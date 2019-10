3 kanadische Marihuana-Aktien mit einer bedeutenden Präsenz in Europa

Weitere Suchergebnisse zu "Tilray":

Heute vor einem Jahr befanden sich die Cannabis-Aktien noch auf einem Allzeithoch. Die Marihuana-Industrie war einfach nicht zu stoppen, wobei Kanada das erste industrialisierte Land der Welt war, das am 17. Oktober 2018 Freizeit-Pot legalisierte.

Aber wir wissen, dass sich der Spieß umgedreht hat.

Ein Jahr später befindet sich eine Reihe von Marken-Marihuana-Aktien auf oder in der Nähe von Mehrjahrestiefs, wobei kanadische Pot-Aktien den Schnitt senken. Eine Vielzahl von Herausforderungen, darunter ein Rückstand bei Anbau- und Verkaufslizenzen von Seiten der Regulierungsbehörde Health Canada, und eine sehr langsame Markteinführung der lizenzierten Apotheken auf Provinzebene in Orten wie Ontario und Quebec haben zu erheblichen Versorgungsengpässen geführt. Obwohl sich auch diese Probleme lösen lassen dürften, könnten diese Angebotsengpässe noch für viele Quartale bestehen bleiben.

Obwohl das eine schlechte Nachricht für alle in Kanada ansässigen Produzenten ist, gibt es drei große Produzenten, die vielleicht eine kleine Gnadenfrist haben dürften. Das liegt daran, dass die folgenden drei Marihuana-Aktien über bedeutende Wachstumschancen in Europa verfügen, und im Moment hat Europa keine Probleme mit der Versorgung. Die folgenden Pot-Aktien könnten in der Lage sein, die Angebotsschwäche Kanadas teilweise oder ganz auszugleichen, indem sie sich auf Europa konzentrieren.

Aurora Cannabis

Vielleicht ist es nicht verwunderlich, dass der weltweit führende Marihuana-Produzent Aurora Cannabis (WKN:A12GS7), gemessen an der jährlichen Spitzenproduktion, eine ziemlich große Präsenz in Europa hat. Aurora ist in 25 Ländern weltweit vertreten, darunter Kanada, und 14 davon liegen in Europa.

Von den 15 Verarbeitungsanlagen von Aurora, die eines Tages insgesamt bis zu 700.000 kg pro Jahr produzieren können, befinden sich drei in Europa. Erstens Aurora Portugal mit einer Fläche von über 38.000 Quadratfuß und einem Ertrag von etwa 4.000 kg pro Jahr. Die erste Phase der Entwicklung sollte bis zum dritten Quartal 2020 abgeschlossen sein.

Die beiden größeren Anlagen sind Aurora Nordic 1 und 2 in Dänemark. Beide sind Joint Ventures mit dem Tomatenproduzenten Alfred Pedersen & Son, bei denen bestehende Gewächshäuser für die Cannabis-Produktion nachgerüstet werden sollen. Aurora Nordic 1 ist bereits für den Anbau zugelassen, wobei die über 100.000 Quadratfuß große Anlage 8.000 kg pro Jahr produzieren kann. Aber Aurora Nordic 2, das auf die Lizenzierung wartet, wird eine Fläche von etwa 1 Mio. Quadratfuß umfassen und in der Spitze jährlich mindestens 120.000 kg liefern. Alles in allem ergibt das für Aurora Cannabis 132.000 kg minimale Spitzenleistung in Europa und sollte einen einfachen Zugang in der gesamten Region ermöglichen.

Aber um das deutlich zu sagen: Wir sprechen hier über nur knapp 20 % der Produktion von Aurora. Das bedeutet, dass rund 80 % der Produktion noch immer durch die Versorgungsengpässe in Kanada negativ beeinflusst werden könnten. Daher sollten die Erwartungen der Anleger an Aurora Cannabis auf kurze Sicht gedämpft bleiben.

Flowr Corp.

Eine Cannabis-Aktie, die in der Lage sein könnte, einen Großteil der Probleme der kanadischen Frühphasenversorgung zu umgehen, ist das Small Cap Flowr Corp (WKN:A2PBSH).

Flowr hat sich dem Anbau von Marihuana zumindest im Inland von einem anderen Standpunkt aus genähert als viele seiner Kollegen. Anstatt auf Quantität zu setzen, hat Flowr mit der Scotts-Miracle-Gro-Tochter Hawthorne Gardening an der Effizienz und erstklassiger Qualität gearbeitet. Das Ergebnis sind 300 Gramm Ertrag pro Quadratfuß im Jahr 2019 – das ist höher als jeder andere börsennotierte Produzent, den ich verfolge – und eine Ernte von Premium- und Ultra-Premium-Cannabis. Da sich nur wenige Erzeuger auf den Ultra-Premium-Cannabis-Markt konzentriert haben, wird Flowr wahrscheinlich kleine Preisprobleme im Inland haben, vorausgesetzt, es kann die bestehenden Probleme bewältigen, wenn es sein Produkt auf den Markt bringt.

Was Flowr aber wirklich spannend macht, ist die jüngste Übernahme des privat gehaltenen Anbaubetriebs Holigen. Mit diesem Kauf wurde die Outdoor-Farm Aljustrel von Holigen in das Portfolio von Flowr aufgenommen. Die in Portugal gelegene Farm erstreckt sich über eine Fläche von über 7 Millionen Quadratfuß und sollte in der Lage sein, 500.000 kg Cannabis pro Jahr zu produzieren, wenn sie den Betrieb vollständig aufgenommen hat. Auch wenn wir nicht von der gleichen hohen Qualität und Effizienz sprechen wie Flowr in Kelowna, bieten diese 500.000 kg einen einfachen Zugang zu Europas aufblühendem Markt für medizinisches Marihuana. Außerdem könnte dieser Output je nach Verbrauchernachfrage problemlos zu Derivaten mit höheren Margen verarbeitet werden.

Flowr mag noch winzig sein, aber es ist in einer beneidenswerten Position unter den Cannabis-Produzenten.

Tilray

Obwohl es nach seinem Höhenflug im September letzten Jahres inzwischen mit einem Minus von 300 US-Dollar pro Aktie eines der schlechtesten Ergebnissen im Jahr 2019 eingefahren hat, hat Tilray (WKN:A2JQSC) aus British Columbia dank seiner europäischen Vermögenswerte interessante Perspektiven.

Ähnlich wie die hier genannten Unternehmen hängt Tilray in Europa von seinen Bemühungen in Portugal ab. Das Unternehmen begann bereits im März mit der Ernte auf der 2,5 Mio. Quadratmeter großen Anlage, die im April offiziell eröffnet wurde. Denk daran, dass dies nicht nur für die Kultivierung bestimmt ist. Der Großteil dieser Fläche beherbergt Verarbeitungs- und Produktionsflächen, die es Tilray ermöglichen werden, ein voll integriertes Unternehmen auf Europas potenziell lukrativem medizinischen Marihuana-Markt zu sein.

Tilray hat derzeit Vertriebsvereinbarungen mit fünf europäischen Ländern abgeschlossen und die Erwartung ist, dass es mehr werden, wenn mehr EU-Länder medizinisches Marihuana erlauben.

Leider lässt das die Mängel auf dem kanadischen Inlandsmarkt nicht vergessen. Tilray war etwas spät dran, um die Kapazität zu Hause zu erweitern, und war auf den Großhandel angewiesen, um seine eigenen Lieferverträge zu erfüllen. Der Kauf von Cannabis im Großhandel ist in der Regel ein Margenkiller und hat eine große Rolle bei der Bruttomarge von 20 bis 27 % gespielt, die das Unternehmen in jedem der letzten drei Quartale erzielt hat.

Obwohl die europäische Präsenz von Tilray für das Unternehmen ein deutliches Plus sein sollte, sollten wir im Moment davon sprechen, dass sie eher eine Absicherung als eine wirkliche Rettung vor diesen Problemen ist.

Jetzt neu: Kostenlose Studie „Cannabis – Der grüne Rausch“ Der aktuelle Boom im Cannabis-Markt bietet die Chance auf sehr hohe Gewinne ... doch wo gerade Goldgräberstimmung herrscht, gibt es natürlich auch Geldvernichter, um die du unbedingt einen großen Bogen machen musst. Das ist der Grund, warum Motley Fool ein ganzes Team von Analysten über Monate auf das Thema angesetzt hat – du als Anleger brauchst dringend verlässliche Infos.

Die neue Studie von The Motley Fool Deutschland „Cannabis – Der grüne Rausch“ versorgt dich mit geballtem Wissen zum gerade startenden Boom ... Es wäre ein Fehler, diese Studie nicht zu kennen. Jetzt für kurze Zeit HIER kostenlos abrufen!



Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 25.10.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019