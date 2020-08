3 scheinbar unzerstörbare Konzerne, die seit mehr als 50 Jahren stetig ihre Dividende erhöhen!

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Johnson & Johnson-Aktie

Procter & Gamble-Aktie

Coca-Cola-Aktie

Dividendenaktien sind unter Anlegern sehr beliebt, da sie in Zeiten von Negativzinsen Anleihen und andere Zinsprodukte ersetzen können. Der regelmäßige Dividendenfluss vermittelt das Gefühl einer Zinszahlung, was die Investoren in den meisten Fällen als angenehm empfinden.

Dennoch wird bei der Aktienauswahl häufig nur auf die Dividendenrendite geachtet in der Annahme, so die höchste Ausschüttung zu erhalten. Diese Selektion kann jedoch gerade in Krisen zu einem Problem werden, wenn es sich um stark konjunkturabhängige Werte (Zykliker) handelt.

Vor der Höhe der Dividendenrendite sollte deshalb immer die Prüfung der Dividendenkontinuität stehen. Wie lange schüttet mein Unternehmen bereits ununterbrochen eine Dividende aus und wurde sie in den vergangenen zehn Jahre gesteigert?

Dies sind die entscheidenden Fragen, denn so profitierst du neben einer guten Dividendenrendite ebenfalls von einer meist stetigen Kursentwicklung. Dagegen brechen sensible Werte in Krisen häufig so stark ein und streichen die Ausschüttung, dass die zuvor hohe Dividendenrendite wieder mehr als ausradiert wird.

Andere Firmen zahlen wiederum bereits seit mehr als 50 Jahren ununterbrochen eine Dividende und haben sie sogar stetig angehoben. Eine solche Entwicklung ist nur dann möglich, wenn das operative Geschäft erfolgreich verläuft. Die drei folgenden Unternehmen gehören zu dieser Kategorie.

1. Johnson & Johnson

Johnson&Johnson (WKN: 853260) wurde bereits 1886 gegründet und ist heute einer der größten Pharmaka-, Konsumgüter- und Medizintechnik-Konzerne der Welt. Alle drei Sparten verfügen über bekannte, hoch angesehene und oft verkaufte Produkte. In der aktuellen Viruskrise entwickelt der Konzern einen Impfstoff, den die amerikanische Regierung bereits vorbestellt hat.

Es ist zwar schwer vorstellbar, aber Johnson & Johnson zahlt bereits seit 1944 Dividenden und hat sie seit 1962 in jedem einzelnen Jahr anhoben. Aktuell wird sie quartalsweise ausgeschüttet. Während sie 1972 bei 0,009315 US-Dollar je Aktie lag, stand sie im letzten Geschäftsjahr bei 2,97 US-Dollar je Aktie. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt noch 2,7 % (07.08.2020). Ein bekannter Investor ist Warren Buffett. Er erfreut sich an den regelmäßigen Ausschüttungen.

2. Procter & Gamble

Procter&Gamble (WKN: 852062) ist ein weiterer amerikanischer Großkonzern, der bereits seit 1890 Dividenden zahlt. Seit 1956 hat er seine Ausschüttung jedes Jahr kontinuierlich angehoben. Dies klingt fast unglaublich und verdeutlicht die hohe Stabilität des Geschäftsmodells. Derzeit liegt die Dividendenrendite bei 2,28 % (07.08.2020).

Procter&Gamble produziert und verkauft bereits seit 1837 Konsumgüter, die wir täglich benutzen. Das Geschäft teilt sich in die Segmente Schönheit, Pflege, Gesundheitsfürsorge, Stoff- und Haushalts- sowie Baby-, Frauen- und Familienpflege. Zum Unternehmen gehören viele bekannte Marken wie Braun, Gillette, Oral-B oder Ariel, um nur einige zu nennen. Auch hier ist Warren Buffett beteiligt.

3. Coca-Cola

Coca-Cola (WKN: 850663) ist ein weiterer unglaublicher Dividendenaristokrat. Er zahlt seinen Aktionären bereits seit 1920 eine Dividende und seit 1962 wurde sie jedes Jahr angehoben. Aktuell beträgt die Dividendenrendite noch 3,41 % (07.08.2020). Angefangen hat alles 1886 mit der berühmten Coca-Cola-Formel. Heute verkauft das Unternehmen alle Arten von Erfrischungsgetränken wie Säfte, Wasser, Tees und sogar Kaffee.

Es gibt fast kein Land der Welt, in dem die Produkte nicht angeboten werden. Der Konzern besitzt hohe Wettbewerbsvorteile, die in einer zweistelligen Nettogewinnmarge münden. Und auch an diesem Unternehmen ist Warren Buffett beteiligt. Er kaufte sich bereits nach dem 1987er-Crash ein und genießt seitdem die regelmäßig steigenden Ausschüttungen.

The post 3 scheinbar unzerstörbare Konzerne, die seit mehr als 50 Jahren stetig ihre Dividende erhöhen! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Kanadas Antwort auf Amazon.com!

… und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: Dieses besondere E-Commerce-Unternehmen bietet Amazon die Stirn, und profitiert vom rasanten Wachstum des Marktes.

Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



Christof Welzel besitzt Johnson&Johnson-Aktien. The Motley Fool empfiehlt Johnson & Johnson.

Motley Fool Deutschland 2020