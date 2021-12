3 spannende Ideen, um sich einen Nebenverdienst aufzubauen

Die meisten Artikel hier bei Motley Fool drehen sich ja darum, wie man sein Geld am besten langfristig investieren kann. Doch vor dem Investieren muss das Geld erst einmal verdient werden. Meiner Meinung nach liegt hier der größere Hebel für die meisten Anleger. Schafft man es, ein paar Hundert Euro zusätzlich jeden Monat zu investieren, ergeben sich in der Regel nach einigen Jahren unglaublich hohe Vermögenszuwächse. Doch wie kann man sich leicht etwas dazuverdienen? Drei Ideen findest du hier.

Besitztümer vermieten

Eine spannende Möglichkeit, sich etwas dazuzuverdienen besteht darin, Dinge, die du besitzt, aber gerade nicht nutzt, zu vermieten. So könntest du ein Zimmer oder sogar deine ganze Wohnung zeitweise über Airbnb vermieten. Dein Auto könntest du über diverse Plattformen ab und zu an andere Personen in deiner Umgebung vermieten. Vielleicht hast du auch einen separaten Kellerraum, eine Garage oder einen Parkplatz, den du eigentlich nicht brauchst und vermieten kannst. Wenn du deinen Keller leerräumst, kannst du als positiven Nebeneffekt sicher noch einiges verkaufen. Falls du den Keller behalten willst, könntest du dort auch Gegenstände wie besonderes Werkzeug, eine Bierzeltgarnitur oder einen Traubogen lagern und diese regelmäßig vermieten.

Reselling

Vielleicht interessierst du dich für Lego. Oder Whiskey. Oder Sneaker. Dann könntest du dir nebenbei ein kleines Reselling-Business aufbauen, indem du begehrte Artikel kaufst und diese dann nach gewisser Zeit zu einem (hoffentlich) höheren Preis wieder verkaufst. Alles, was du benötigst, ist etwas Fachwissen, Zeit und ein kleines Startkapital. Wenn du zusätzlich noch Spaß daran hast, Dinge zu reparieren, bieten sich noch viel mehr Möglichkeiten. So könntest du zum Beispiel alte Möbel aufhübschen oder defekte Kaffeevollautomaten reparieren und anschließend wieder verkaufen.

Wissen weitergeben

Wenn du über spezielles Wissen in einem Bereich verfügst, kannst du dir damit einen schönen Nebenverdienst aufbauen. So könntest du als passionierter Tänzer zum Beispiel ganz klassisch in einer Tanzschule nebenbei etwas Unterricht geben. Du könntest aber auch über Plattformen wie Fiverr andere online bei der Entwicklung und dem Einstudieren von besonderen Choreografien unterstützten. Oder du könntest bei YouTube Lernvideos hochladen oder bei Instagram einen Account rund um das Tanzen erstellen und diesen mit der Zeit monetarisieren. Diese Möglichkeiten, aus deinem Wissen Kapital zu schlagen, lassen sich natürlich auf viele andere Bereiche übertragen, wie Basteln, Fotografieren, Fremdsprachen, Programmieren, Grafikdesign und so weiter.

Schlusswort

Insbesondere durch diverse Onlineplattformen sind die Möglichkeiten, sich unkompliziert nebenbei etwas dazuzuverdienen, meiner Meinung nach so groß wie noch nie. Spezialkenntnisse können problemlos online erworben und anschließend zu Geld gemacht werden. Bei all diesen Möglichkeiten sollte man sich jedoch immer informieren, ob man zum Beispiel ein Gewerbe anmelden muss, wie die Versteuerung der Einnahmen abläuft und ob man seinen Hauptarbeitgeber informieren sollte.

