3 starke Dividenden-Aktien, die im Februar ein Kauf sind

In 3 Sätzen

Texas Instruments ist der führende Hersteller von analogen Halbleitern.

Visa ist eines der weltweit dominierenden Zahlungsnetzwerke.

Taiwan Semiconductor ist die größte Halbleiter-Schmiede der Welt.

Manchmal gibt es nichts Schöneres, als eine Aktie zu besitzen, die stetig wachsende Dividendenzahlungen bieten. Diese starken Unternehmen können dabei helfen, über längere Zeiträume enormes Vermögen aufzubauen.

Obwohl Dividenden attraktiv sind, sind sie im Technologiesektor schwer zu finden. Viele Unternehmen sind dort entweder unrentabel oder entscheiden sich stattdessen für Aktienrückkäufe.

Aber nicht alle Technologieunternehmen verzichten auf die Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre. Hier sind drei Dividenden-Technologieaktien, die man im Februar kaufen kann.

1. Texas Instruments: 2,79 % Rendite

Das erste Unternehmen auf dieser Liste ist Texas Instruments (WKN: 852654). Ja, das Unternehmen, das die Taschenrechner herstellt, aber das ist nur ein winziger Teil eines riesigen 150-Milliarden-Dollar-Geschäfts. Texas Instruments ist der führende Hersteller von analogen Halbleiterchips und beliefert hauptsächlich die Automobil-, Industrie- und Unterhaltungselektronikbranche.

Im Gegensatz zu den führenden Halbleiterherstellern (zu denen wir mit dem dritten Unternehmen auf dieser Liste kommen) hat Texas Instruments nur minimale Konkurrenz und eine vertretbare Position mit Zehntausenden von Patenten auf verschiedene Technologien.

In Anbetracht der stetig steigenden Nachfrage nach Halbleitern auf der ganzen Welt konnte Texas Instruments in den letzten zehn Jahren ein gesundes Wachstum bei Umsatz und Gewinn verzeichnen. So konnte das Unternehmen im vierten Quartal 2021 seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 19 % auf 4,8 Mrd. US-Dollar steigern. In den letzten zwölf Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Cashflow von 6,3 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dieser freie Cashflow ist die Grundlage für die gesunde Dividendenrendite von 2,79 % von Texas Instruments. In den letzten zehn Jahren ist die Dividendenausschüttung von Texas Instruments enorm gestiegen und lag in den letzten zwölf Monaten bei 4,21 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit weniger als 1,00 US-Dollar im Jahr 2010. Wenn Umsatz und freier Cashflow weiterhin so ansteigen wie in der Vergangenheit, werden die jährlichen Dividendenausschüttungen der Aktie wahrscheinlich mitwachsen.

2. Visa: 0,66 % Rendite

Die meisten werden Visa (WKN: A0NC7B) kennen, neben Mastercard einer der beiden großen digitalen Zahlungsverarbeiter. Visa verdient Geld, indem es Partnerschaften mit Banken, Kreditkartenanbietern und Fintechs eingeht und für jede über sein Netzwerk abgewickelte Transaktion eine kleine Gebühr verlangt. Dank dem stetigen Rückgang von Bargeldzahlungen und dem Anstieg digitaler Zahlungen weltweit hat Visa in den letzten Jahrzehnten einen schönen Rückenwind bekommen.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass dieser Trend sich umkehrt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022, das im Dezember endete, erwirtschaftete Visa einen Umsatz von 7,1 Mrd. US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 24 % gegenüber dem Vorjahr. Das Umsatzwachstum war vor allem auf einen Anstieg des weltweiten Zahlungsvolumens um 20 % zurückzuführen. Da das Netzwerk von Visa extrem anlagenarm ist, fließt der größte Teil der Einnahmen direkt in die Gewinnzone. Im ersten Quartal 2022 verzeichnete das Unternehmen eine klassenbeste operative Marge von 66 %, was zeigt, wie unglaublich gut das Geschäft von Visa ist.

Dank dieser überdurchschnittlichen Gewinne hat Visa begonnen, durch Dividenden und Aktienrückkäufe eine ordentliche Summe an die Anleger zurückzugeben. Dies geschah hauptsächlich durch Aktienrückkäufe, wobei allein im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 4 Mrd. USD ausgegeben wurden. Aber das Management hat auch die Dividende pro Aktie seit ihrer Einführung vor etwas mehr als zehn Jahren kontinuierlich erhöht.

Die Dividendenrendite von Visa ist derzeit mit 0,66 % recht gering, aber mit einer in den letzten zehn Jahren erheblich gestiegenen Dividende pro Aktie werden die Anleger mit den Dividendenausschüttungen von Visa in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich recht zufrieden sein.

Und letztlich ist die Visa-Aktie ein perfekter Schutz vor Inflation. Da das Unternehmen einen Prozentsatz von jeder Transaktion in seinem Netzwerk einnimmt, werden die Einnahmen von Visa bei einem inflationsbedingten Anstieg des gesamten Zahlungsvolumens mitwachsen.

3. Taiwan Semiconductor Manufacturing: 1,24% Rendite

Taiwan Semiconductor Manufacturing (WKN: 909800), oder einfach auch TSM, ist mit einer Marktkapitalisierung von 600 Mrd. US-Dollar eines der größten Unternehmen der Welt. Das Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von Halbleitern und konzentriert sich auf die modernste Schicht von Chips für Unternehmen wie Apple, Nvidia und viele andere. Im Gegensatz zu einem integrierten Hersteller wie Intel verkauft TSM keine Halbleiter an Endkunden, sondern fertigt sie auf der Grundlage von Entwürfen, die Unternehmen wie Apple und Nvidia für sie erstellt haben.

Diese Foundry-Strategie, wie sie in der Branche genannt wird, hat dazu geführt, dass TSM aufgrund seiner enormen Größe und Ressourcen einen beeindruckenden Vorsprung vor Konkurrenten wie Intel erlangt hat. Das Unternehmen hat einen geschätzten Anteil von 54 % am weltweiten Foundry-Markt. Wie Texas Instruments konnte auch TSM den globalen Rückenwind der Halbleiternachfrage nutzen und gleichzeitig Marktanteile gegenüber Konkurrenten wie Intel gewinnen. Das hat dem Unternehmen in den letzten Jahrzehnten ein zweistelliges jährliches Umsatzwachstum beschert. Im vierten Quartal 2021 erwirtschaftete TSM einen Umsatz von 15,7 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 24 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und erzielte eine operative Marge von 42 %.

TSM hat eine Dividendenrendite von 1,24 %, die wahrscheinlich viel höher ausfallen könnte, wenn sich das Unternehmen nicht gerade in einer großen Investitionsphase befände. Das Management erwartet, dass TSM allein im Jahr 2022 zwischen 40 und 44 Mrd. US-Dollar für Investitionen ausgeben wird.

Das ist zwar kostspielig, zeigt aber, dass TSM eine große Chance sieht, in den kommenden Jahren in künftiges Wachstum zu investieren. Das wird hoffentlich auch zu einem Umsatz- und Gewinnwachstum führen. Sobald das Unternehmen reif ist und einen geringeren Teil seiner Einnahmen für Investitionen ausgibt, wird TSM wahrscheinlich seine Dividende erhöhen.

Der Artikel 3 starke Dividenden-Aktien, die im Februar ein Kauf sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Brett Schafer besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple, Intel, Mastercard, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Texas Instruments und Visa. Dieser Artikel erschien am 17.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

