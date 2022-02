3 strauchelnde Wachstumsaktien, die bald wieder steigen könnten

In 3 Sätzen

Der Rückgang der Rivian-Aktie hat sie für Anleger, die langfristig einsteigen wollen, attraktiv gemacht.

Obwohl Arrival im nächsten Quartal mit der Produktion beginnen will, rechnet das Unternehmen mit einem wesentlich langsameren Produktionsanstieg als zuvor prognostiziert.

Das bisherige beeindruckende Wachstum von Nio und die guten Wachstumsaussichten machen die Aktie attraktiv.

Aktien von jungen Unternehmen sind in der Regel mit hohen Risiken verbunden. Wenn diese Unternehmen jedoch erfolgreich werden, können ihre Aktien beträchtliche Renditen erzielen. Analysten und Anleger versuchen in der Regel abzuschätzen, wie sich ein neues Unternehmen auf der Grundlage seiner Pläne, seines Marktes, der Nachfrage nach seinen Produkten, der Erfahrung des Managements, der Tragfähigkeit seines Geschäftsmodells, der finanziellen Einschätzungen und verschiedener anderer ähnlicher Faktoren entwickeln wird. Veränderungen bei einem oder mehreren dieser Faktoren können sich drastisch auf den Kurs einer Aktie auswirken.

Wer von den langfristigen Wachstumsaussichten eines Unternehmens überzeugt ist, dem bietet der Kursrückgang eine attraktive Chance.

Hier sind drei Aktien, deren Kurse deutlich gefallen sind. Schauen wir uns doch mal an, ob sie jetzt auch ein geeigneter Kauf sind.

Rivian

Mit Stand Anfang Februar ist die Aktie von Rivian (WKN: A3C47B) seit Jahresbeginn um fast 48 % gefallen. Auf der Grundlage des Konsenskursziels der Analysten hat die Aktie ein Wachstumspotenzial von 147 % innerhalb eines Jahres gegenüber dem aktuellen Stand.

Neben den Kurszielen sollten sich Anleger bei ihrer Anlageentscheidung jedoch vor allem auf die langfristigen Wachstumsaussichten eines Unternehmens konzentrieren.

Rivian erregte viel Aufmerksamkeit, als es erfolgreich den ersten elektrischen Pickup-Truck auf den Markt brachte. Die Aktien des Unternehmens hatten kurz nach dem Börsengang im November 2021 eine Marktkapitalisierung von mehr als 90 Mrd. US-Dollar, und zu einem bestimmten Zeitpunkt überstieg die Marktkapitalisierung 150 Mrd. US-Dollar. Obwohl Rivian ein vielversprechendes EV-Unternehmen zu sein scheint, war die Bewertung der Aktie nicht wirklich attraktiv. Das scheint sich jetzt zu ändern. Die Marktkapitalisierung der Rivian-Aktie ist auf etwa 48 Mrd. US-Dollar gefallen.

Rivian hatte einen soliden Start, als sein Pickup-Truck von MotorTrend zum Truck of the Year 2022 gekürt wurde. Das Unternehmen erhielt mehr als 71.000 Vorbestellungen für seinen Pickup-Truck und seinen SUV. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Erstbestellung von 100.000 elektrischen Lieferwagen von Amazon erhalten. Das Unternehmen hat starke Wachstumspläne für die nächsten Jahre. Der Rückgang der Rivian-Aktie hat sie für Anleger, die langfristig einsteigen wollen, ein wenig attraktiver gemacht.

Arrival

Die Aktien von Arrival (WKN: A2QSAV) sind seit dem Börsengang im März 2021 um 86 % gefallen. Basierend auf dem Kursziel der Wall Street-Analysten hat die Aktie ein Wachstumspotenzial von etwa 547 %.

Das 2015 gegründete Unternehmen Arrival mit Sitz in Luxemburg konzentriert sich auf die Entwicklung von elektrischen Lieferwagen und Bussen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine „Mikrofabriken“ mit wesentlich geringerem Kapitaleinsatz errichtet werden können. So sollen die Produktionskosten für Elektrofahrzeuge erheblich gesenkt werden.

Im November bestätigte Arrival den Beginn der kommerziellen Produktion seiner Busse im zweiten Quartal 2022, gefolgt von Kleintransportern im dritten Quartal 2022, wie geplant. Zuvor war der Produktionsbeginn der ersten Fahrzeuge von Arrival vom vierten Quartal 2021 auf das zweite Quartal 2022 verschoben worden. Obwohl die Produktion wahrscheinlich wie geplant anlaufen wird, rechnet das Unternehmen für 2022 mit „deutlich geringeren“ Einnahmen als den ursprünglich geschätzten mehr als 1 Mrd. US-Dollar. Das liegt zum Teil daran, dass die Produktion in den ersten drei Mikrofabriken viel langsamer hochgefahren werden soll, als Arrival zuvor angenommen hatte. Gleichzeitig verschob das Unternehmen den Bau einer vierten Mikrofabrik auf das Jahr 2023 und begründete dies mit Kapitalengpässen.

Die geänderten Aussichten ließen den Kurs der Arrival-Aktie im November in den Keller sausen. Der Rückgang der Arrival-Aktie setzte sich fort, als die EV-Aktien im Januar einen breiteren Abrutsch erlebten. Risikoreichere Namen wie Arrival verzeichneten einen stärkeren Rückgang ihrer Aktienkurse.

Die Arrival-Aktie ist sicherlich mit großen Risiken behaftet. Das Unternehmen hinkt seinem Zeitplan hinterher, erwartet weitaus geringere Einnahmen als ursprünglich prognostiziert und sieht sich Kapitalbeschränkungen gegenüber. Der Wettbewerb auf dem Markt für Elektrofahrzeuge macht die Lage für Arrival noch schwieriger.

Auf der anderen Seite ist das Unternehmen immer noch auf dem besten Weg, die kommerzielle Produktion wie geplant aufzunehmen. Es liegen unverbindliche Bestellungen und Absichtserklärungen für 64.000 Fahrzeuge vor. Die Partnerschaft des Unternehmens mit United Parcel Service, in deren Rahmen UPS zwischen 2021 und 2025 10.000 Lieferwagen von Arrival kaufen wird, besteht weiterhin. Wenn Arrival im kommenden Quartal mit der Auslieferung von Fahrzeugen beginnen kann, könnte der Aktienkurs des Unternehmens ansteigen. Langfristig dürfte die Fähigkeit von Arrival, Fahrzeuge gewinnbringend und in großem Umfang zu produzieren, den Aktienkurs des Unternehmens in die Höhe treiben.

Nio

Die Aktie von Nio (WKN: A2N4PB) ist in diesem Kalenderjahr um 33 % und im vergangenen Jahr um 63 % gefallen. Basierend auf dem Kursziel hat die Nio-Aktie ein Wachstumspotenzial von rund 182 %.

Nio hat im Jahr 2021 mehr als 91.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Die Fahrzeugauslieferungen für dieses Jahr haben sich gegenüber 2020 mehr als verdoppelt. Nio hat nicht nur seine Verkäufe bisher schnell gesteigert, sondern wird 2022 auch drei neue Modelle auf den Markt bringen, was den Absatz des Unternehmens in den kommenden Jahren ankurbeln könnte.

Das innovative Battery-as-as-Service-Modell von Nio ermöglicht es den Besitzern, die Batterien ihrer Fahrzeuge gegen neue auszutauschen. Das Unternehmen verfügt über rund 700 Batteriewechselstationen in China. Der Batterietausch bietet eine schnelle Möglichkeit zum Tanken, wenn der Nutzer wenig Zeit hat. Außerdem bietet er die Flexibilität, je nach den veränderten Bedürfnissen des Käufers ein größeres oder kleineres Batteriepaket zu kaufen. Nio hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende dieses Jahres über 1.300 Batteriewechselstationen, 6.000 Schnellladestationen und 10.000 Zielladestationen zu eröffnen. Das Unternehmen investiert also langfristig.





Die Nio-Aktie wird im Vergleich zu anderen Unternehmen zu einem attraktiven Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, wie die obige Grafik zeigt.

Außer in China liefert Nio bereits Autos in Norwegen aus. Das Unternehmen plant, bis 2022 in fünf weitere Länder einzutreten. Trotz der Konkurrenz konnte sich Nio einen Platz auf dem schnell wachsenden chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge sichern und hat robuste Pläne für internationale Märkte. In Anbetracht des bisherigen Wachstums von Nio sieht die Aktie im Moment attraktiv aus.

Der Artikel 3 strauchelnde Wachstumsaktien, die bald wieder steigen könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Rekha Khandelwal besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und NIO. Dieser Artikel erschien am 1.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022