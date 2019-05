Mainz (ots) -Samstag, 1. Juni 2019, ab 20.15 UhrErstausstrahlungHerausragende Konzerte und Opern mit internationalen Stars sindvom 1. Juni bis zum 14. September 2019 im 3satFestspielsommer zusehen. Eröffnet wird er am Samstag, 1. Juni 2019, um 20.15 Uhr mitder Neuinszenierung der Oper "Lucia di Lammermoor" von RegisseurLaurent Pelly aus der Wiener Staatsoper, die in diesem Jahr 150.Geburtstag feiert. Anlässlich dieses Jubiläums zeigt 3sat imAnschluss um 22.45 Uhr außerdem die Dokumentation "Roter Samt undBühnenstaub - Die Wiener Staatsoper" in Erstausstrahlung.In seiner Inszenierung "Lucia di Lammermoor" verlegt Laurent Pellydie Geschichte der Liebenden aus den verfeindeten AdelsfamilienAshton und Ravenwood ins Schneegestöber. Die junge russischeSopranistin Olga Peretyatko ist in der Rolle der wahnsinnigen Luciazu sehen; an ihrer Seite spielt Belcanto-Tenor Juan Diego Flórez inder Rolle des Edgardo. An der Wiener Staatsoper gehörte das Werk desOpernkomponisten Gaetano Donizetti bis 1926 und dann wieder ab 1978zum Kernrepertoire und bot Generationen von Sängern die Möglichkeit,sich in der höchsten Belcanto-Kunst zu beweisen.Im Anschluss, um 22.45 Uhr, taucht die Dokumentation "Roter Samtund Bühnenstaub - Die Wiener Staatsoper" in die Wiener Opernwelt ein:Kein anderes Opernhaus weltweit hat so viele Stücke im Repertoire undleistet sich ein so großes Ensemble. Jennifer Reznys Dokumentationrückt die Menschen ins Rampenlicht, die täglich mit vereinten Kräftenden Mechanismus Staatsoper am Laufen halten. Mit dabei sind unteranderen der musikalische Studienleiter Thomas Lausmann, mit dem derArbeitstag in der Oper steht und fällt, Maestro Suggeritore MarioPerktold, der es sich an seinem winzigen Arbeitsplatz unter der Bühnegern gemütlich macht und die Maskenbildnerin Beate Krainer, die nach25 Dienstjahren immer noch Freude daran hat, Plácido Domingos Kopf zuvermessen.Im Festspielsommer 2019 reist 3sat zu den großen Festivals in den3sat-Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz und zeigt denganzen Sommer lang herausragende Konzerte und Opern-Highlights dergroßen Klassikfestspiele. Als nächste Beiträge im 3satFestspielsommerfolgen am Samstag, 15. Juni 2019, um 20.15 Uhr die Oper "Der Barbiervon Sevilla" in Erstausstrahlung und am Donnerstag, 20. Juni 2019,21.45 Uhr, das "Sommernachtskonzert Schönbrunn 2019" livezeitversetzt.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/festspielsommer2019Das Programm zum 3satFestspielsommer im Überblick:https://ly.zdf.de/nym/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell