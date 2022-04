3 zeitlose Lektionen von Warren Buffett, die man jetzt anwenden kann

Wichtige Punkte

Value-Aktien schneiden im Jahr 2022 besser ab als Wachstumsaktien.

Zeitlose Investitionslektionen kommen nie aus der Mode.

Diese Lektionen können die Worte der Weisheit sein, die man braucht, um einen Bärenmarkt zu überstehen.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway ( WKN:854075 1,92 % ) ( WKN:A0YJQ2 1,81 % ) hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und das aus gutem Grund. Trotz Buffetts langfristiger Outperformance blieb Berkshire Hathaway in den letzten Jahren hinter dem S&P 500 und dem Nasdaq Composite zurück, da Berkshire keine Technologiewerte enthält, die für den Großteil der Marktgewinne verantwortlich sind.

Im Jahr 2022 ist die Aktie von Berkshire Hathaway jedoch um 16 % gestiegen, während der S&P 500 in diesem Jahr gesunken ist – vor allem dank des jüngsten Erfolgs von Value-Aktien im Vergleich zu Wachstumswerten. Außerdem hat die Berkshire Hathaway-Aktie letzten Montag ein neues Allzeithoch erreicht.

Abgesehen von den kurzfristigen Ergebnissen gibt es drei Lektionen von Warren Buffett, die sich im Laufe der Zeit als unschätzbar erwiesen haben und heute besonders zutreffend sind.

1. Folge nicht der Masse

Wenn wir in den letzten zwei Jahren eines gelernt haben, dann, dass es eine fantastische Möglichkeit ist, Geld zu verlieren, wenn man der Masse folgt.

Nach dem durch COVID-19 ausgelösten Ausverkauf am Aktienmarkt im Frühjahr 2020 standen Meme-Aktien, unrentable Wachstumswerte und Pandemie-Aktien im Mittelpunkt. Unternehmen wie Zoom Video Communications und Peloton Interactive erzielten gigantische Gewinne, während der Energiesektor, Finanzwerte und Immobilienaktien unter die Räder kamen. Im Jahr 2021 war genau das Gegenteil der Fall: Viele dieser Pandemiegewinner verloren Geld, während der Energiesektor der Sektor mit der besten Performance im gesamten S&P 500 war.

Heute, im Jahr 2022, haben einige der größten Wachstumsaktien hohe Verluste erlitten, während Value-Aktien und stabile Dividendenzahler die wahren Gewinner waren. Die Lehre daraus ist, dass es keine gute Idee ist, in einem bestimmten Zeitraum in funktionierende oder nicht funktionierende Aktien zu investieren. Jahrelang wurden Warren Buffett und sein Team kritisch beäugt, weil sie eine große Bargeldposition hielten und keine weiteren Aktien kauften. Aber am Ende hat sich Buffetts Geduld ausgezahlt, denn Berkshire hatte genug trockenes Pulver, um Gelegenheiten zu ergreifen, wie die jüngste Übernahme von Alleghany zeigt.

2. Investiere in das, was du kennst

Buffett plädiert dafür, in das zu investieren, was du kennst, damit du an der Börse einen Vorteil hast. Das klingt einfach, ist aber in der Praxis ziemlich schwer umzusetzen.

Die Zeiten ändern sich, und die Wirtschaft ist digitaler als je zuvor. Anleger, die technologieorientierte Unternehmen nicht verstehen, könnten in Buffetts Fußstapfen treten und den Sektor grundsätzlich ignorieren oder in ein relativ einfach zu verstehendes Unternehmen wie Apple investieren.

Eine andere Möglichkeit ist, sich über ein Unternehmen zu informieren und die vierteljährlichen Gewinnmitteilungen zu verfolgen. Das erfordert zwar mehr Arbeit, gibt dir aber auch das nötige Rüstzeug, um ein Unternehmen in schwierigen Zeiten zu halten und die Investitionsthese auszuspielen. Und wenn sich die Investitionsthese ändert oder das Unternehmen seinen Vorsprung vor der Konkurrenz verliert, bist du besser in der Lage, aus der Position auszusteigen und ein fallendes Messer zu vermeiden.

3. Gier und Angst

Buffetts berühmtes Zitat „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind“ fasst alles zusammen. Der Ratschlag gilt perfekt für den Kauf der Delle im durch den Handelskrieg zwischen den USA und China ausgelösten Ausverkauf Ende 2018, für den Ausverkauf im Jahr 2020 und wahrscheinlich auch für den aktuellen Ausverkauf, den wir gerade erleben. Aber auch der Ratschlag, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind, ist diskussionswürdig.

Bei vielen Wachstumsunternehmen stiegen die Bewertungen auf astronomische Höhen, die weder auf den Fundamentaldaten noch auf den optimistischsten Prognosen beruhten. Wenn das passiert, rät Buffett, ängstlich zu sein, denn das könnte ein Zeichen für einen ungesunden Aktienmarkt sein.

Buffett hat schon immer daran geglaubt, Werte dort zu finden, wo andere nicht hinschauen. In vielerlei Hinsicht war die Öl- und Gasindustrie voll von lukrativen Dividenden- und Substanzwerten, die von den Anlegern zugunsten von erneuerbaren Energien und auffälligeren Namen ignoriert wurden. Kohlenstoffneutralität ist die Zukunft. Aber die Welt lebt immer noch von fossilen Brennstoffen. Buffetts Fähigkeit, Kritik zu ertragen und in „hässliche“ Aktien zu investieren, ermöglichte ihm brillante Käufe, wie die Übernahme eines Teils der Energieinfrastruktur von Dominion Energy im Juli 2020, den schrittweisen Aufbau von Chevron-Aktien und andere Investitionen über Berkshire Hathaway Energy, den Energiezweig des Konglomerats.

Bewahre einen kühlen Kopf, wenn die Zeiten hart sind

Wenn dein Bildschirm rot gefärbt ist und die Aktien ohne Ende fallen, kann es leicht passieren, dass du in Panik gerätst und eine Entscheidung triffst, die du später vielleicht bereust. Wenn du dich auf die zeitlosen Lektionen des Investierens verlässt, haben Investoren ein paar Werkzeuge, die sie in schwierigen Zeiten einsetzen können. Anstatt die emotionale Seite des Investierens herunterzuspielen, ist es oft besser, die damit verbundenen Emotionen zu akzeptieren und einfach zu versuchen, mit dem, was du weißt, die bestmögliche Entscheidung zu treffen.

Einer der beruhigendsten Fakten, auf die du zurückgreifen kannst, ist die langfristige Entwicklung des US-Aktienmarktes. Diese Erfolgsbilanz lehrt uns, dass sich jeder Ausverkauf als eine großartige langfristige Kaufgelegenheit erwiesen hat.

Der Artikel 3 zeitlose Lektionen von Warren Buffett, die man jetzt anwenden kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Daniel Foelber auf Englisch verfasst und am 27.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple, Berkshire Hathaway (B-Aktien), Peloton Interactive und Zoom Video Communications. The Motley Fool empfiehlt Dominion Energy, Inc. und empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), long März 2023 $120 Calls auf Apple, short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und short März 2023 $130 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2022