3 starke Aktien, die du kaufen und für immer halten kannst

Wer Aktien mit der Absicht kauft, sie für immer zu halten – so wie es der legendäre Investor Warren Buffett tut – , muss diese Aktien sehr sorgfältig auswählen. Selbst die erfolgreichsten Unternehmen von heute könnten irgendwann in der Zukunft in Schwierigkeiten geraten.

Drei Topaktien, die das Zeug zu echten “forever stocks” haben, sind Amazon.com (WKN:906866), Disney (WKN:855686) und American Water Works (WKN:A0NJ38).

Die 3 Top-“forever stocks”

Unternehmen Marktbewertung Dividende

Erwartetes durchschnittliches Wachstum der Einnahmen pro Aktie für die nächsten 5 Jahre Ertrag seit Jahresanfang 2019

Ertrag vergangene 10 Jahre Amazon

887 Milliarden USD — 83 % 19,5 % 1,890 % Disney 238 Milliarden USD 1,3 % (2,5 %) 21,4 % 437 % American Water Works 22,2 Milliarden USD 1,6 % 8,2 % 37,2 % 686 % S&P 500 — 1,87 % — 21,1 % 245 %

Amazon: Der E-Commerce-Gigant, der wächst und wächst

Es gibt viele gute Gründe, Amazon-Aktien zu kaufen und diese dann langfristig zu halten. Zum einen hat das Kerngeschäft des Unternehmens im E-Commerce, das das größte in den USA und nach dem chinesischen Unternehmen Alibaba das zweitgrößte in der Welt ist, noch viel Wachstumspotenzial. Im zweiten Quartal betrug der Anteil des E-Commerce am gesamten Einzelhandelsumsatz in den USA bloß 10,7 % und nur einen etwas höheren Anteil am weltweiten Einzelhandelsumsatz. Darüber hinaus ist Amazon dabei, seinen Standardversand in den USA für Prime Mitglieder von zwei auf einen Tag zu verringern. Dies soll dem Unternehmen helfen, dem stationären Handel noch mehr Marktanteile wegzunehmen.

Amazon ist zudem Marktführer im schnell wachsenden Cloud Computing-Servicebereich und im Smart-Speaker-Segment. Die Echo-Lautsprecher, in die die künstliche Intelligenz (KI) von Alexa integriert sind, bilden den Kern des Smart-Home-Technologiegeschäfts des Unternehmens. Darüber hinaus hat Amazon in den letzten Jahren viele neue Geschäfte erschlossen, vom stationären Lebensmittelgeschäft über die Akquisition von Whole Foods bis hin zum Apothekengeschäft durch den Kauf der Online-Apotheke Pillpack.

Disney: Das beliebteste Entertainment-Unternehmen der Welt

Seit der Gründung als Filmproduktionsfirma im Jahr 1923 begeistert Disney Menschen auf der ganzen Welt. Das Filmgeschäft wurde durch mehrere Studioakquisitionen erweitert – Marvel, Pixar, Star Wars-Schöpfer Lucasfilm und Fox – und das Imperium ist derart gewachsen, dass es auch Freizeitparks, Fernsehsender, Konsumgüterlizenzen und mehr umfasst.

Das menschliche Verlangen nach Unterhaltung und Freizeit dürfte nicht nachlassen. Zugegeben, es wird weiterhin viele Veränderungen in den Branchen geben, in denen Disney tätig ist, aber Disney navigiert seit fast einem Jahrhundert erfolgreich durch eine sich ändernde Welt. Das Unternehmen passt sich derzeit einer massiven Veränderung der Konsumgewohnheiten seiner Kunden an: weg vom Kabel und hin zu Videostreaming-Diensten. Man investiert aggressiv in den Aufbau des Streaming-Geschäfts, das im November seinen ersten breiten Dienst, Disney+, einführen soll. Angesichts der Stabilität von Disneys Topmarken scheint der Erfolg im Streaming-Geschäft eine sichere Sache zu sein. Obwohl die Zukunft vielversprechend aussieht, dürfte das Gewinnwachstum von Disney während dieser wichtigen Übergangsphase die nächsten Jahre ausbleiben.

American Water: Der US-Marktführer für die wichtigste Ware der Welt

American Water ist das größte börsennotierte Wasser- und Abwasserunternehmen der USA. Es versorgt mehr als 15 Millionen Menschen in 46 US-Bundesstaaten sowie Ontario, Kanada. In 16 dieser Staaten ist das Unternehmen als reguliertes Versorgungsunternehmen tätig. Zu den marktorientierten Geschäftsbereichen gehören die Wartung und der Betrieb von Wassersystemen auf US-Militärstützpunkten, die Wasserversorgung von Erdgasexplorations- und -förderunternehmen sowie die Bereitstellung verschiedener Dienstleistungen und Garantien für Hausbesitzer.

Ich kann mir keine bessere Buy-and-hold-forever-Aktie vorstellen als American Water. Das Unternehmen bietet ein lebenswichtiges Produkt (Frischwasser) und einen Service (Abwasserbehandlung), der wohl mit der wichtigste der Welt ist. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in New Jersey ist seit 1886 im Geschäft und sollte auch in den kommenden Jahrhunderten weiterhin erfolgreich sein.

