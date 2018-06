3 wachstumsstarke Aktien, die durch die Decke gehen könnten

Weitere Suchergebnisse zu "Cintas":

Wachstumsstarke Aktien können tatsächlich in allen Formen und Größen angeboten werden. Oft wird erwartet, dass sie brandneue, winzige Unternehmen sind, aber in einigen Fällen könnte ein Unternehmen, das seit fast einem Jahrhundert besteht, seine besten Tage noch vor sich haben. Manchmal ist es ein Technologieunternehmen, aber in anderen Fällen könnte es in einer Branche tätig sein, von der man nie erwartet hätte, dass sie mit Wachstum in Verbindung gebracht wird.

Wir haben drei Motley-Fool-Investoren nach ihren besten, wachstumsstarken Aktienideen gefragt und sie haben uns einige unerwartet aufschlussreiche Ideen gegeben: Ein Small-Cap-Aufsteiger in einer Multi-Billionen-Dollar-Industrie, NV5 Global (WKN:A1W6GS), der fast 90 Jahre alte Uniformlieferant Cintas Corporation (WKN:880205), und der Videospiel- und E-Sport-Riese Activision Blizzard (WKN:A0Q4K4). Lies weiter, um zu erfahren, warum diese wachstumsstarken Aktien in den kommenden Jahren weiter steigen könnten.

Ein kleiner Akteur in einer Mega-Industrie

Seit dem Börsengang im Jahr 2013 hat sich das Ingenieur- und Beratungsunternehmen NV5 Global sehr gut entwickelt.







Doch auch nach einer Verachtfachung der Gewinne sollten die Anleger das Unternehmen auf die Watchlist ihrer wachstumsstarken Aktien setzen.

Mit einem Umsatz von 333 Mio. US-Dollar im Jahr 2017 und einer Marktkapitalisierung von weniger als 800 Mio. US-Dollar ist NV5 winzig in der globalen Infrastrukturbranche, die 3 Billionen US-Dollar Jahresumsatz übersteigt. Bei einem Umsatzplus von 45 % im ersten Quartal und einer Steigerung des Ergebnisses je Aktie von 86 % im Vergleich zum Vorjahr wächst die Aktie jedoch beachtlich. Dies führte zu einer zweistelligen Erhöhung der eigenen Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr.

Was treibt das Wachstum an und wie kann das Management es aufrechterhalten? Kurzum, eine Kombination aus organischem Wachstum und Übernahmen. Offen gesagt, kann Wachstum durch Übernahmen sehr schwierig sein, aber der Gründer und CEO von NV5, Dickerson Wright, hat eine lange Erfolgsgeschichte in seiner Branche als erfolgreicher Konsolidierer mit mehr als 140.000 Ingenieurbüros allein in den USA (von denen die meisten kleine, private Unternehmen sind) hinter sich. Daher ist es nicht unvernünftig zu erwarten, dass Wright — der über 20% von NV5 besitzt — weiterhin erfolgreich sein wird. Da die globalen Infrastrukturausgaben auf mehrere Jahrzehnte des Wachstums ausgelegt sind, investiere ich persönlich in die Fähigkeit von NV5, diese aufrechtzuerhalten.

Mit einer KGV-Prognose von 27 bis 30 für das Jahr 2018 ist NV5 kein Schnäppchen. Aber wachstumsstarke Small-Cap-Aktien mit einem stark investierten Gründer sind nicht oft billig. Basierend auf dem Potenzial für massive langfristige Renditen ist NV5 wahrscheinlich eine Prämie wert.

Langweiliges Geschäft, spannendes Wachstum

Wenn die meisten Menschen „wachstumsstark“ denken, denken sie an Technik. Aber es könnte dich überraschen zu erfahren, dass Cintas in den letzten fünf Jahren die großen Technologieunternehmen wie Apple, Google/Alphabet und Tesla übertroffen hat:







Mit fast 90 Jahren Unternehmensgeschichte hat Cintas sein Geschäft auf die altmodische Art und Weise ausgebaut: durch die Ausweitung seines Kerngeschäfts im Bereich der Vermietung von Uniformen auf weitere Märkte, durch die Übernahme kleinerer Wettbewerber wie G&K Services, den Cintas im vergangenen Jahr gekauft hat, und durch die Einführung neuer Dienstleistungen, die sich leicht neben den bestehenden Diensten anbieten lassen.

Das Geschäftsmodell von Cintas — der Betrieb einer Flotte von Lastwagen, die regelmäßig schmutzige Uniformen abholen und saubere an den Geschäftsstandorten abgeben — bietet Möglichkeiten, um andere Dienstleistungen wie Fußmatten, Toilettenartikel und Erste-Hilfe- und Sicherheitsausrüstung genauso anzubieten. Durch die gegenseitige Förderung dieser Dienstleistungen hat Cintas einen Vorteil gegenüber kleineren Wettbewerbern. Das erklärt, warum die kleinste Abteilung des Unternehmens — Erste Hilfe und Sicherheitsdienste — noch schneller gewachsen ist als der Rest des Unternehmens.

Für Cintas, den klaren Marktführer in einem fragmentierten nationalen Markt, gibt es viele weitere Wachstumschancen durch Übernahmen oder organisches Wachstum. Cintas ist eine starke Wette für zukünftiges Wachstum.

Eine neue Wachstumsgeschichte

Ob du nun ein Activision-Blizzard-Spiel gespielt hast — zu denen unter anderem Franchises wie Overwatch, World of Warcraft und Call of Duty gehören — oder es einfach als Gaming-Aktie kennst, das Unternehmen könnte bald noch bekannter werden, da E-Sport immer beliebter wird.

Newzoo, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich E-Sport und mobile Intelligenz, schätzt, dass das gesamte E-Sport-Publikum zwischen 2016 und 2021 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsquote von 14,4 % verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass dieses Wachstum die Gesamtzielgruppe im Jahr 2018 auf 380 Mio. Zuschauer steigern wird. Außerdem explodieren die Einnahmequellen von E-Sport, da Newzoo schätzt, dass die globale E-Sport-Wirtschaft im Jahr 2018 auf 905,6 Mio. US-Dollar wachsen wird, was ein unglaubliches Wachstum von 38 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde — bis 2021 könnten die Einnahmen 1,65 Mrd. US-Dollar erreichen.

E-Sport ist eine bedeutende Gelegenheit mit Millionen von hoch engagierten Zuschauern und Spielern und Activision Blizzard nutzt diese Gelegenheit mit seiner Call of Duty World League, MLG Network und Overwatch League. Der Spieleproduzent hat auch ein Merchandising-Programm für das weltweite Spielepublikum entwickelt und nutzt seine beliebten Inhalte auch über Lizenzierungen. Allein das Merchandising-Programm von Overwatch hat eine lange Liste von Partnern, darunter Hasbro (Master Toy), NERF (Blasters), LEGOGroup (Construction) und andere.

Activision-Blizzard hat bereits ein sehr erfolgreiches Geschäft – einschließlich der nächsten mit Spannung erwarteten Episoden seiner Franchises Call of Duty und Black Ops 4 und einen Aktienkurs, der in den letzten fünf Jahren um 442 % gestiegen ist, aber wenn es weiterhin Wege findet, um Einnahmen aus der boomenden E-Sportwirtschaft zu generieren, könnte es genauso gut mit einer anderen Wachstumsthese weitergehen.

