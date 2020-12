3 wichtige Dinge, die ich bei der Münchener-Rück-Aktie 2021 beobachten werde!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) blickt auf einen gemischten Zeitraum 2020 zurück. Das Geschäfts- und Börsenjahr ist durchwachsen ausgefallen, was sehr klar auf die COVID-19-Ausgangslage zurückgeführt werden kann. Positiv zu werten ist allerdings, dass der DAX-Rückversicherer trotz aller Belastungen weiterhin in den schwarzen Zahlen geblieben ist.

Für die ersten neun Monate konnte die Münchener Rück einen Gewinn in Höhe von ca. einer Milliarde Euro ausweisen. Für das Gesamtjahr sollen es insgesamt 1,2 Mrd. Euro werden. Ein potenziell solides Zahlenwerk für diese insgesamt schwierige Zeit.

Jetzt gilt es allerdings den Fokus nach vorne zu richten. Lass uns daher heute einmal schauen, was Foolishe Investoren im kommenden Börsenjahr 2021 beobachten können.

Münchener Rück in 2021: Die Prognose!

Eine erste wichtige Fragestellung dürfte das Gesamtjahr 2021 betreffen. Beziehungsweise die Frage, wie der DAX-Rückversicherer in den kommenden zwölf Monaten abschneiden wird. Glücklicherweise gibt es bereits eine Prognose, die als Orientierungshilfe dienen kann.

Das Management der Münchener Rück hat zuletzt erklärt, dass sich der Gewinn in den nächsten zwölf Monaten auf 2,8 Mrd. Euro belaufen soll. Eine spannende Prognose, die natürlich für die nächste Jahresfrist besonders relevant wird. Die allerdings erst ein kleiner Vorgeschmack der künftigen Erfolge sein könnte.

In einem erweiterten Prognoseausblick hat das Management schließlich erklärt, dass in den nächsten Jahren ein moderates Gewinn- und Dividendenwachstum im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich folgen sollte. Sofern auch diese Prognose eintritt, könnte die Aktie der Münchener Rück vor einer Neubewertung stehen.

Was passiert mit der Dividende?

Eine zweite, für Einkommensinvestoren relevante Frage dürfte zudem die Dividende betreffen. Die Aktie der Münchener Rück verfügt schließlich historisch über einen besonderen Lauf. Seit über 50 Jahren ist die Ausschüttungssumme je Aktie nicht ein einziges Mal gesenkt worden.

Wird es im kommenden Jahr so weitergehen? Die Chancen stehen nicht schlecht, zumal das Management angedeutet hat, dass auch im kommenden Jahr mit einer stabilen Dividende gerechnet werden kann. Für mehr könnte die Luft allerdings knapp werden. Immerhin dürfte der Gewinn um ca. 55 % auf 1,2 Mrd. Euro einbrechen, was auch das Ergebnis je Aktie von zuletzt 18,96 Euro deutlich reduzieren wird.

Ich rechne daher mit einer Dividende von erneut 9,80 Euro, wodurch sich eine Dividendenrendite von knapp über 4 % ergeben dürfte. Immerhin: Ein moderates Dividendenwachstum könnte in Zukunft die Dividende der Münchener Rück bedeutend erhöhen.

Gibt es Aktienrückkäufe?

Eine dritte relevante Frage könnte außerdem die nach den Aktienrückkäufen sein. In den letzten Wochen und Monaten hat das Management der Münchener Rück diese Kapitalmaßnahme ausgesetzt. Wohl auch, weil die EU-Aufsichtsbehörden ein wenig Druck gemacht haben und sich die Aussichten für die Versicherungsbranche verdunkelt haben.

Wird diese Maßnahme im nächsten Jahr wieder eingesetzt? Zuletzt hat das Management eigentlich ziemlich beständig im Wert von ca. einer Milliarde Euro Aktien gekauft und eingezogen. Wie gesagt: nur in diesem Jahr nicht.

Allerdings könnte die Luft für diese Kapitalmaßnahme ebenfalls knapp werden. Ein Gewinn von 1,2 Mrd. Euro dürfte für die Dividende aufgezehrt werden. Vielleicht müssen sich Investoren daher noch etwas gedulden, bis die Münchener Rück wieder Aktien kauft und einzieht und damit Mehrwerte für Investoren schafft.

Münchener Rück: Aussicht auf Besserung!

Vielleicht wird es keine höhere Dividende geben, möglicherweise auch keine Aktienrückkäufe. Trotzdem könnte der kommende Jahreszeitraum 2021 ein besserer und erfolgreicherer Zeitraum werden. Die ausgegebene Prognose dürfte für Investoren das Relevanteste sein. Foolishe Investoren könnten mit Blick hierauf die Aktie der Münchener Rück durchaus im Auge behalten.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück.

