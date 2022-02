3 wichtige Erkenntnisse aus dem Hammer-Bericht von Disney

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die wichtigsten Punkte

Disney liefert zum ersten Quartal 2022 auf beiden Seiten der Gewinn- und Verlustrechnung bessere Ergebnisse als erwartet.

Im Gegensatz zu Netflix hat Disney die Erwartungen an das Abonnentenwachstum bei seinem Premium-Streamingdienst übertroffen. Das Blatt hat sich gewendet.

Die inländischen Themenparks des Hauses der Maus erzielten Rekordeinnahmen und Betriebserträge.

Walt Disney (WKN:855686) brauchte nach einem schwierigen Jahr ein gutes Quartal und bekam es letzte Woche endlich. Der Medienmogul meldete zum ersten Quartal 2022 durchschlagende Ergebnisse und erfüllte damit alle Voraussetzungen für einen Disney-mäßigen Erfolg. Ist das Haus der Maus und seine Investoren nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2021 endlich auf dem Weg der Besserung?

Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen bei weitem, was bei der letzten Ausgabe nicht der Fall war. Das Unternehmen verzeichnete ein starkes Wachstum bei den Disney+-Abonnements, was im letzten Jahr nur ein einziges Mal der Fall war. Der Dienst selbst hatte auch einen unwahrscheinlichen Hit im Katalog. Und schließlich haben Disneys kultige Themenparks einen wichtigen Meilenstein erreicht. Schauen wir uns das Ganze mal an.

1. Disney+ und Netflix marschieren mit unterschiedlichem Tempo

Netflix (WKN:552484) stürzte in dieser Gewinnsaison ab, nachdem es seine frühere Abonnentenprognose verfehlt hatte. Netflix verfehlte seine eigene Prognose um 200.000 neue Abonnenten, und die kurzfristigen Aussichten waren noch schlechter. Es wurde schnell klar, dass selbst die magnetischen Inhalte – wie Squid Game, Red Notice und Don’t Look Up, die alle Zuschauerrekorde auf dem Dienst aufstellten – nicht ausreichten, um die Leute an ihr Premium-Abonnement zu binden.

Netflix ist immer der erste der großen Dienste, der seine Quartalsergebnisse vorlegt. Man ging davon aus, dass auch alle anderen ein schlechtes Weihnachtsquartal haben würden. Das war aber nicht der Fall. Disney selbst gibt keine vierteljährlichen Prognosen zu den Abonnentenzahlen heraus wie Netflix, aber die 11,8 Millionen mehr Abonnenten auf seiner Plattform als Ende September lagen weit über den Zielen der Wall Street.

Wir lernen nie aus. Vor drei Monaten haben wir das Gleiche in umgekehrter Reihenfolge erlebt. Netflix übertraf im dritten Quartal des vergangenen Jahres seine Prognosen, nur um zu sehen, dass Disney+ im gleichen Zeitraum hinter den Erwartungen zurückblieb. Es ist an der Zeit zu erkennen, dass Wachstumsschübe, Flauten und Abwanderung von Dienst zu Dienst unterschiedlich sind.

2. „Encanto“ könnte größer sein als „Boba Fett“

Zu Beginn des Quartals war das Projekt mit dem größten Hype auf Disney+ „The Book of Boba Fett“, die neue Star Wars-Spinoff-Serie, die ab Ende Dezember in wöchentlichen Folgen auf der Plattform erscheint. Nachdem The Mandalorian vor etwas mehr als zwei Jahren dazu beigetragen hat, Disney+ zum Erfolg zu verhelfen, ist es leicht verständlich, warum die Erwartungen an eine neue Serie, die auf einer bekannteren Figur der Serie basiert, hoch waren.

Die Entscheidung über Boba Fett steht noch aus. Vor dem gestrigen Staffelfinale erhielt die Serie gemischte Kritiken. Nur 61 % der Zuschauer, die die Serie auf der Bewertungsseite Rotten Tomatoes bewerten, sind begeistert – ein krasser Gegensatz zu den 91 % Zustimmung für The Mandalorian. Der einzige neue Inhalt, der Disney+ in diesen Tagen zum Aufschwung verhelfen könnte, ist Encanto.

Der abendfüllende Animationsfilm war nicht unbedingt ein Erfolg, als er im November in die Kinos kam. Er hat die 100-Millionen-Dollar-Marke beim Kartenverkauf im Inland nicht erreicht. Die 237 Millionen US-Dollar, die Encanto weltweit an den Kinokassen einspielte, sind weniger als ein Fünftel dessen, was Disneys größte Filme weltweit in den Multiplex-Kinos eingespielt haben. Encanto ist jedoch der schnellste Titel, der die Marke von 200 Millionen Sehstunden auf Disney+ überschritten hat. Das Gute-Laune-Märchen mit dem Soundtrack, der die Charts stürmt, hat auf Disney+ alles erreicht, was es im Vormonat, als es ausschließlich in den Kinos lief, nicht geschafft hat. Kurz gesagt: Disney+ ist ein Königsmacher.

3. Die Themenparks sind zurück

Es hat nicht lange gedauert, bis sich Disneys branchenführende Themenparks von der Pandemie erholt haben. Letzten Mittwochnachmittag gab Disney bekannt, dass seine inländischen Themenparks im letzten Quartal einen Rekordumsatz und ein Rekordergebnis erzielt haben. Das ist aus vielen verschiedenen Gründen beeindruckend. Immerhin wurde Disneyland im letzten Jahr erst Ende April eröffnet. Die internationalen Reisebeschränkungen wurden im Laufe des Quartals verschärft, da die Omicron-Variante einen Anstieg der COVID-19-Fälle auslöste.

Der Nachholbedarf für den Eskapismus, den Disneys Gated Attractions am besten können, ist jedoch groß. Viele der Ticketpreiserhöhungen und die umstrittenen Premium-Zusatzangebote für den Zugang zu beschleunigten Warteschlangen, die bei den Enthusiasten für Unmut gesorgt haben, gleichen die steigenden Inputkosten für den Betrieb eines Themenparks in der neuen Normalität mehr als aus.

Disney World, Disney+ und so ziemlich alles, was der Medienkonzern anfasst, hat im letzten Quartal funktioniert. Man bewegt sich wieder in die richtige Richtung.

