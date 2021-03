3 starke Aktien, die ihre Dividende verdoppeln könnten (mal schnell, mal langsam)

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Bist du auf der Suche nach Aktien, die ihre Dividende verdoppeln könnten? Falls ja, so ist das natürlich ein interessanter Fokus. Eine initiale, niedrigere Dividende kann manchmal attraktiv sein. Zumindest, wenn das weitere Wachstumspotenzial noch vorhanden ist.

Wenn du mich fragst, könnten die Aktien von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH), Fresenius (WKN: 578560) und General Mills (WKN: 853862) jetzt drei Namen sein, die ihre eigene Dividende noch verdoppeln könnten. Mal schnell, mal langsam. Allerdings: Potenzial ist durchaus vorhanden.

Innovative Industrial Properties: Dividende verdoppeln …?

Eine erste Aktie, die ziemlich rasant ihre eigene Dividende verdoppeln könnte, ist die von Innovative Industrial Properties. Der Grund ist hier das moderate bis rasante Wachstum hinter der Aktie. Wobei der US-amerikanische REIT den Wachstumsmarkt des Cannabis bedient.

Zugegebenermaßen hat Innovative Industrial Properties zuletzt die Funds from Operations je Aktie lediglich moderat um 13 % gesteigert. Allerdings ist das nicht der Anspruch der Immobiliengesellschaft. Mittel- bis langfristig könnte sich das Wachstum wieder beschleunigen. Auch weil das Management zuletzt einige spannende Zukäufe verkündet hat.

Die Dividende ist zuletzt ein weiteres Mal um 6 % im Quartalsvergleich gestiegen. Im Jahresvergleich liegt das Ausschüttungswachstum sogar bei 32 %. Wenn diese Raten gehalten werden, so erkennen wir: Eine doppelte Dividende ist eigentlich bloß eine Frage der Zeit.

Fresenius: Das Potenzial wäre aus dem Stegreif da

Eine zweite Aktie, die ihre Dividende verdoppeln könnte, ist außerdem die von Fresenius. Grundsätzlich können wir dabei festhalten, dass sogar ein Verdopplungspotenzial aus dem Stegreif vorhanden wäre. Der DAX-Gesundheitskonzern und Dividendenaristokrat wird voraussichtlich 0,88 Euro je Aktie auszahlen. Gemessen an einem Ergebnis je Aktie von 3,22 Euro ist ein Verdopplungs- und sogar Verdreifachungspotenzial theoretisch direkt möglich.

Trotzdem dürfte es so schnell nicht so weit kommen. Fresenius besitzt eine moderate Dividendenwachstumspolitik. In diesem Jahr wird die Dividende voraussichtlich um 5 % im Jahresvergleich wachsen. Zudem investiert das Management des DAX-Dividendenaristokraten konsequent in weiteres Wachstum.

Foolishe Investoren erkennen in Anbetracht des Potenzials und des Wachstums jedoch: Langfristig könnte das Management die Dividende verdoppeln. Mit steten, moderaten Wachstumsschritten, die sich im Laufe der Zeit mit dem Zinseszinseffekt verstärken.

General Mills: Dividende verdoppeln möglich

Eine dritte Aktie, die außerdem die Dividende verdoppeln könnte, ist die von General Mills. Zugegebenermaßen hat das letzte Quartalszahlenwerk eine doppelte Dividende aus dem Stegreif nicht mehr in Aussicht gestellt. Gemessen an einem Ergebnis je Aktie von 0,96 US-Dollar und einer Quartalsdividende von 0,51 US-Dollar ist der Spielraum jetzt nicht vorhanden.

Allerdings könnte ein moderates Wachstum mittel- bis langfristig auch hier dazu führen. Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern hat im letzten Jahr die Dividende von 0,49 US-Dollar auf 0,51 US-Dollar erhöht, was einem Wachstum von 4 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Auch mit einem solchen Wachstum könnte das Verdoppeln der Dividende möglich sein.

Ein potenziell wichtiger Indikator: Das Management von General Mills hat verkündet, die Aktienrückkäufe wieder aufleben zu lassen. Mit diesem Schritt dürfte das Ergebniswachstum je Aktie über viele Jahre hinweg angekurbelt werden können. Zumindest, wenn die Rückkäufe konsequent erfolgen. Möglicherweise ist das ein weiteres Mosaikteilchen bei einer doppelten Dividende von General Mills.

The post 3 starke Aktien, die ihre Dividende verdoppeln könnten (mal schnell, mal langsam) appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Fresenius, General Mills und Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties und empfiehlt Fresenius.

