3 wichtige Punkte aus der Telefonkonferenz von Amazon

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com (WKN:906866) hat letzte Woche einen fantastischen Bericht für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Der Umsatz des E-Commerce- und Cloud-Computing-Titans stieg im Jahresvergleich um 43 % auf 51,0 Milliarden US-Dollar, und der um einmalige Posten bereinigte Gewinn pro Aktie (Gewinn pro Aktie) stieg um 121 % auf 3,27 US-Dollar.

Wie schon im Vorquartal hat das Ergebnis die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die Erwartungen der Analysten lagen bei 1,27 US-Dollar pro Aktie. Diese gigantischen Gewinne haben dazu beigetragen, dass Amazon über den Zeitraum von einem Jahr bis Montag um mehr als 69 % gestiegen ist. Der S&P 500 hat in diesem Zeitraum 13,3 % erreicht.

Quartalsberichte erzählen aber nur einen Teil der Geschichte. Hier sind drei wichtige Dinge, die uns das Management in der Telefonkonferenz mitgeteilt hat, die die Investoren wissen sollten.

Werbung ist ein schnell wachsendes, milliardenschweres Geschäft

Aus den Kommentaren von CFO Brian Olsavsky:

Die Werbung ist nach wie vor ein Lichtblick, sowohl aus der Produktsicht als auch in finanzieller Hinsicht. … Es ist jetzt ein Multimilliarden-Dollar-Programm.



Amazon gibt die Werbeeinnahmen nicht gesondert an, aber Olsavky sagte, dass diese die „Mehrheit“ der Position „Andere Einkünfte“ ausmachten. Dieser Bereich beläuft sich auf 2,03 Milliarden US-Dollar, also wissen wir, dass die Werbeeinnahmen mehr als 1,0 Milliarden US-Dollar im Quartal erreicht haben, und ich würde schätzen, dass sie vermutlich bei mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar lagen. Diese Spanne würde einer jährlichen Run Rate von 4 bis 6 Milliarden US-Dollar entsprechen.

Die sonstigen Erlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 139 %, währungsbereinigt um 132 %. Obwohl die Werbeeinnahmen offensichtlich schnell wachsen, wachsen sie nicht so schnell, wie diese Zahlen vermuten lassen. Amazon hat am 1. Januar neue Rechnungslegungsstandards eingeführt, was die Grundsätze der Umsatzrealisierung geändert hat. Diese Änderung führte zu einem Anstieg der sonstigen Umsatzerlöse um 560 Millionen US-Dollar im letzten Quartal. Wenn wir das ausgleichen, stiegen die sonstigen Erlöse gegenüber dem Vorjahr um rund 72 %.

Der Preis der jährlichen Prime-Mitgliedschaft in den USA steigt auf 119 US-Dollar

Aus Olsavskys Kommentaren:

Das Prime-Programm trägt weiterhin viel zu unserem Umsatz bei…. Wir erhöhen weiterhin den Wert von Prime, einschließlich der kostenlosen schnellen Lieferung und der digitalen Unterhaltungsoptionen… und die Kosten sind auch hoch…. Mit Wirkung zum 11. Mai werden wir den Preis unseres Abonnements in den USA für neue Mitglieder von 99 US-Dollar auf 119 US-Dollar erhöhen. Der neue Preis gilt für die Verlängerungen ab dem 16. Juni.



Olsavksy skizzierte, wie Amazon den Wert der Prime-Mitgliedschaft erhöht hat. Als Grund für die Preiserhöhung nannte er die steigenden Kosten, insbesondere für den Versand und die digitalen Vorteile des Mitgliedschaftsprogramms. Das ist die zweite Preiserhöhung von Amazon für eine jährliche US-Prime-Mitgliedschaft, wobei die erste im März 2014 erfolgte. Damit wurde der Preis der monatlichen US-Prime-Mitgliedschaft im Januar von 10,99 US-Dollar auf 12,99 US-Dollar erhöht.

Amazon sagte letzten Monat im jährlichen Aktionärsbrief, dass man aktuell mehr als 100 Millionen Prime-Mitglieder weltweit habe.

Schnelleres Wachstums in den Segmenten Nordamerika und AWS

Die allgemeinen Treiber sind nach wie vor Prime und die Aufwärtsspirale… Wir sehen ein besseres Engagement bei Prime Benefits, insbesondere Digital und Benefits, und das ist immer eine gute Nachricht für eventuelle Verkäufe von anderen Dingen. Wir verkaufen auch mehr Abonnements, Amazon Music Unlimited…. Kindle Unlimited ….



Er kommentierte auch, was hinter dem Wachstum der Geldmaschine des Unternehmens, Amazon Web Services (AWS), steht:

Wir haben die Funktionalität und das Innovationstempo, was andere nicht haben. Wir haben einen Partner und ein Ökosystem, das andere nicht haben, und wir verfügen über nachgewiesene operative Fähigkeiten und eine Sicherheitsexpertise, die für die Kunden von AWS sehr wertvoll sind.



Das Umsatzwachstum von AWS hat sich in zwei aufeinander folgenden Quartalen beschleunigt. Im ersten Quartal betrug das Wachstum bei konstanten Wechselkursen 48 % gegenüber dem Vorjahr, gegenüber 44 % im vierten Quartal und 42 % im dritten Quartal. Bestehende Kunden erhöhen ihre Nutzung, und das Unternehmen hat erfolgreich neue Kunden gewonnen.

Dieses sich beschleunigende Wachstum verheißt sehr gute Aussichten für die Rendite von Amazon. Der Anteil von AWS am Gesamtumsatz betrug im Berichtsquartal nur 11 %, der Anteil an den gesamten Betriebserträgen jedoch beachtliche 73 %, so dass sich das Umsatzwachstum überproportional auf die Gesamtrendite des Unternehmens auswirkt. Das solide Wachstum dieses margenstarken Geschäfts bedeutet außerdem, dass Amazon über genügend Geld verfügen sollte, um neues Wachstum und Expansionen zu finanzieren.

54 Investmenttipps von den besten Investoren der Welt Zugegeben, wir sind etwas voreingenommen, wenn wir behaupten, dass die Investoren und Analysten unserer Motley Fool Niederlassungen auf der ganzen Welt zu den Besten gehören. Aber zumindest haben wir es mit ihrer Hilfe geschafft, den Markt konsistent zu schlagen. Jetzt haben wir unsere besten Leute weltweit nach ihren Tipps gefragt, wie jeder ein besserer Investor werden kann. In unserem neuesten, kostenlosen Sonderbericht erfährst du ihre Antworten. Klick hier, um deinen einfachen Zugang zu diesem Bericht zu erhalten.



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, ein Tochterunternehmen von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon.

Dieser Artikel wurde von Beth McKenna auf Englisch verfasst und am 01.05.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.