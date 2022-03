3 starke Dividendenaktien, die ich zuletzt gekauft habe!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Um es kurz zu machen: Die starken Dividendenaktien, die ich zuletzt gekauft habe, sind Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH), Store Capital (WKN: A12CRU) und General Mills (WKN: 853862). Zwei Aktien besitzen direkte Gemeinsamkeiten als Real Estate Investment Trust, eine sticht hervor. Trotzdem könnten die Investitionsthesen kaum unterschiedlicher sein.

Riskieren wir heute daher einen Blick darauf, warum es ausgerechnet diese Dividendenaktien gewesen sind. Beziehungsweise: Was sie für mich langfristig orientiert so stark macht.

IIPR: Starke Dividendenaktie!

Die für mich stärkste Dividendenaktie mit dem größten Potenzial ist Innovative Industrial Properties. Zugegriffen habe ich bei ca. 3,7 % Dividendenrendite, zumindest im Nachhinein. Mein Kalkül ist relativ einfach gewesen: Diese Aktie besitzt noch jede Menge Wachstumspotenzial. Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis, das sich der Marke von 25 annähert, und der besagten Dividendenrendite war mir die Bewertung zu preiswert.

Eine These, die schon kurzfristig aufgegangen ist. Das Management von Innovative Industrial Properties erhöhte die Dividende inzwischen von 1,50 auf 1,75 US-Dollar. Mit einem Wachstum von 16,7 % ist Dividendenwachstum weiterhin eine spannende Investitionsthese. Ein Fundament, auf das sich weiterhin aufbauen lässt.

Die Bewertung schien mir preiswert, die Dividende stark und die Aussichten solide. Risikoseitig ist die Bewertung natürlich hoch, sollte das Wachstum ausbleiben. Aber im Cannabis-Markt kann es noch eine Menge Potenzial geben.

Store Capital: Einfach preiswert

Store Capital ist für mich eine starke, günstige Dividendenaktie, die eine solide Marke erreicht hat. Das Management schüttet 0,385 US-Dollar an die Investoren aus. Bei den aktuellen Aktienkursen liegt die Dividendenrendite bei über 5 %. Ohne Zweifel ein starker Wert, der mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 13,2 abgerundet wird. Für mich ein Bewertungsmaß, das solide, zeitlose Renditen ermöglichen kann.

Auch Store Capital hat eine Menge Potenzial. Per Zukauf kann der Real Estate Investment Trust die Funds from Operations je Aktie weiter steigern. Außerdem ist die Basis mit 2.800 verschiedenen Immobilien sehr diversifiziert. Selbst Warren Buffett setzt auf diese Aktie. Bei der preiswerten Bewertung und mit einem moderaten Wachstumspotenzial sehe ich ebenfalls die Basis für eine marktschlagende Rendite. Wobei die Dividende natürlich einen signifikanten Anteil daran hat.

General Mills: Starke defensive Dividendenaktie

Zu guter Letzt ist General Mills eine zwar starke, aber doch eher defensive Dividendenaktie. Auch diese Aktie habe ich gekauft. Am besten passt sie in eine Kategorie: Nämlich in mein Besser-als-nix-Depot. Mit diesem Kauf habe ich eigentlich lediglich den Einsatz und damit verbunden mein passives Einkommen, das durch diese Aktie resultiert, erhöht.

General Mills besitzt derzeit über 3 % Dividendenrendite, was inzwischen wieder moderater ist. Aber auch die Preissetzungsmacht ist in Zeiten der Inflation ein Merkmal, das mir gefällt. Eine solide Dividende bei einer starken defensiven Klasse und einer Preissetzungsmacht, die ein moderates Wachstum erzielt, ist gewiss attraktiv. Oder zeitlos für mich als langfristig orientierten Investor.

