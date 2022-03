3 riesige Fehler beim Investieren, die man in einem fallenden Markt vermeiden sollte

Wichtige Punkte

Die Aktienmärkte sind seit Wochen im Minus und wir wissen nicht, wie lange der Schmerz anhalten wird.

Es ist wichtig, diese häufigen Fehler zu vermeiden, die zu unnötigen Verlusten führen können – oder zu verpassten Chancen.

Es ist kein Geheimnis, dass der Aktienmarkt im Jahr 2022 stark eingebrochen ist. Nicht nur, dass bestimmte Sektoren (hallo, Technologie) besonders schwer getroffen wurden, auch insgesamt sind die Aktien in einer Korrekturphase gelandet, in der sie um mindestens 10 % von ihren vorherigen Höchstständen gefallen sind.

Fairerweise muss man sagen, dass Börsenkorrekturen eigentlich ein ganz normales und übliches Ereignis sind. Aber wenn du noch Anfänger bist, weißt du vielleicht nicht genau, wie du damit umgehen sollst.

Auch wenn du ein erfahrener Anleger bist, ist es doch so, dass viele von uns schon lange keine Börsenkorrektur mehr erlebt haben. Natürlich haben uns die Aktien im März 2020 im Zuge des COVID-19-Ausbruchs einen Schrecken eingejagt, aber dieser Bärenmarkt war nur von kurzer Dauer. Seitdem hatten die Aktien bis Anfang des Jahres eine schöne Rallye hingelegt.

Unabhängig davon, wie viel Erfahrung du beim Investieren hast, ist es wichtig, bestimmte Fehler zu vermeiden, wenn die Aktienkurse fallen. Hier sind drei große Fehler, die du im Moment vermeiden solltest.

1. Panikverkäufe

Es ist schwer, sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie der Wert deines Portfolios von Tag zu Tag sinkt. Aber denk daran, dass die Verluste, die du siehst, nur auf dem Bildschirm zu sehen sind. Du wirst erst dann tatsächliche Verluste einfahren, wenn du die Aktien zu einem Preis verkaufst, der unter dem liegt, den du für sie bezahlt hast.

Deshalb musst du dich verpflichten, keine Aktien aus Panik zu verkaufen. Wenn du dich dazu zwingen musst, dein Portfolio nicht mehr zu überprüfen, bis sich die Marktbedingungen verbessert haben, dann sei es so.

2. Keine weiteren Aktien kaufen

Du könntest annehmen, dass es schlecht ist, während einer Korrektur Aktien zu kaufen, da die Möglichkeit besteht, dass der Wert deiner Investitionen noch mehr sinkt. Aber die Chancen stehen gut, dass sich die Aktien von der aktuellen Abwärtsbewegung erholen. Wenn du also weiter investierst, kannst du vielleicht von niedrigeren Aktienkursen profitieren.

Angenommen, du hast eine Aktie im Auge, die im Jahr 2021 zumeist für 300 US-Dollar gehandelt wurde. Wenn diese Aktie jetzt bei 260 US-Dollar gehandelt wird und du immer noch glaubst, dass sie in dein Portfolio passt, gibt es keinen Grund, sie nicht zu kaufen.

Es kann natürlich sein, dass du bei 260 US-Dollar kaufst und die Aktie ein oder zwei Wochen später auf 240 US-Dollar fällt. Aber vielleicht steigen sie ein paar Monate oder Jahre später wieder auf 310 US-Dollar. Wenn du auf lange Sicht investierst, ist das kein Problem.

Wenn du dich nicht traust, zu einem solchen Zeitpunkt einzelne Aktien zu kaufen, kannst du jederzeit auf börsengehandelte Fonds (ETFs) zurückgreifen. Der Vorteil dieses Weges ist, dass du nicht zu viel Zeit damit verbringen musst, Strategien zu entwickeln, welche Unternehmen du kaufen sollst. Stattdessen kannst du auf einen Schlag in zahlreiche Unternehmen investieren.

3. Ersatz von Aktien durch noch riskantere Anlagen

Weil Aktien in letzter Zeit so volatil waren, bist du vielleicht geneigt, dein Geld in andere Anlagen wie Kryptowährungen zu investieren. Aber wenn du Angst vor Verlusten hast, dann sind Kryptowährungen wahrscheinlich keine gute Lösung.

Der Kryptomarkt kann weitaus unbeständiger sein als der Aktienmarkt, und da digitale Token eine relativ neue Anlageform sind, wissen wir nicht genau, wie viel Durchhaltevermögen sie haben. Wenn sich deine Anlagestrategie also immer auf den Kauf von Aktien mit langfristigem Wachstumspotenzial konzentriert hat, ist ein Umstieg auf Kryptowährungen im Moment vielleicht nicht sinnvoll.

Das heißt nicht, dass du deinem Portfolio nicht einen kleinen Anteil an Kryptowährungen hinzufügen kannst. Aber jetzt ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um sich mit digitalen Münzen zu beschäftigen – vor allem, wenn du in einer Zeit, in der die Aktienkurse fallen, das Risiko minimieren willst.

Es ist eine schwierige Zeit für Aktien – das steht außer Frage. Aber wenn du diese Fehler vermeidest, könntest du den Abschwung gut überstehen, anstatt von ihm geschädigt zu werden.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 18.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

