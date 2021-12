3 todsichere Wachstumsaktien, die im Dezember ein Kauf sind

In 2 Sätzen

Geduld wird sich auszahlen, wenn Anleger in diese drei innovativen Aktien investieren.

Seit dem Ende der Rezession vor mehr als zwölf Jahren dominieren Wachstumswerte.

Historisch niedrige Kreditzinsen und eine anhaltend zurückhaltende US-Notenbank haben jungen Unternehmen Zugang zu billigem Kapital verschafft. Damit konnten sie rapide wachsen.

Doch selbst bei den Wachstumswerten, die den Aktienmarkt zu neuen Höhenflügen anspornen, lassen sich immer noch tolle Angebote finden. Für langfristig denkende Anleger sind die folgenden drei todsicheren Wachstumsaktien allesamt Schnäppchen. Und man kann sie im Dezember getrost kaufen.

Square

Der erste Wachstumswert, den geduldige Anleger im Dezember kaufen können, ist der Fintech-Riese Square (WKN: A143D6). Die Aktie hat seit August 25 % verloren.

In den letzten Monaten ist Square aus verschiedenen Gründen unter Druck geraten. Man macht sich Sorgen über die Rolle, die Kryptowährungen im Zahlungsverkehrsbereich spielen könnten. Und in jüngster Zeit macht man sich Sorgen über höhere Inflationsraten, die sich negativ auf die Verbraucherausgaben auswirken. Wachstumswerte werden von hohen Inflationsraten in Mitleidenschaft gezogen.

Während dies den meisten Fintechs echte Kopfschmerzen bereiten könnte, hat Square bewiesen, dass es eine Klasse für sich ist. Und deshalb ist es auch hoch bewertet.

Seit mehr als einem Jahrzehnt verlässt sich das Unternehmen auf sein Verkäufer-Ökosystem als wichtigste Wachstumsquelle. In diesem Segment werden Point-of-Sale-Lösungen, Kredite und Analysen angeboten, um Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen. In den sieben Jahren vor der Pandemie wuchs das Bruttozahlungsvolumen (GPV), das über das Netzwerk von Square abgewickelt wurde, im Jahresdurchschnitt um 49 % von 6,5 Mrd. auf 106,2 Mrd. US-Dollar. Basierend auf dem GPV von Square im dritten Quartal in Höhe von 41,7 Mrd. US-Dollar hat das Unternehmen eine jährliche Run-Rate von fast 167 Mrd. US-Dollar.

Das Bemerkenswerte am Verkäufer-Ökosystem ist, dass es auch größere Unternehmen einbezieht. Einst ein Tool, das fast ausschließlich von kleinen, unabhängigen Händlern genutzt wurde, stammen zwei Drittel des GPV von Square im dritten Quartal von Verkäufern mit einem jährlichen GPV von mindestens 125.000 US-Dollar. Da das Verkäufer-Ökosystem überwiegend ein gebührengesteuertes Segment ist, wird diese stetige Verlagerung die Bruttogewinne im Laufe der Zeit allmählich erhöhen.

Die langfristige Wachstumschance ist jedoch die digitale Peer-to-Peer-Zahlungsplattform Cash App. In einem Zeitraum von nur drei Jahren, der am 31. Dezember 2020 endete, hat sich die Zahl der monatlich aktiven Nutzer (MAU) von Cash App von 7 auf 36 Millionen mehr als verfünffacht.

Was Cash App so interessant macht, sind die Gewinnspannen. Im Juni-Quartal stellte Square in seinem Aktionärsbrief fest, dass das Unternehmen einen Bruttogewinn von 55 US-Dollar pro monatlich transaktionsaktivem Kunden erwirtschaftete, jedoch etwa 5 US-Dollar für die Akquisition jedes Cash App MAU ausgab. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Cash App das Verkäufer-Ökosystem in Bezug auf das Gewinnpotenzial auf lange Sicht überholen wird.

Das Tüpfelchen auf dem i für Square ist die anstehende 29 Mrd. US-Dollar teure Übernahme des Unternehmens Afterpay, das sich auf „Jetzt kaufen, später bezahlen“ spezialisiert hat. Durch den Kauf von Afterpay wird ein geschlossener Zahlungskreislauf geschaffen, der das Verkäufer-Ökosystem mit Cash App verbindet. Dieser teure Deal zielt letztlich darauf ab, das Ökosystem zu erweitern und die langfristigen Margen zu stärken.

Novavax

Eine weitere starke Wachstumsaktie, in die Anleger im Dezember getrost einsteigen können, ist der Arzneimittelentwickler Novavax (WKN: A2PKMZ).

Novavax gehört zu einer ganzen Reihe von Arzneimittelherstellern, die einen Impfstoff oder eine Behandlung gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) entwickeln wollen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Anbietern scheint der Hauptimpfstoff des Unternehmens (NVX-CoV2373) in Bezug auf die Wirksamkeit eine Spitzenposition einzunehmen.

Im März und Juni veröffentlichte Novavax die Ergebnisse zweier groß angelegter Studien mit seinem COVID-19-Impfstoff. In der britischen Studie erzielte NVX-CoV2373 eine Impfstoffwirksamkeit (VE) von 89,7 %, die sowohl den ursprünglichen Stamm des SARS-CoV-2-Virus, der COVID-19 verursacht, als auch die britische Variante umfasste. Außerdem gab es die Phase-3-Studie in den USA und Mexiko, die eine VE von 90,4 % ergab. Mit Ausnahme von Moderna und Pfizer/BioNTech, deren erste groß angelegte US-Studien VEs von 94,1 % bzw. 95 % erbrachten, sieht es so aus, als würde Novavax als klare Nummer 3 im COVID-19-Impfstoffbereich ins Rennen gehen.

Trotz dieser positiven klinischen Ergebnisse ist der Aktienkurs von Novavax seit Ende Januar mehr oder weniger konstant geblieben. Dies hat mit Verzögerungen bei der Beantragung von Notfallgenehmigungen (EUA) in wichtigen Märkten sowie mit Produktionsrückschlägen zu tun. Die Wall Street und die Anleger waren nicht gerade von der Verzögerung bei der Markteinführung von NVX-CoV2373 begeistert.

Es sieht jedoch so aus, als würde Novavax viele der Verzögerungen abarbeiten. Kürzlich wurden die ersten EUAs in Indonesien und auf den Philippinen erteilt, und das Unternehmen hat u. a. bei der Weltgesundheitsorganisation, in Kanada, Australien und Großbritannien entsprechende EUAs beantragt.

Für Investoren ist es wichtig zu verstehen, dass COVID-19 eine Pandemie ist. Die Wandlungsfähigkeit des Virus in Verbindung mit der Notwendigkeit, Milliarden zusätzlicher Menschen weltweit zu impfen, macht es sehr wahrscheinlich, dass Novavax mit dieser Indikation wiederkehrende Einnahmen erzielen wird. Es bleibt nicht bei einmaligen Einnahmen aus Erstimpfungen.

Die Wachstumsstory von Novavax dürfte auch dank der Innovation aufblühen. Novavax ist einer der führenden Kandidaten für die Entwicklung eines kombinierten COVID-19-/Grippeimpfstoffs und bringt diesen schneller auf den Markt als seine Konkurrenten.

All diese Faktoren machen Novavax zu einem absoluten Schnäppchen im Biotech-Bereich.

Pinterest

Eine dritte todsichere Wachstumsaktie, die man im Dezember kaufen sollte, ist die Social-Media-Plattform Pinterest (WKN: A2PGMG).

Es lässt sich nicht beschönigen, dass Pinterest im Jahr 2021 ein totaler Blindgänger gewesen ist. Die Aktien des Unternehmens sind im bisherigen Jahresverlauf um fast 40 % gesunken und befinden sich auf einem 14-Monats-Tief. Diese Schwäche ist das Ergebnis des Rückgangs der MAU von Pinterest in den letzten beiden Quartalen (von 478 Millionen in Q1 2021 auf 444 Millionen in Q3 2021).

Sicher ist: Pinterest hätte die während der Pandemie erreichte MAU-Wachstumsrate niemals beibehalten können. Angesichts der steigenden COVID-19-Impfraten in den Industrieländern ist es keine Überraschung, dass die Menschen häufiger aus dem Haus gehen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das MAU-Wachstum von Pinterest, wenn man es über einen Zeitraum von drei oder fünf Jahren betrachtet, innerhalb der historischen Normen bleibt.

Für Investoren viel wichtiger ist die Tatsache, dass wir selbst bei einem bescheideneren kurzfristigen MAU-Wachstum fast keine Verlangsamung bei der Monetarisierung von Pinterests Nutzerbasis sehen. Im September-Quartal stieg der weltweite durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) um 37 %, während der internationale ARPU um 81 % in die Höhe schnellte. Der internationale ARPU ist nach wie vor so niedrig (0,38 US-Dollar im dritten Quartal), dass er sich in diesem Jahrzehnt mehrmals verdoppeln und ein nachhaltiges zweistelliges Wachstum ermöglichen kann.

Pinterest ist bei Werbekunden beliebt, weil das Modell so transparent ist. Während andere Social-Media-Plattformen Informationen über Likes und die Suchhistorie der Nutzer sammeln, besteht die gesamte Prämisse von Pinterest darin, dass die Nutzer alles preisgeben, was sie mögen. Dank dieser wichtigen Daten muss Pinterest die Nutzer nur noch mit den richtigen Werbekunden in Verbindung bringen. Es liegt auf der Hand, dass Händler bereit sein werden, viel Geld auszugeben, um motivierte Käufer zu erreichen.

Nach dem Rückgang ist Pinterest derzeit geradezu preiswert. Das Unternehmen kann für das 30-Fache des von der Wall Street für 2022 prognostizierten Gewinns pro Aktie erworben werden und verzeichnet dennoch ein jährliches Umsatzwachstum von 25 % oder mehr. Es ist der perfekte Wachstumswert, um im Dezember einzusteigen und in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu halten.

