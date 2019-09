Das 3satFestival 2019 auf der TV-Bühne: Kabarett, Comedy und Musik (FOTO)

Mainz (ots) -ab Sonntag, 22. September 2019, 20.15 UhrErstausstrahlungenBeim 3satFestival 2019 wird die Mainzer Innenstadt zum Kleinkunst-und Musik-Mekka. Dort begegnen sich noch bis zum 21. September dieGrößen und Newcomer des Fachs. Direkt im Anschluss bringt 3sat alleProgramme an vier Abenden auf den Bildschirm: Los geht es am Sonntag,22. September 2019 - die weiteren Ausstrahlungen folgen am Samstag,28., und Sonntag, 29. September, sowie am Samstag, 5. Oktober 2019,immer ab 20.15 Uhr.Sebastian Pufpaff eröffnet das erste Festival-Wochenende amSonntag, 22. September 2019, um 20.15 Uhr mit seinem Programm "Wirnach". Um 21.00 Uhr rückt Abdelkarim in "Staatsfreund Nr. 1" dasDilemma von Menschen mit Migrationshintergrund in den Mittelpunkt.Katie Freudenschuss, Kabarettistin, Pianistin und Liedermacherin mitgroßer Stimme, präsentiert ihr Programm "Einfach Compli-Katie!" um21.45 Uhr. Im Anschluss, um 22.15 Uhr, zelebriert Nessi Tausendschönin "30 Jahre Zenit" mit einer Mischung aus Musik und scharfer Satiredie Brüche des Lebens."Wie kommt es, dass wir Konsumenten sind, User, Migranten,Deutsche, aber immer seltener Mensch?" fragt Christoph Sieber zumStart des zweiten 3satFestival-Wochenendes am Samstag, 28. September2019, um 20.15 Uhr in seinem Programm "Mensch bleiben". Horst Everspräsentiert um 21.00 Uhr sein Programm "Früher war ich älter". Über"Die Vorteile des Lasters" denkt Lisa Eckhart um 21.45 Uhr nach undversucht die Sünden neu zu erfinden. Um 22.15 Uhr präsentiert dieSinger-Songwriterin Miss Allie ihr Programm "Mein Herz und dieToilette".Am Sonntag, 29. September 2019, um 20.15 Uhr widmet sich derMainzer Lokalmatador Tobias Mann einem echten Herzensthema: dem"Chaos". Um 21.00 Uhr ist Timo Wopp "Auf der Suche nach demverlorenen Witz". Der Musiker und Comedian Tino Bomelino präsentiertum 21.45 Uhr sein Programm "Man muss die Dinge nur zu Ende". Und um22.15 Uhr denkt Martin Frank in "Es kommt wie's kommt" über seinLeben und das aller anderen nach.Am 5. Oktober 2019, um 20.15 Uhr lässt Frank-Markus Barwasser seinAlter Ego Erwin Pelzig in "Weg von hier" gründlich an denSchutzmauern von Klischees, Ignoranz und Vorurteilen rütteln.Matthias Egersdörfer, der Grantler unter den Kabarettisten, steht um21.45 Uhr mit seinem Programm "Ein Ding der Unmöglichkeit" auf derBühne. Um 22.15 Uhr folgt der Gelsenkirchener HG.Butzko mit "echtjetzt". Stefan Danziger beleuchtet um 22.45 Uhr in "Was machen Sieeigentlich tagsüber?" die deutsche Geschichte und die Geschichtendahinter, die kulturellen Widersprüche und Absurditäten des Alltags.Um 23.15 Uhr startet das Musikprogramm mit Anna Loos, die beimdiesjährigen 3satFestival ihr neues Solo-Album "Werkzeugkasten"vorstellt.Das Programm zum 3satFestival beschließt der deutschePop-Songwriter Johannes Oerding mit "Kreise" am Samstag, 19. Oktober2019, um 22.30 Uhr. 3sat zeigt alle Programme in Erstausstrahlung.Die Sendedaten im Überblick: https://kurz.zdf.de/8W0/Weitere Informationen zum 3satFestival: https://kurz.zdf.de/UEy/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/3satfestival3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell