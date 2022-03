3 starke Dividendenaktien, die sich im Nasdaq-Bärenmarkt befinden

Weitere Suchergebnisse zu "AGNC Investment Corp.":

In den letzten Monaten wurden die Wall Street und die Anlegergemeinschaft daran erinnert, dass Aktien auch tatsächlich sinken können.

Alle drei großen US-Indizes befinden sich wieder in der Korrekturphase. Der 125 Jahre alte Dow Jones Industrial Average und der Leitindex S&P 500 liegen mehr als 10 % im Minus, während der Nasdaq Composite im Bärenmarkt ist (definiert durch einen Rückgang von mindestens 20 %).

Auch wenn diese Rückgänge manchmal beängstigend sein können, insbesondere für den volatileren Nasdaq Composite, hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass der Kauf von soliden Aktien in der Korrektur ein kluger Schachzug ist. Schließlich wurde jeder nennenswerte Marktrückgang stets wieder wettgemacht.

Die große Frage ist: Welche Aktien sollte man in einer Baisse kaufen?

Dividendenaktien können für Vermögen sorgen

Warum Dividendenaktien? Die einfache Antwort ist, dass diese in der Vergangenheit immer besser abgeschnitten haben als Unternehmen, die keine Dividende zahlen. Auch wenn Wachstumsaktien stärker gefeiert wurden, haben längerfristige Daten das Gegenteil bewiesen.

In einem Bericht von J.P. Morgan Asset Management (einer Abteilung von JPMorgan Chase) aus dem Jahr 2013 wurde die Wertentwicklung von Aktien, die ihre Ausschüttungen über vier Jahrzehnte (1972 bis 2012) eingeführt und erhöht haben, mit Aktien verglichen, die keine Dividende zahlten. Das Ergebnis war ein durchschnittlicher jährlicher Gewinn von 9,5 % für die Dividendentitel und ein ernüchternder durchschnittlicher jährlicher Gewinn von 1,6 % für die Titel, die keine Dividende zahlten.

Dividendenaktien sind häufig rentabel, bewährt und bieten transparente langfristige Aussichten. Daher sind sie genau die Art von Unternehmen, von denen man erwarten kann, dass sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen.

Da sich der Nasdaq in einem Bärenmarkt befindet, sind diese drei starken Dividendenaktien geradezu prädestiniert, gekauft zu werden.

Walgreens Boots Alliance: 4 % Rendite

Die erste Dividendenaktie ist die Apothekenkette Walgreens Boots Alliance (WKN: A12HJF). Die Aktien des Unternehmens sind seit dem Höchststand Anfang des Jahres um bis zu 20 % gesunken.

Aktien des Gesundheitswesens sind im Allgemeinen eine gute Möglichkeit, um in unsicheren Zeiten Geld zu investieren. Da wir nicht kontrollieren können, wann wir krank werden oder welche Krankheit(en) wir bekommen, gibt es immer eine ständige Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Medikamenten, medizinischen Geräten und Gesundheitsdienstleistungen.

Doch Walgreens litt unter dem durch die Pandemie verursachten Rückgang der Kundenzahlen in den Läden. Der Lockdown dürfte vorüber sein. Die vorübergehende Underperformance der Kette bietet die Gelegenheit, eine großartige Aktie zu kaufen.

Als Aktionär von Walgreens Boots Alliance bin ich von der mehrstufigen Turnaround-Strategie des Managements beeindruckt, die den Schwerpunkt auf höhere Margen und den Aufbau eines treuen Kundenstamms legt. Das Unternehmen hat seine jährlichen Betriebskosten um mehr als 2 Mrd. US-Dollar gesenkt, ein ganzes Jahr früher als geplant. Gleichzeitig investiert das Unternehmen auch aggressiv in die Digitalisierung. Durch die Förderung des Direktverkaufs an den Verbraucher sollte Walgreens in der Lage sein, das organische Wachstum nachhaltig zu steigern.

Am spannendsten ist jedoch die Partnerschaft von Walgreens mit und die Investition in VillageMD. Zusammen wurden bereits Dutzende von Full-Service-Kliniken eröffnet und man plant, bis 2025 mehr als 600 Kliniken in über 30 US-Märkten zu betreiben. Das Angebot von Kliniken mit ärztlichem Personal dürfte Stammkunden anlocken, die zu Stammkunden in der margenstärkeren Apotheke des Unternehmens werden.

Dank einer Rendite von 4 % und einem Wert von weniger als dem 10-Fachen der von der Wall Street für das Geschäftsjahr 2022 prognostizierten Gewinne ist Walgreens ein klarer Kauf.

Sabra Health Care REIT: 8,7 % Rendite

Dividendeninvestoren werden es wahrscheinlich bereuen, dass sie nicht Aktien des Healthcare Real Estate Investment Trust (REIT) Sabra Health Care REIT (WKN: A1C9KE) gekauft haben. Die Aktien des Unternehmens sind seit ihrem 52-Wochen-Hoch um mehr als 27 % gesunken.

Wie man sich vielleicht vorstellen kann, hat ein Unternehmen, das über 400 Pflege- und Senioreneinrichtungen besitzt, während der Pandemie nicht gut abgeschnitten. Die Senioren haben sich als besonders anfällig für COVID-19 erwiesen, wodurch die Belegungsraten in den Einrichtungen von Sabra Health Care im Jahr 2020 stark zurückgingen. Dadurch bestand die Gefahr, dass das Unternehmen die Miete nicht mehr rechtzeitig oder überhaupt nicht mehr von seinen Mietern eintreiben konnte.

In den letzten 15 Monaten hat sich die Lage für das Unternehmen jedoch dramatisch verbessert. Die Belegungsraten der Einrichtungen des Unternehmens haben vor mehr als einem Jahr ihren Tiefpunkt erreicht. Darüber hinaus stellte das Unternehmen in seinen Betriebsergebnissen zum Jahresende fest, dass es bis Januar 2022 99,6 % der erwarteten Mieten seit Beginn der Pandemie eingenommen hat.

Eine weitere Sorge wurde kürzlich durch die Ankündigung eines geänderten Rahmenmietvertrags mit Avalere beseitigt. Avalere betreibt 27 Einrichtungen von Sabra und ist der Hauptmieter, der von der Pandemie besonders hart getroffen wurde. Der neue Vertrag verschafft Avalere mehr Spielraum für seine Mietzahlungen und bietet Sabra die Möglichkeit, in Zukunft höhere monatliche Zahlungen zu leisten, wenn die Geschäfte von Avalere florieren. Der wichtigste Punkt ist, dass Avalere für Sabra und seine Investoren kein Problem mehr darstellt.

Da die USA gelernt haben, mit COVID umzugehen, kann sich der Investitionsschwerpunkt wieder auf die alternde Bevölkerung der Babyboomer konzentrieren. Sabra scheint perfekt positioniert zu sein, um weiterhin Investitionen zu tätigen und damit den zukünftigen Bedarf der Boomer an Seniorenwohnanlagen und qualifizierter Pflege zu nutzen. Dies ist eine Aktie mit einer Rendite von 8,7 %, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

AGNC Investment Corp.: 11,2 % Rendite

AGNC Investment Corp. (WKN: A2PK91) hat in zwölf der letzten 13 Jahre im Durchschnitt eine zweistellige Rendite erzielt. Es ist eine der beliebtesten Einkommensaktien, die ihre Dividende monatlich auszahlt.

AGNC ist ein Hypotheken-REIT. Das Grundprinzip des Geschäftsmodells besteht darin, dass man Geld zu niedrigen kurzfristigen Zinsen leiht und dann zum Kauf von attraktiveren langfristigen Vermögenswerten verwendet. Je größer die Differenz (bekannt als Nettozinsmarge), desto profitabler kann das Unternehmen sein.

Derzeit ist AGNC mit einem etwas ungünstigen Szenario konfrontiert. Da Hypotheken-REITs in der Regel sehr zinsempfindlich sind, wird die sich abflachende Zinskurve die Nettozinsmarge des Unternehmens in den kommenden Quartalen wahrscheinlich belasten.

Für die Anleger gibt es jedoch zwei wichtige Dinge zu beachten. Erstens wird die Renditekurve weitaus häufiger steiler als flacher, was für geduldige Anleger in AGNC ein gutes Zeichen ist. Zweitens dürfte die Anhebung der Zinssätze durch die Federal Reserve die Rendite, die AGNC aus den von ihr gekauften MBS erzielt, langfristig erhöhen.

Man beachte auch, dass AGNC Investment fast ausschließlich Agency-Anlagen kauft. Ein Agency-Wertpapier wird im Falle eines Ausfalls von der US-Bundesregierung abgesichert. Dieser zusätzliche Schutz ermöglicht es dem Unternehmen, die Hebelwirkung umsichtig einzusetzen, um seine Gewinne zu steigern.

Bei Hypotheken-REITs gilt die Faustregel, dass sie sich in der Regel nahe an ihrem Buchwert bewegen. Da die Aktien von AGNC 18 % unter Buchwert gehandelt werden, scheint jetzt der perfekte Zeitpunkt für kluge Investoren zum Einstieg zu sein.

Der Artikel 3 starke Dividendenaktien, die sich im Nasdaq-Bärenmarkt befinden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Sean Williams besitzt Aktien von Walgreens Boots Alliance. The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 19.3.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022