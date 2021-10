3 solide Wachstumsaktien – perfekt für Ruheständler

Wichtige Punkte

Der Gesundheitsriese Abbott Laboratories bietet Investoren sowohl Wachstum als auch Einkommen.

Facebook ist ein Wachstumsmonster, das in letzter Zeit an der Wall Street in Ungnade gefallen ist, weshalb jetzt ein guter Zeitpunkt ist, es in dein Portfolio aufzunehmen.

Rent-A-Center hat ein Geschäftsmodell, das gut funktioniert, wenn die Zeiten hart und die traditionellen Kredite knapp werden.

Investoren, die in den Ruhestand gehen, schrecken vielleicht schon bei der bloßen Erwähnung des Wortes „Inflation“ zurück, denn es bedeutet, dass sie mit dem Geld, das sie in ihren Portfolios angesammelt haben, immer weniger von den Dienstleistungen und Gegenständen kaufen können, die sie brauchen. Das ist ein Grund, warum es wichtig ist, ein gewisses Maß an wachstumsstarken Aktien in deinem Portfolio zu haben – sie können dazu beitragen, den inflationären Auswirkungen auf den Wert deines Pensionsfonds entgegenzuwirken.

Zu diesem Zweck haben wir drei erfahrene Mitarbeiter von The Motley Fool gebeten, Wachstumsaktien zu empfehlen, die ihrer Meinung nach eine gute Ergänzung für jedes Ruhestandsportfolio sind. Hier erfährst du, warum sie Abbott Laboratories (WKN: 850103), Facebook (WKN: A1JWVX) und Rent-A-Center (WKN: 900457) für eine gute Wahl halten, die man jetzt kaufen sollte.

Eine starke Mischung aus Einkommen und Wachstum

Eric Volkman (Abbott Laboratories): Wenn du eine gute Aktie für dein Ruhestandsportfolio suchst, solltest du dich an ein Labor wenden, und zwar an Abbott Laboratories.

Abbott ist ein Unternehmen der Gesundheitsbranche, dessen Wurzeln mehr als 130 Jahre zurückreichen, und verfügt über ein umfangreiches Produktportfolio, das in vier Kategorien unterteilt ist. In absteigender Reihenfolge des Umsatzes sind dies: Medizinprodukte, Diagnostika, Ernährung und das außerhalb der USA angesiedelte Geschäft mit etablierten Arzneimitteln (d. h. Markengenerika). Mit diesem Mix hat das Unternehmen zahlreiche Hebel, um Wachstum und Einkommen zu steigern.

Erfreulicherweise ist der Umsatz in allen vier Kategorien im zweiten Quartal (dem letzten Berichtszeitraum) im Jahresvergleich zweistellig gewachsen. Das herausragende Segment war die Diagnostik, dank der beliebten COVID-19-Testprodukte. Insgesamt nahm dieser Bereich fast 3,25 Mrd. US-Dollar ein und verzeichnete ein Wachstum von 63 %.

Das Durchschnittsalter der Amerikanerinnen und Amerikaner steigt seit einiger Zeit stetig an, und in den kommenden Jahren wird der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung immer größer werden (laut zahlreichen Prognosen der Demografiegruppe). Abgesehen von COVID-19 wächst die Nachfrage nach den vielen Medikamenten, Geräten und Ernährungsprodukten aus dem Abbott-Katalog organisch. Der Umsatz der etablierten Pharmazeutika wuchs im zweiten Quartal um 16 %, während der Umsatz der Ernährungssparte um 12 % stieg. Beide Ergebnisse verblassen jedoch im Vergleich zum Umsatzwachstum von über 51 % bei den Geräten.

Ein alteingesessenes Unternehmen wie Abbott verdient eine besondere Anerkennung dafür, dass es ein so starkes Wachstum in allen Bereichen erzielt hat.

Im Vergleich zu vielen seiner Konkurrenten im Gesundheitsbereich gibt Abbott nicht so viel Geld für Forschung und Entwicklung oder Marketing aus – aber das ist auch gar nicht nötig. Seine Produkte haben in der Regel einen guten Ruf und werden von Personen und Institutionen gekauft, die schon lange mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Das hilft Abbott, relativ konstante Gewinne zu erzielen. Es kommt nur selten vor, dass das Unternehmen einen Verlust macht.

Dank dieser regelmäßigen Gewinne verfügt das Unternehmen über genügend Geld für aktionärsfreundliche Maßnahmen wie die Zahlung einer Dividende. In diesem Zusammenhang ist Abbott einer der größten Dividendenzahler im Gesundheitssektor und steht mit 49 Jahren Dividendenerhöhung in Folge kurz davor, zum Dividendenkönig zu werden. Letzten Monat wurde die 391. Quartalsausschüttung in Folge bekannt gegeben.

Mit so viel Vorgeschichte im Rücken können die Anleger sicher sein, dass die Ausschüttungen auch in Zukunft kommen werden. Bei den aktuellen Aktienkursen beträgt die Dividendenrendite 1,5 %.

Abbott ist seit Jahrzehnten ein wichtiges Unternehmen im US-Gesundheitssektor und wird es auch in Zukunft bleiben. Allein aufgrund der Demografiegruppe ist mit weiterem Umsatzwachstum zu rechnen und die Anleger sollten sich auf weitere jährliche Erhöhungen der stets verlässlichen Ausschüttung einstellen.

Wenn die Gelegenheit anklopft, öffne die Tür

Barbara Eisner Bayer (Facebook): Wenn du im Ruhestand bist und dein Einkommen zu einem großen Teil von deinen Investitionen abhängt, ist es nur natürlich, dass du konservativ sein willst, wenn es darum geht, welche Vermögenswerte du hältst. Sinkende Werte wirken sich direkt auf deine unmittelbare Fähigkeit aus, deine Rechnungen zu bezahlen.

Aber auch vorsichtige Rentner müssen einen Teil ihres Portfolios in Wachstumsaktien halten. Wenn du ausschließlich festverzinste Positionen hältst, minimiert das zwar das Risiko, dass du Geld verlierst, aber es maximiert auch das Risiko, dass das Wachstum deines Portfolios nicht mit der Inflation mithält, und macht es wahrscheinlicher, dass dir das Geld ausgeht, bevor dir die Zeit ausgeht.

Es gibt zwar kein Patentrezept, um zu erkennen, wann eine Aktie ihren Tiefst- oder Höchststand erreicht hat, aber man kann oft erkennen, wenn ein Unternehmen eine schwierige Phase durchläuft, die Investoren dazu veranlasst hat, den Aktienkurs zu senken. Wenn du solche Gelegenheiten siehst, ist es an der Zeit, zuzuschlagen.

Facebook ist eine Wachstumsaktie, die derzeit unter Beschuss steht, aber der Tech-Gigant wird höchstwahrscheinlich überleben und wachsen – das heißt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sie in dein Ruhestandsportfolio aufzunehmen.

Wenn wir etwas aus dem stundenlangen weltweiten Ausfall von Facebook Anfang des Monats gelernt haben, dann, dass die meisten Menschen nicht ohne mindestens eine der Plattformen leben können. Und wenn ich „die meisten Menschen“ sage, meine ich die 3,51 Milliarden monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzer der Facebook-Apps, darunter die namensgebende Social-Media-Seite, Instagram und WhatsApp.

Doch wie die meisten bereits wissen, hat der Kongress vor Kurzem von der Whistleblowerin und ehemaligen Facebook-Produktmanagerin Frances Haugen eine Reihe von unschmeichelhaften Anschuldigungen über das Social-Media-Powerhouse gehört. Das ist natürlich sehr schlechte Publicity und scheint einen Ausverkauf der Aktie ausgelöst zu haben – ein guter Zeitpunkt zum Kaufen. Aber denk daran: Jede Geschichte hat zwei Seiten, und auch wenn Facebook in der öffentlichen Meinung als Schuldiger dasteht, hat das Unternehmen, das die Vorwürfe bestritten hat, noch nicht vor Gericht (oder in diesem Fall vor dem Kongress) gestanden.

Facebook scheint optimistisch zu sein, dass es die Herausforderungen, denen es sich gegenübersieht, meistern wird, darunter regulatorische Fragen und kartellrechtliche Untersuchungen. Außerdem freut sich das Unternehmen auf seine Zukunft in der virtuellen und erweiterten Realität. CEO Mark Zuckerberg plant den Aufbau eines „Metaversums“, das sich diese Technologien zunutze machen soll. Auch wenn viele den Mann nicht mögen, ist es schwer zu bestreiten, dass er ein Visionär ist, der ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat.

Der Kurs von Facebook liegt derzeit etwa 15 % unter seinem Allzeithoch vom August. Wenn du zu den 3,51 Milliarden Menschen gehörst, die eine oder mehrere Plattformen nutzen – oder wenn du einfach nur nach einer Wachstumsaktie suchst, die bis zu deinem Ruhestand weiterwächst und innovativ ist –, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um den Social-Media-Giganten in dein Ruhestandsportfolio aufzunehmen.

Ein Unternehmen, das in unsicheren Zeiten gut abschneiden sollte

Chuck Saletta (Rent-A-Center): Die Rent-A-Center-Branche ist eine, auf die die Menschen zurückgreifen, wenn ihre Zukunft nicht so sicher ist. Schließlich bietet sie den Menschen eine Möglichkeit, das zu bekommen, was sie brauchen, auch wenn sie nicht so kreditwürdig sind.

Rent-A-Center bietet Kunden die Möglichkeit, scheinbar günstige wöchentliche Raten zu zahlen, um Geräte, Möbel oder andere teure Gegenstände zu kaufen. Wenn du alle Zahlungen pünktlich leistest, darfst du den Gegenstand behalten. Wenn du das nicht tust, nimmt Rent-A-Center ihn zurück.

Das Unternehmen verdient sein Geld, indem es hohe Preise für seine Waren verlangt, hohe Zinssätze und Gebühren für die Finanzierung erhebt und Gegenstände weitervermietet. Wenn du zum Beispiel einen Kühlschrank von der Rent-A-Center-Website auswählst, liegt der Preis bei 1.763,52 US-Dollar, während ein identisches Modell bei einem bekannten nationalen Einzelhändler 1.399 US-Dollar kostet. Für Verbraucher, die nicht bar bezahlen, liegt der Preis bei Rent-A-Center bei 29,99 US-Dollar pro Woche für 98 Wochen – oder insgesamt 2.939,02 US-Dollar.

Da die Inflation in letzter Zeit so hoch war wie seit vielen Jahren nicht mehr, der jüngste Arbeitsmarktbericht eine überraschend niedrige Zahl von Arbeitsplätzen ausweist und das Verbrauchervertrauen sinkt, kehrt das Gespenst der Stagflation zurück. In diesem Zusammenhang sieht es so aus, als würde die US-Notenbank die Kreditvergabe wieder straffen, und schon haben wir alle Voraussetzungen für einen nahezu perfekten wirtschaftlichen Sturm. Und Menschen, die am finanziellen Abgrund stehen, sind genau die Demografiegruppe, die die Dienstleistungen von Rent-A-Center in Anspruch nimmt.

Analysten erwarten für Rent-A-Center in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von mehr als 30 %, während die Gewinne in den letzten fünf Jahren stagnierten. Das Unternehmen wird derzeit mit dem 15-Fachen der nachlaufenden Gewinne gehandelt, eine Bewertung, die sich als Schnäppchen erweisen wird, wenn das prognostizierte Wachstum eintritt.

Die Kombination aus einer angemessenen Bewertung, einem guten erwarteten Wachstum und einem Geschäftsmodell, das auch in schwierigen Zeiten erfolgreich sein kann, macht Rent-A-Center zu einer Aktie, die es wert ist, in ein Rentenportfolio aufgenommen zu werden.

