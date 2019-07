3 heiße Dividendenaktien unter 10 Euro: TUI, Gazprom und Aroundtown

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Runde Marken erfahren in der Börsenwelt, wieso auch immer, oftmals eine besondere Aufmerksamkeit. Egal ob runde Punktemarken bei Indizes oder aber glatte Eurobeträge bei einzelnen Aktien. Gewissermaßen scheinen solche Eitelkeiten im Interesse so mancher Investoren zu sein.

Falls auch du dich zu diesem Kreise zählst, gib nun lieber fein acht. Denn im Folgenden wollen wir einen Blick auf drei heiße Dividendenaktien werfen, deren Aktienkurse gegenwärtig unter 10 Euro notieren, die allesamt zudem über spannende Ansätze verfügen.

TUI als dividendenstarker Turnaround-Aspirant

Eine erste heiße Dividendenaktie in diesem Kontext könnte zunächst die von TUI (WKN: TUAG00) sein. Denn obwohl der Reisedienstleister in diesem Jahr vor größeren operativen Problemen wie beispielsweise denjenigen rund um die Boeing-Maschinen des Typs 737, steht, könnten sich hier inzwischen die Wogen wieder glätten.

Trotz dieser Probleme, die in diesem Jahr vermutlich das operative Geschäft belasten werden, könnte hier inzwischen zumindest ein kleines bisschen Kompensation erfolgen. Boeing hat im Rahmen der aktuellen Berichtssaison für das zweite Quartal nämlich verkündet, dass man mit bis zu 4,9 Mrd. Euro an Schadensersatz rechne. Zumindest habe man in einer solchen Größenordnung nun Rückstellungen gebildet, die explizit auch für Verlustausfälle von Kunden verwendet werden könnten.

TUI könnte demnach ein gewisses Turnaround-Potenzial besitzen, nachdem die Aktie seit Beginn dieses Börsenjahres rund ein Drittel an Wert eingebüßt hat. Zudem könnte hier bei einer 2018er-Dividende in Höhe von 0,72 Euro sowie einem derzeitigen Kursniveau von 8,96 Euro eine Dividendenrendite in Höhe von rund 8 % lauern. Wobei man hierbei vielleicht noch damit rechnen sollte, dass diese Ausschüttung in Anbetracht der aktuellen Probleme und eines kurzweilig einbrechenden Gewinns ein wenig gekürzt werden könnte.

Gazprom vor weiterem Dividendenwachstum?

Wem die Dividendenaktie von TUI jedoch zu ungewiss ist, der könnte womöglich bei Gazprom (WKN: 903276) bei einer interessanteren Adresse sein. Der russische Erdgaskonzern könnte in den kommenden Jahren nämlich noch einmal ordentlich die Dividende nach oben schrauben, zumindest, wenn man an einen gleichbleibenden operativen Erfolg sowie die bisherigen Pläne des Konzerns glaubt.

Bei einem derzeitigen Kursniveau von 6,06 je hier handelbarer ADR-Aktie, die im Grunde zwei Aktien verbrieft, sowie einem Aktienkurs von 216,00 Russischen Rubeln je normaler Aktie, erfüllt die Gazprom-Aktie in beiderlei Hinsicht das Kriterium von unter 10 Euro. Die zuletzt gezahlte Dividende in Höhe von 16,61 Russischen Rubeln entspräche zudem einer durchaus interessanten und attraktiven Dividendenrendite in Höhe von über 7,68 %. Tendenz vermutlich sogar weiterhin steigend.

Gazprom möchte über kurz oder lang nämlich rund 50 % seines Gewinns für die Dividende verwenden, was angesichts der zuletzt gezahlten Dividende sowie dem 2018er-Gewinn je Aktie von über 65 Russischen Rubeln noch einmal glatt einer Verdopplung der Ausschüttung entsprechen würde. Wer daher auf der Suche nach einer spannenden Dividendenaktie unter 10 Euro ist, könnte daher auch hier bei einer vielversprechenden Adresse sein.

Aroundtown mit Fortsetzung des Wachstums?

Eine dritte spannende Dividendenaktie unter 10 Euro ist zudem noch die von Aroundtown (WKN: A2DW8Z). Die Aktie des Immobilienunternehmens notiert gegenwärtig lediglich auf einem Kursniveau von 7,37 Euro je Anteilsschein. Die zuletzt gezahlte Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie entspräche hierbei einer ebenfalls interessanten Dividendenrendite in Höhe von 3,39 %.

Interessant jedoch insbesondere deshalb, weil Aroundtown über durchaus spannende Dividendenansätze in seiner bisherigen Historie verfügt. Alleine für die vergangenen vier Geschäftsjahre (viel länger ist Aroundtown nicht börsennotiert) hat das Immobilienunternehmen stets eine zumindest konstante Ausschüttung an die Investoren ausgezahlt sowie die eigene Dividende inzwischen sukzessive und Jahr für Jahr von ursprünglich 0,05 Euro auf das aktuelle Niveau erhöht.

Wer daher, wieso auch immer, auf der Suche nach einer spannenden Dividendenwachstumsaktie unter 10 Euro ist, könnte bei Aroundtown durchaus an einer vielversprechenden Adresse angekommen sein.

Der übliche Hinweis …

Zum Abschluss an dieser Stelle noch, wie gewohnt, der übliche Hinweis, dass man sich nicht auf den Preis einer Aktie versteifen sollte, sondern eher auf den Wert. Natürlich ist es manchmal spannend, wenn man für eine Summe X viel mehr Anteilsscheine bekommen kann, beispielsweise weil eine Aktie kurstechnisch günstiger ist. Letztlich ist jedoch der innere Wert im Vergleich zum Aktienkurs ausschlaggebend, ob eine Aktie günstig ist oder eben nicht.

Auch wenn alle drei hier vorgestellten Aktien daher grundsätzlich interessant sein könnten, sollten Investoren überlegen, ob andere Unternehmen und Aktien womöglich über 10 Euro nicht langfristig die bessere Wahl sein könnte. Ein vergleichender Blick könnte hier durchaus nicht schaden.

Vincent besitzt Aktien von TUI. The Motley Fool empfiehlt Aroundtown.

