Die 3 schlechtesten Aktien im August

Weitere Suchergebnisse zu "HanesBrands":

Der August war ein Blockbuster-Monat für den Aktienmarkt — mehrere wichtige Richtwerte erreichten neue Höchststände. Der S&P 500 verzeichnete den ersten Rekord seit Januar aufgrund der positiven Gesamtstimmung, und man hofft, dass sich die Anleger aufgrund der sich beruhigenden geopolitischen Spannungen auf die starke US-Wirtschaft und ihre günstigen Aussichten konzentrieren können.

Doch gemeinsam mit diesen Gewinnen ist eine anhaltende Volatilität eingetreten. Selbst die größten Unternehmen des Marktes mussten einige erhebliche Rückschläge hinnehmen — die Aktien waren im August um 15 % oder mehr gefallen. Seit heute sind Hanesbrands (WKN:A0KEQF), Dentsply Sirona (WKN:A2AF0E) und Noble Energy (WKN:860720) die bisher schlechtesten Aktien des S&P 500. Erfahre weiter unten mehr darüber, wie es so weit kommen konnte und was dem jeweiligen Unternehmen bevorsteht.







Einen wichtigen Partner verloren

Hanesbrands hatte im August einen Lauf, da sich die volatile Aktie in letzter Zeit großer Beliebtheit erfreute. Nach einer günstigen Investorenkonferenz im Mai strömten die Aktionäre in die Aktie und drückten sie im Juni um mehr als 20 % nach oben, in der Hoffnung, der Hersteller von Unterwäsche und anderer Bekleidung würde den Cashflow steigern und in den nächsten Jahren ein stärkeres Gewinnwachstum erzielen.

Diese Gewinne kehrten sich aber Anfang dieses Monats um, als Hanesbrands seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal bekannt gab. CEO Gerald Evans Jr. zitierte „das schwierige Umfeld für Intimbekleidung“, das die Erholung etwas zurückhielt. Er blieb jedoch zuversichtlich, dass der Trendwende-Plan das Unternehmens im weiteren Verlauf des Jahres 2018 an Fahrt gewinnen könnte.

Das Problem ist jedoch, dass Hanesbrands schlechte Nachrichten erhalten hat, die sich auf die langfristigen Aussichten auswirken werden. Target teilte Hanesbrands mit, dass ein Vertrag über die Marke C9 von Champion nach Ablauf des Jahres 2020 wahrscheinlich nicht verlängert wird. Der Wäschehersteller setzt viel Hoffnung auf Champion, aber die Investoren sind viel beunruhigter darüber, ob Hanesbrands auf dem hart umkämpften Markt bestehen kann.

Übernahmen und die Nachwirkungen

Die Produkte von Dentsply Sirona findest du wahrscheinlich bei deinem nächsten Besuch überall in der Zahnarztpraxis, von Röntgengeräten über Liegestühle bis hin zu beweglichen Spülbecken. Doch obwohl die Dentalindustrie beeindruckende Innovationen erlebt hat, hat Dentsply nicht viel Anteil daran gehabt. Viele der Probleme des Unternehmens sind auf die 5,5-Mrd.-US-Dollar-Übernahme von Sirona vor ein paar Jahren zurückzuführen.

Zu Beginn des Monats gab Dentsply die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt und musste eine weitere Abschreibung im Zusammenhang mit der Sirona-Übernahme in Höhe von insgesamt 1,265 Mrd. US-Dollar vornehmen, wenn man sowohl andere immaterielle Vermögenswerte als auch den Unternehmenwert hinzuzählt. Obwohl das bereinigte Ergebnis etwas besser als erwartet ausfiel, reduzierte Dentsply auch die Gewinnprognose für das Gesamtjahr um rund 20 %. Der Dentalspezialist hat ein breiter angelegtes Restrukturierungsprogramm versprochen, aber CEO Don Casey räumt ein, dass man bei dem aktuellen Umfeld eindeutig nicht zufrieden mit dieser Leistung ist. Die Investoren müssen zustimmen, und es werden tiefgreifende Maßnahmen vonnöten sein, damit sich das Unternehmen erholt.

Jämmerliche Ergebnisse

Auch Noble Energy hat in diesem Monat einen deutlichen Rückgang hinnehmen müssen, nachdem die Ergebnisse Anfang August gemeldet wurden. Das Energieunternehmen hat eine große Präsenz im Perm-Becken, wo man versucht, die Produktionsmöglichkeiten zu nutzen, die durch technologische Innovationen in der Industrie ermöglicht wurden. Doch all die Bemühungen im Perm haben dazu geführt, dass die Infrastruktur nicht mit der Produktion mithalten kann und das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die amerikanischen Ölpreise in letzter Zeit nicht mehr gestiegen sind.

Noble Energy sagte, dass man einen Teil der Investitionen über die Grenzen des Perm hinaus verlagern und stattdessen Gebiete wie das Denver-Julesburg-Becken in Colorado angehen würde. Allerdings bedeutet das auch, dass man nun beim Ausblick das untere Ende der bisherigen Produktionsziele anpeilt und das enttäuschte die Investoren. Da auch die Bohrkosten steigen, muss das Unternehmen die Transportsituation im Perm schnell lösen, selbst wenn sich Noble nur auf die Projekte mit dem höchsten Potenzial konzentrieren will.

Können sich diese Aktien wieder erholen?

Ein Monat bedeutet nicht unbedingt viel für eine Aktie, aber große Verluste signalisieren Herausforderungen, die die Unternehmen bewältigen müssen. Die Kursbewegungen von Noble Energy, Dentsply Sirona und Hanesbrands in diesem Monat spiegeln größere strategische Hürden wider, deren Überwindung Zeit braucht. Die Investoren werden jedoch deutliche Anzeichen für Fortschritte bei diesen Unternehmen abwarten müssen, bevor man wieder mit steigenden Kursen rechnen kann.

Machst auch du diese 3 fatalen Fehler in der Geldanlage? Diese 3 typischen Fehler in der Geldanlage können jedes Jahr viele Tausend Euro kosten. Viele Anleger machen sie, ohne es selbst zu wissen. Dabei ist es ganz einfach, diese Fehler zu umgehen! In dieser brandneuen Sonderstudie verraten dir die Top Analysten des globalen Motley Fool Teams, um welche Fehler es sich handelt und wie du sie leicht vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Download zu diesem Report.



The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 29.08.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.