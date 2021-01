3i: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "3I Group":

An der Heimatbörse London notiert 3i per 14.01.2021, 12:19 Uhr bei 1160.33 GBP. 3i zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses 3i auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für 3i beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,99 Prozent und liegt mit 0,29 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,7) für diese Aktie. 3i bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der 3i als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu 3i vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 1156,67 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -0,16 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1158,5 GBP beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die 3i-Aktie ein Durchschnitt von 938,43 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1158,5 GBP (+23,45 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1116,43 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,77 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der 3i-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. 3i erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei 3i?

Wie wird sich 3i nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur 3i Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige 3i Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken