte Nacht" mit Musik von Ravel undProkofjew - interpretiert von der Mezzosopranistin Marianne Crebassa.3sat zeigt "Die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne 2019"im Rahmen des 3satFestspielsommers am Samstag, 29. Juni 2019, um20.15 Uhr.Für das traditionsreiche Open-Air-Konzert hat der russischeDirigent Tugan Sokhiev Maurice Ravels Sheherazade-Lieder und SergeiProkofjews humorvolle Musik zur Filmsatire "Leutnant Kijé" gewählt.Auf dem Programm steht außerdem Prokofjews Ballettmusik "Romeo undJulia". Mit Sokhiev konnten die Philharmoniker für ihrAbschlusskonzert den Musikalischen Leiter des MoskauerBolschoi-Theaters und amtierenden Chefdirigenten des OrchestreNational du Capitole de Toulouse gewinnen. Die Open-Air-Konzerte derBerliner Philharmoniker werden regelmäßig von über 20.000 Klassikfansbesucht.3sat setzt den diesjährigen 3satFestspielsommer am Samstag, 6.Juli 2019, um 20.15 Uhr mit dem " Eröffnungskonzert Rheingau MusikFestival" (Erstausstrahlung) fort. Im Anschluss, um 21.45 Uhr, folgtdas Konzert des WDR-Sinfonieorchesters "Jukka-Pekka Saraste dirigiertGrieg und Mahler" vom Juni 2019 aus der Kölner Philharmonie.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/festspielsommer20193sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell