3 spannende Aktien unter 15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Magische runde Marken besitzen bei vielen Investoren noch immer eine gewisse Anziehungskraft. Ob in der unFoolishen, technischen Analyse, wo derartige Hürden stets eine gewisse Rolle spielen, oder auch einfach so. Glatte Geldbeträge scheinen immer reizvoll. Warum auch immer.

Investoren schielen häufig auf günstige Aktien, zumindest auf kurstechnisch preiswerte Vertreter. Natürlich ist eine Bewertung nicht an den Aktienkurs gekoppelt, sondern vielmehr an Kennzahlen und andere Faktoren als das aktuelle Kursniveau. Aber als überaus Foolisher Investor weißt du all das ja bestimmt.

Sei’s, wie es ist, kommen wir nun zu dem, weshalb du vermutlich hier bist, und werfen einen Blick auf drei spannende Aktien unter 15 Euro, die derzeit durchaus interessant sein könnten.

1. TUI: Neue Dynamik durch Thomas-Cook-Pleite

Eine erste Aktie unter 15 Euro, die ziemlich interessant ist, ist die von TUI (WKN: TUAG00). Das Reiseunternehmen kommt aktuell auf ein Kursniveau von 10,66 Euro (30.09.2019, maßgeblich für alle Kurse), wobei hier eine heftige Korrektur innerhalb der vergangenen Monate für ein solch preiswertes Kursniveau verantwortlich ist, sich jedoch inzwischen wieder ein wenig Besserung einspielt.

TUI könnte Profiteur der Pleite von Thomas Cook sein. Durch den Wegfall der Konkurrenz dürften sich hier im kommenden Jahr die Aussichten weiter aufhellen, was das operative Geschäft durchaus ankurbeln dürfte. Zudem wird die Boeing-Katastrophe im nächsten Jahr wohl abgehakt sein und vielleicht winkt hier sogar ein gewisser Schadensersatz, der im kommenden Jahr zu einem Sondereffekt beim Gewinn führen wird. All das könnte hier dazu führen, dass die Chancen überwiegen.

Die aktuelle Bewertung ist zudem mit einem 2018er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 8 noch immer vergleichsweise niedrig. Möglicherweise könnte hier eine interessante Contrarian-Chance lauern.

2. Lufthansa: Kurzfristiger Cook-Profiteur? Vielleicht!

Eine zweite Aktie, die gegenwärtig auf einem Kursniveau von unter 15 Euro notiert, ist die der Lufthansa (WKN: 823212). Die Kranich-Airline weist derzeit ein Kursniveau in Höhe von 14,48 Euro auf, was ebenfalls durchaus bemerkenswert ist. Denn immerhin hat hier in den vergangenen Wochen eine erneut schwächere Prognose für das Geschäftsjahr 2019 zu einem weiteren Abverkauf geführt.

Nichtsdestoweniger existieren auch bei der Lufthansa einige Faktoren, die die Aktie langfristig überaus interessant werden lassen. Bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 4,58 Euro beläuft sich hier das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf knapp über 3. Damit ist die Kranich-Aktie gewiss eine der preiswerteren Value-Chancen im DAX.

Zudem könnte sich hier kurzfristig so manche Chance auftun. Durch die Thomas-Cook-Insolvenz sind viele Reisende gegenwärtig gestandet und müssen entsprechend umdisponieren. Das könnte möglicherweise im Herbst zu höheren Buchungsraten und zu einer höheren Auslastung führen sowie möglicherweise das operative Zahlenwerk ein wenig ankurbeln. Vielleicht ist das aktuelle Geschäftsjahr daher nicht so schlecht, wie ursprünglich angenommen, was bei dieser niedrigen Bewertung zu einem schnellen Turnaround führen könnte.

3. ProSiebenSat.1 Media: Frischer Streaming-Wind

Zu guter Letzt gehört auch die Aktie von ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777) derzeit in diese Reihe hinein. Momentan kommt das Papier dieses Medienunternehmens auf ein Kursniveau von 12,64 Euro, was definitiv unter 15 Euro liegt. Allerdings existiert hier auch eine gewisse Fantasie, die über kurz oder lang höhere Kurse möglich machen könnte.

ProSiebenSat.1 Media hat nämlich erst kürzlich einen bedeutenden strategischen Schwenk getätigt. Mit Joyn liegt aktuell ein Fokus auf dem wohl auch in Zukunft immer weiter wachsenden Streaming, während das klassische Fernsehgeschäft wohl immer weiter in den Hintergrund rücken dürfte. Zumindest hatte sich das ja bereits im Zahlenwerk des Unternehmens abgezeichnet.

Das Management verfolgt bei diesen Streaming-Ambitionen eine durchaus interessante Strategie. Einerseits ist eine werbefinanzierte Variante derzeit kostenlos erhältlich. Mit diesem Angebot können auch weiterhin Kunden ohne Entgelt geworben werden, wobei sich das Streaming dennoch durch Advertising finanziert. In den kommenden Wochen ist jedoch auch eine kostenpflichtige Premiumvariante geplant für alle, die keine Lust auf diese Unterbrechungen haben.

Vielleicht sind diese Streaming-Ambitionen das, was ProSiebenSat.1 Media aus der Krise helfen könnte. Mit einem derzeitigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 12 ist die Aktie zumindest preiswert bewertet, mögliche Erlöse und ein zukünftiges Wachstum durch das Streaming könnten also noch nicht eingepreist sein.

Aktien unter 15 Euro im Blick?

Wie wir daher im Endeffekt sehen können, sind sowohl die Aktien von TUI als auch die der Lufthansa und von ProSiebenSat.1 Media für unter 15 Euro zu haben. Nichtsdestoweniger sollte man sich von diesen günstigen Notierungen nicht blenden lassen, sondern stets das Geschäftsmodell und auch die fundamentale Bewertung in den Vordergrund rücken.

15 Euro können nämlich echt teuer sein, wenn sich hinter diesen Aktien ein Rohrkrepierer verbirgt. Auch wenn das kurstechnisch vielleicht in gewisser Weise anziehen wirkt.

Kanadas Antwort auf Amazon.com! … und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um bei Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



Vincent besitzt Aktien von TUI.

The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019