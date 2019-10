Die rezessionssicheren Aktien in der Übersicht

Unternehmen Marktkapitalisierung Dividendenrendite Erwartetes Gewinnwachstum der nächsten fünf Jahre* 10-Jahres-Rendite Rendite in der großen Rezession** American Water Works 22,1 Mrd. Dollar 1,6 % 8,2 % 692 % – 12,7 %*** J&J Snack Foods 3,6 Mrd. Dollar 1,0 % 6,0 % 397 % 18,1 % NextEra Energy 110 Mrd. Dollar 2,2 % 8,0 % 473 % – 9,6 % S&P 500 – 1,87 % – 244 % – 35,6 %

Quellen: Yahoo! Finance und YCharts, Stand: 23. September 2019, *Konsens der Wall Street, **von Dezember 2007 bis Juni 2009, ***Handel begann erst im April 2008

American Water

Wasserversorgung ist eine der rezessionsresistentesten Industrien. Das macht Sinn – schließlich werden die allermeisten Kunden ihren Wasserverbrauch nicht zurückfahren, selbst wenn die wirtschaftlichen Zeiten hart sind.

Frei nach der US-Unabhängigkeitserklärung gilt zwar: „Alle Menschen sind gleich“ – doch das gilt nicht für Wasserversorger. Es gibt zwar mehrere solide Investmentmöglichkeiten in dieser Branche, doch American Water Works dürfte meiner Meinung nach für viele Investoren die beste Wahl sein. Das Unternehmen aus New Jersey ist der größte und am besten diversifizierte öffentlich gehandelte Wasserversorger: Das Unternehmen operiert in 16 Bundesstaaten und ist in 46 Staaten sowie einer kanadischen Provinz präsent. Durch seine breite Aufstellung besitzt das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, was Übernahmen angeht – das ist ein wichtiger Punkt in dieser sehr fragmentierten Branche, die für weitere Konsolidierung reif ist.

J&J Snack Foods

Die Konsumgüterbranche ist in Rezessionen recht widerstandsfähig, da die Produkte, die hierzu gehören, für die meisten von uns Grundbedürfnisse sind. Darunter fallen etwa Lebensmittel und Pflegeprodukte.

Eine Topaktie aus diesem Sektor, die in die rezessionsresistente Kategorie der „Lipstick Stocks“ fällt, ist J&J Snack Foods. Das Unternehmen kommt aus der Nähe von Philadelphia und stellt Snacks und Kaltgetränke her. Lipstick Stocks sind Aktien von Unternehmen, die günstige Konsumgüter herstellen. Forschungen haben ergeben, dass die Verkäufe von Produkten aus dieser Kategorie in Rezessionen sogar zunehmen. Die Erklärung ist, dass Konsumenten sich mit solchen Ausgaben verwöhnen wollen, da sie größere Investitionen zurückhalten.

J&J Snack Foods vertreibt seine Produkte über Supermärkte und ist bekannt für die „Superpretzels“ (ein in den USA beliebter Brezel-Snack zum Aufwärmen) und die Icee-Kaltgetränke. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und war zunächst ein Hersteller von kalten Brezeln zum Aufwärmen – Philadelphia gilt als die US-Hauptstadt für diese Art von Snack. Durch Übernahmen und Lizenzvereinbarungen erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio, so etwa durch die Akquisition von Icee aus Kalifornien, den Pionier bei halbgefrorenen Kaltgetränken aus Automaten. J&J verkauft seine Produkte in den USA und darüber hinaus.

NextEra Energy

Stromversorger halten sich meist gut, wenn sich die Wirtschaft schwach entwickelt, da sie ein Produkt bieten, ohne das die meisten von uns nicht lange leben wollen würden.

NextEra Energy ist eine Topaktie unter den Stromversorgern. Dem Konzern aus Florida gehören zwei Stromunternehmen aus diesem Bundesstaat, von denen Florida Power & Light, kurz FPL, das größte ist. Die beiden Unternehmen bedienen gemeinsam über 5,5 Millionen Kunden. Zudem ist das Unternehmen der weltgrößte Produzent erneuerbarer Energien aus Wind- und Solarkraft. Die Kosten zur Gewinnung erneuerbarer Energien dürften in nächster Zeit weiterhin fallen, was Rückenwind für die Gewinne von NextEra bedeutet.