3 unaufhaltsame Dividendenaristokraten, die im April günstig zu haben sind

Stanley Black & Decker sollte man im Auge gehalten, um eine Kaufgelegenheit zu finden.

Sherwin-Williams hat seine Probleme, aber das Unternehmen hat schon Schlimmeres durchgemacht.

Seit fast 100 Jahren hält Genuine Parts Fahrzeuge durch die Lieferung von Autoersatzteilen in Bewegung.

Der US-Aktienmarkt hat im Jahr 2022 bisher eine wilde Fahrt hinter sich. Trotz eines Aufschwungs im März hatten der S&P 500, der Nasdaq Composite und der Dow Jones Industrial Average im ersten Quartal 2022 ihr schlechtestes Quartal seit Q1 2020.

Wer auf der Suche nach starken Unternehmen ist, die einen anhaltenden Seitwärtsmarkt überdauern können, ist hier genau richtig. Stanley Black & Decker (WKN: A1CTQA), Sherwin-Williams (WKN: 856050) und Genuine Parts Company (WKN: 858406) sind drei Dividendenaristokraten, die im April zum Kauf einladen. Ein Dividendenaristokrat ist ein Bestandteil des S&P 500, der seine Dividende seit mindestens 25 Jahren in Folge gezahlt und erhöht hat. Im Folgenden untersuchen wir, warum jedes Unternehmen einen Blick wert ist.

Stanley Black & Decker als hervorragende Value-Aktie

Lee Samaha (Stanley Black & Decker): Leider hat der Investitionsfall für den Hersteller von Werkzeugen, Lager- und Industrieprodukten im Jahr 2022 einen Rückschlag erlitten.

Dies sollte das Jahr sein, in dem das Unternehmen eine Margenerholung erfährt, da der Druck auf Kosten und Lieferketten im Laufe des Jahres nachlässt. Darüber hinaus sollte eine Erholung der Automobilproduktion zu einem Steigerungspotenzial für das Segment Industrieprodukte führen. In der Zwischenzeit wurde die Integration des Rasen- und Gartengeräteherstellers MTD als Chance gesehen, die Erträge zu steigern, indem der Umsatz und die Gewinnmarge des Unternehmens als Teil von Stanley Black & Decker erhöht werden.

Dies ist ein überzeugendes Investitionsargument, aber leider kommen der Konflikt in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Rohstoffkosten genau zum falschen Zeitpunkt. Während sich die Anleger auf den potenziellen Aufschwung durch sinkende Kosten freuten, sehen sie sich jetzt wieder einem steigenden Kostendruck gegenüber. Alles deutet darauf hin, dass die Aussichten von Stanley für das Jahr 2022 unter Druck geraten, und die Anleger sollten nicht überrascht sein, wenn das Management bei der Vorlage der Ergebnisse am 28. April die Schätzungen für das Gesamtjahr senkt.

Die langfristigen Argumente für die Aktie sind jedoch nach wie vor überzeugend, und jeder weitere signifikante Abrutsch sollte dazu führen, dass sich Anleger ernsthaft mit der Aktie befassen. Die Übernahme von MTD ist sinnvoll, die Inflation der Rohstoffkosten wird nicht ewig anhalten und die Gewinnspannen von Stanley werden in Zukunft sicherlich steigen.

Daniel Foelber (Sherwin-Williams): Die Aktienkurse von Sherwin-Williams haben im Jahr 2022 nicht gerade ein großartiges Jahr hinter sich. Die Aktie erreichte ihr Allzeithoch am 30. Dezember mit 354,15 US-Dollar. Seitdem ist sie um 30 % gesunken. Der Ausverkauf scheint mehr damit zu tun zu haben, wohin sich das Geschäft von Sherwin-Williams entwickeln könnte, als damit, wo es bisher war.

Zum Vergleich: Sherwin-Williams war eines der wenigen Industrieunternehmen, das sich seit Ausbruch der Pandemie sehr gut entwickelt hat. Trotz einer Verlangsamung in den Segmenten gewerbliche und industrielle Farben und Beschichtungen profitierte das Unternehmen von den Heimwerkerprojekten zu Hause sowie von einem boomenden Wohnungsmarkt, der die Renovierung bestehender Häuser und die Nachfrage nach Farbe für neue Gebäude ankurbelte. Das Segment der Verbrauchermarken des Unternehmens sah sich jedoch im Jahr 2021 mit schwierigen Vergleichszahlen konfrontiert, die dazu beitrugen, dass der Nettogewinn im Jahresvergleich zurückging, obwohl der Umsatz stieg.

Für 2022 zeichnet sich weiterer Gegenwind ab, da es deutliche Anzeichen dafür gibt, dass sich der Immobilienmarkt abkühlen wird. Die Immobilienpreise sind so hoch wie nie zuvor und die 30-jährigen Hypothekenzinsen befinden sich auf einem Vierjahreshoch – zwei Faktoren, die die Nachfrage nach Wohnraum beeinträchtigen.

Dies ist eher ein Problem für Unternehmen wie Home Depot und Lowe’s als für Sherwin-Williams. Sollte sich der Immobilienmarkt jedoch abkühlen, wird sich dies zweifellos negativ auf das Ergebnis von Sherwin-Williams auswirken.

Abgesehen davon ist Sherwin-Williams ein diversifiziertes Unternehmen, dessen Erfolg nicht von einem einzigen Endmarkt abhängt. Diese Widerstandsfähigkeit zeigt sich in der langfristigen Leistung des Unternehmens. In den letzten 20 Jahren hat Sherwin-Williams nie einen Jahresverlust ausgewiesen.

In den Jahren nach der Immobilienkrise gingen die Erträge zwar zurück. Aber das hielt das Unternehmen nicht davon ab, seine Dividende zu zahlen, geschweige denn, in den darauffolgenden Jahren seine rasante langfristige Wachstumsrate wieder aufzunehmen.

Sherwin-Williams hat vielleicht nicht die höchste Rendite unter den Dividendenaristokraten. Aber es handelt sich um ein branchenführendes Unternehmen, das sich in wirtschaftlichen Aufschwüngen und Abschwüngen bewährt hat. Aus diesem Grund ist Sherwin-Williams jetzt ein guter Kauf.

Scott Levine (Genuine Parts): Seit 65 Jahren schüttet Genuine Parts Geld an die Aktionäre aus und ist damit einer der ältesten Dividendenaristokraten. Anleger haben jetzt Glück. Die Aktien von Genuine Parts, die den Anlegern eine Dividendenrendite von 2,8 % bieten, sind derzeit günstig zu haben. Die Aktie wird zum 20,2-Fachen der nachlaufenden Gewinne gehandelt, was einen Abschlag gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt von 74,9 und dem Gewinnmultiplikator des S&P 500 von 25,8 bedeutet.

Genuine Parts kann auf ein starkes Jahr 2021 zurückblicken, in dem der Umsatz im Jahresvergleich um 14,1 % gestiegen ist und der Gewinn pro Aktie (EPS) mit 6,23 US-Dollar einen neuen Rekordwert erreicht hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Weg in die Zukunft von weiterem Wachstum geprägt sein wird. Das Management prognostiziert ein Umsatzwachstum von 9 bis 11 %, das vor allem auf einen erwarteten Umsatzanstieg von 20 bis 22 % im Industriesegment zurückzuführen ist, das sich auf mechanische und fluidtechnische Antriebstechnik, Materialtransportkomponenten und zugehörige Teile sowie Zubehör spezialisiert hat. Unterm Strich rechnet das Management mit einem EPS von 7,45 bis 7,60 US-Dollar. Sollte das Unternehmen den mittleren Wert dieser Prognose erreichen, würde dies ein Wachstum von 30 % im Vergleich zum Vorjahr bedeuten. Aber nicht nur in der Gewinn- und Verlustrechnung rechnet das Management mit Wachstum. Es wird erwartet, dass der freie Cashflow von 1 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 auf etwa 1,3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022 steigen wird.

Vorsichtige Anleger, die sich Sorgen über die Fähigkeit des Unternehmens machen, seine Dividende aufrechtzuerhalten, müssen sich nicht allzu sehr sorgen. Ohne das Jahr 2020, in dem das Unternehmen einen Nettoverlust auswies, hat Genuine Parts im Durchschnitt eine Ausschüttungsquote von 54 % erreicht. Die Dividende des Unternehmens ist auch durch den freien Cashflow gut gedeckt. Im Jahr 2021 beispielsweise erwirtschaftete Genuine Parts einen freien Cashflow von 9,65 US-Dollar pro Aktie und schüttete eine Dividende von 3,26 US-Dollar pro Aktie aus.

Der Artikel 3 unaufhaltsame Dividendenaristokraten, die im April günstig zu haben sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, NIO und Tesla. Justin Pope besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 26.1.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

