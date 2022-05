3 wichtige Erkenntnisse von Warren Buffett über den Zustand des Aktienmarktes

Wichtige Punkte

Explodierende Rohstoffpreise und Cybersecurity-Risiken machen deutlich, wie wichtig die Abhängigkeit von Ressourcen und die Sicherheit sind.

Warren Buffett und Charlie Munger glauben, dass die Märkte so impulsiv wie immer sind.

Die kurzfristigen Aussichten bleiben zu zufällig und es lohnt sich nicht, sich darauf zu konzentrieren.

Auf der Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway (WKN:854075 -2,94 %)(WKN:A0YJQ2 -2,55 %) im Jahr 2022 gab es die übliche Mischung aus Weisheiten und Lachern. Aber angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, die die Welt betreffen, war sie auch sehr ernst.

Nach der Versammlung sind hier die wichtigsten Aussagen des Vorsitzenden Warren Buffett und des stellvertretenden Vorsitzenden Charlie Munger über die Lage des Marktes und die mögliche weitere Entwicklung.

Die Bedeutung der Sicherheit

Der Krieg in der Ukraine hat ein neues Augenmerk auf die Lieferketten und die Ressourcensicherheit, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Energie, geworfen. Berkshire hat seinen Anteil an Energietiteln wie Chevron und Occidental Petroleum aufgestockt, zusätzlich zu den 91 %, die das Unternehmen an Berkshire Hathaway Energy hält. Buffett hob die Bedeutung von Land, Farmen, Immobilien und anderen produktiven Vermögenswerten hervor, die einen greifbaren Wert haben, insbesondere in Zeiten von Inflation und geopolitischen Risiken. Amerika ist gesegnet, denn es produziert täglich mehr als 11 Millionen Barrel Öl und ist einer der weltweit größten Erdgasproduzenten und Exporteure von Flüssigerdgas. Dennoch räumen Buffett und Munger ein, dass die Energie- und Rohstoffmärkte derzeit voller Spekulationen sind.

Abgesehen von der Diskussion über Rohstoffe sprach Buffett auch über die Bedeutung von Sicherheit für Berkshire-Investoren, da sie wissen, dass ihr Geld verantwortungsvoll investiert wird und dass das Unternehmen auch nach seinem Tod weiterbestehen wird. „Ich würde sagen, dass die Zukunft für eine lange Zeit so sicher ist, wie man es nur sein kann“, sagte Buffett. „Wir haben keine Antwort auf die Atombombe oder irgendetwas anderes, aber wir haben eine Kultur, die A) bisher funktioniert hat und B) die Aktien und die Aktionäre hat, die das Unternehmen über einen langen Zeitraum tragen werden.

Schließlich sprach Berkshire über die wachsende Bedeutung der Cybersicherheit, insbesondere bei unternehmenskritischen Anlagen. Insbesondere Berkshire Hathaway Energy betreibt mehrere Anlagen, von regulierten Versorgungsbetrieben bis hin zu Pipelines, die, wenn sie gehackt werden, ein Sicherheitsrisiko nicht nur für Berkshires Unternehmen, sondern auch für die Sicherheit der Nation darstellen könnten. Buffett und sein Team betrachten Cybersicherheit als eine wachsende Investition und als etwas, das sie im Gegensatz zur Bedrohung durch einen Atomangriff direkt bekämpfen können.

Willkommen in der Spielhölle

Ein ständiges Thema bei den Berkshire-Jahresversammlungen war die erhöhte Volatilität und Impulsivität der Märkte. Letztes Jahr fand Buffetts Jahrestagung direkt nach dem Höhepunkt der Meme-Aktienmanie und der Special Purpose Acquisition Companies statt, die Buffett und Munger scharf kritisierten. Dieses Jahr erlebte Berkshire die Schnelllebigkeit der Märkte aus erster Hand. Wenn man in der Lage ist, innerhalb von zwei Wochen 14 % der Occidental Petroleum-Aktien mit Leichtigkeit zu kaufen, „dann kauft man nicht von den Investoren“, sagte Buffett. „Ich finde das unglaublich. Mit Berkshire wäre das nicht möglich. Wenn du 14 % des Unternehmens kaufen willst, wirst du sehr, sehr lange brauchen. Unternehmen sind zu Pokerchips geworden“.

Der S&P 500 hat sich zwischen 2019 und Ende 2021 verdoppelt – eine bemerkenswerte Rendite angesichts des Zustands der Wirtschaft aufgrund von COVID-19. Buffett und Munger sind der Meinung, dass ein Großteil des Treibstoffs, der diesen rasenden Bullenmarkt bedingt hat, aus den spekulativen Praktiken der Wall Street und der Kleinanleger stammt. „Der Markt war außergewöhnlich“, sagte Buffett. „Manchmal ist er sehr investitionsorientiert, und manchmal ist er fast wie ein Casino, eine Spielhölle. Und das gab es in den letzten Jahren in einem außergewöhnlichen Ausmaß, gefördert durch die Wall Street. Das Geld liegt im Hin- und Herschieben von Aktien. … Die Wall Street verdient ihr Geld auf die eine oder andere Weise, indem sie die Krümel auffängt, die vom Tisch des Kapitalismus fallen.“

HOOD MARKET CAP DATEN VON YCHARTS

„Es ist so einfach, eine gute Idee zu übertreiben“, sagte Munger. „Das ist es, was im Moment passiert: Es gibt eine Menge guter Ideen, die übertrieben werden. Schau dir an, was mit Robinhood passiert ist, von seinem Höhepunkt bis zu seinem Tiefpunkt. War es nicht ziemlich offensichtlich, dass so etwas passieren würde? Als Robinhood an die Börse ging und all die kurzfristigen Glücksspiele, die hohen Provisionen, die versteckten Schmiergelder und so weiter und so fort, das war einfach widerlich. Aber jetzt wird es aufgedeckt. Jetzt wird abgerechnet.

Kurzfristige Unsicherheit

Inmitten von Witzen, scharfem Humor und dem Eingeständnis zahlloser Fehler sprach Buffett wie immer offen über Berkshires Unfähigkeit, die Märkte zu timen. Beim letzten Treffen scherzte er über seine Fummelei beim Investieren in Fluglinienaktien. In diesem Jahr sprach er über die kurzfristige Unsicherheit des zunehmend volatilen Marktes.

„Das Interessante ist, dass wir nicht die geringste Ahnung haben, wie sich der Aktienmarkt am Montag entwickeln wird“, sagte Buffett. „Das haben wir nie. … [2008] haben wir einen großen Teil unseres Vermögens zu einem sehr dummen Zeitpunkt ausgegeben – ich sollte nicht sagen wir, sondern ich. Wir waren nicht gut im Timing. Wir waren einigermaßen gut darin, herauszufinden, wann wir genug für unser Geld bekommen haben.“



„Angemessen gut“ ist eine Untertreibung, wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von Berkshire von 1965 bis Ende 2021 bei 20,1 % lag, gegenüber 10,5 % für den S&P 500 mit reinvestierten Dividenden.

Die beste Lektion von allen

Wenn Warren Buffett, einer der größten Investoren aller Zeiten, sich einfach auf das konzentriert, was er kontrollieren kann, und das, was er nicht kontrollieren kann, so gut wie möglich steuert, dann könnten einzelne Investoren gut daran tun, in seine Fußstapfen zu treten. Ein altes Sprichwort besagt, dass der Aktienmarkt eine Treppe nach oben und ein Fahrstuhl nach unten ist. Das bedeutet, dass dich Bullenmärkte mit einem langsamen und stetigen Aufwärtstrend in den Schlaf wiegen können, um dann von einem sich beschleunigenden Bärenmarkt abrupt beendet zu werden. Doch es sind die Eigenschaften Geduld und Temperament – und, wie Buffett sagt, Vernunft -, die legendäre Investoren von durchschnittlichen unterscheiden.

Buffett sagt oft, dass man kein Genie sein muss, um ein guter Investor zu sein. Vielmehr sind Disziplin und eine langfristige Denkweise die besseren Werkzeuge, als einfach nur nach Aktien zu suchen, die den Markt schlagen.

Der Artikel 3 wichtige Erkenntnisse von Warren Buffett über den Zustand des Aktienmarktes ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Daniel Foelber auf Englisch verfasst und am 01.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat Positionen in Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt sie. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

