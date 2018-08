Bremen (ots) - Im vergangenen 3nach9-Jahr haben Judith Rakers undGiovanni di Lorenzo mit den Gästen der Radio Bremen-Talkshow fürviele unterhaltsame und nachwirkende Momente gesorgt. Die Highlightspräsentiert das NDR/RB-Fernsehen am Freitag, 3. August, von 22:45 Uhrbis 24:00 Uhr in einem 75-minütigen "Best of":Mit Ausnahmeschauspieler und Bestsellerautor Joachim Meyerhoff,den Fernsehköchen Horst Lichter und Tim Mälzer, den eineiigenErfolgszwillingen Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel, derBiathlon-Doppelolympiasiegerin Magdalena Neuner, dem Regisseur undKomiker Michael "Bully" Herbig mit seinen besten Freunden ChristianTramitz und Rick Kavanian. Gezeigt wird der erste Talkshowauftrittdes ehemaligen Topmanagers Thomas Middelhoff, der sich zum Zeitpunktdes Gesprächs im offenen Vollzug befand. Außerdem dabei ModeratorinDunja Hayali, der gerade das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde,sowie Gespräche mit dem ehemaligen und aktuellen Bundesaußenminister,Sigmar Gabriel und Heiko Maas, der Hautärztin und BestsellerautorinYael Adler und weiteren großartigen Gästen.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-Fernsehen.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell