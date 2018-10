3 positive Signale für Edelmetalle

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Spotpreis für Gold hat in den letzten Tagen des Sommers keine Dynamik hinzugewonnen. Ein starker US-Dollar und eine boomende Wirtschaft in den USA haben das gelbe Metall den Großteil des Jahres nur Staub schlucken lassen. Um Silber steht es sogar noch schlechter. Der Spotpreis für Silber erreichte ein Zweijahrestief, da er im Juli und August unter 15 US-Dollar fiel.

Im Mai hatte ich darüber gesprochen, warum der Juni ein wichtiger Monat für Gold und Silber sein würde. Nicht nur die Vereinigten Staaten und Nordkorea konnten ihre Spannungen vorübergehend abbauen, was zu einer Schwäche für so defensive Investitionen führte, auch die US-Notenbank entschied sich für eine Zinserhöhung. Dieser perfekte Sturm löste Anfang Juni einen Rückgang des Goldpreises unter die 1.300 US-Dollar-Marke aus, und Anfang August war er unter 1.200 US-Dollar gefallen.

Dieser Trend zeigt sich in der Performance von Goldaktien. Die Aktien von Barrick Gold (WKN:870450) sind über einen Zeitraum von drei Monaten um 23,3 % gefallen (bis zum frühen Nachmittag des 13. September). Die Aktien sind im Jahr 2018 bisher um 27 % gesunken und im Jahresvergleich um 38 %.

Das Unternehmen erzielte Mitte August einen Erfolg, als es wichtige US-Umweltgenehmigungen für sein Goldminenprojekt Barrick-Novagold in Alaska erhielt. Barrick hat auch einen ehrgeizigen Dezentralisierungsversuch unternommen, bei dem das Unternehmen die Rolle des Chief Innovation Officer eliminieren wird. Dieser Schritt wurde wahrscheinlich durch die mageren Zeiten in den letzten zwei Jahren angeregt.

Bedeutet das, dass sich die Anleger für den Rest des Jahres von Edelmetallen abwenden sollten? Nicht unbedingt. Gold- und Silberaktien können im Moment einen guten Wert bieten. Sehen wir uns drei positive Signale für Edelmetalle an.

Zusammenbruch der Kryptowährungen im Spätsommer

Ende 2017 schien es, als hätten Kryptowährungen eine legitime Chance, Edelmetalle zumindest kurzfristig als sichere Häfen in Krisenzeiten zu entthronen. Bitcoin und andere Kryptowährungen stiegen bis weit in den Dezember 2017 immer weiter, bevor sie schließlich den überhöhten Kursen erlagen. Die Kurse der großen Kryptowährungen sind seitdem ins Stocken geraten und Anfang September erneut stark gefallen. Die Volatilität im Kryptomarkt wird die Anleger wahrscheinlich davon abhalten, digitale Währungen als zukunftsfähig anzusehen.

Die US-Mitterm-Wahlen im November

In den Jahren nach der Finanzkrise haben Edelmetalle die Tendenz gezeigt, scharf auf geopolitische Ereignisse zu reagieren. Die Zwischenwahlen im November in den USA werden in einem zunehmend fragmentierten und intensiven politischen Klima mit Sicherheit für Aufruhr sorgen. Derzeit liegen die Demokraten vorne und es hat Gerüchte gegeben, dass die Demokraten bereit wären, eine Anklage wegen Amtsvergehen einzureichen,was einen politischen Sturm auslösen würde. Das wiederum könnte den politischen Kampf in Washington weiter eskalieren lassen. Mehr Machtkämpfe könnten die Investoren abschrecken und einen Ansturm auf Edelmetalle auslösen.

Eine alternde Hausse in einem späten Konjunkturzyklus

Die US-Wirtschaft verzeichnet seit der Verabschiedung des U.S. Tax Cuts and Jobs Act ein beeindruckendes Wachstum. Allerdings ist das Lohnwachstum bei steigender Inflation wieder in eine Stagnation zurückgegangen. Die Federal Reserve hat geschworen, den Weg der allmählichen Zinserhöhung fortzusetzen, was die Verbraucher wahrscheinlich stärker belasten wird, wenn wir auf das nächste Jahrzehnt blicken. Die Steuerreform hat dem Land Zeit verschafft, aber es gibt mehr Anzeichen dafür, dass wir uns in den letzten Phasen des aktuellen Schuldenzyklus befinden. Die Gefahr eines zukünftigen Abschwungs sollte die Anleger dazu veranlassen, mindestens einen kleinen Prozentsatz an Gold- und Silberaktien in ihren Portfolios zu halten.

