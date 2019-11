3 heiße Aktien für den Oktober

Aktien im Oktober kaufen? Ist das nicht der Monat, der für große Einstürze berüchtigt ist? Doch, Oktober war in der Vergangenheit der volatilste Monat für Aktien. Und einige der berüchtigtsten Börsencrashs passierten ebenfalls im Oktober.

Oktober ist jedoch in Sachen Aktienperformance nicht der schlechteste Monat der letzten 50 Jahre; diese zweifelhafte Ehre gebührt dem September. Noch wichtiger ist jedoch, dass sich Anleger nicht auf die kurzfristigen Schwankungen einer Aktie über einen Monat konzentrieren sollten. Wer langfristig denkt, für den kommt der Oktober als Kaufzeitraum ebenso infrage wie jede andere Zeit im Jahr.

Manche suchen vielleicht nach Schnäppchenaktien, die gerade abgestürzt sind. Meiner Meinung nach ist es aber noch besser, in Aktien zu investieren, die weiter steigen könnten. Und deswegen sind für mich Dollar General (WKN: A0YEES), MongoDB (WKN: A2DYB1) und The Trade Desk (WKN: A2ARCV) heiße Aktien, die man im Oktober kaufen und für eine lange Zeit halten kann.

1. Dollar General

Dollar General – eine heiße Aktie? Doch, doch. Der Aktienkurs des Discounters ist im bisherigen Jahresverlauf um über 50 % gestiegen. Ich denke, die Gründe für diese bisher starke Performance deuten auch auf ein zukünftiges Wachstum hin.

Das Unternehmen hat sich 2019 vom Rest der Branche erfolgreich abheben können. Während viele US-Einzelhändler aufgeben mussten, eröffnete Dollar General mehr neue Läden als jedes andere Unternehmen. Und obwohl viele dieser neuen Läden relativ nah an anderen Läden gelegen sind, steigen die Umsätze – was darauf hindeutet, dass die Expansion nicht die Umsätze der einzelnen Läden beschneidet.

Die Strategie von Dollar General hört da aber nicht auf. Das Unternehmen baut viele seiner bestehenden Lager um, einschließlich neuerer und größerer Kühler, um weitere Arten von Kühlprodukten anzubieten. Die strategische Initiative der DG Fresh sieht vor, zur Verbesserung der Margen auf die interne Verteilung von Tiefkühl- und Kühlprodukten umzustellen. Diese Initiative verbessert den Lagerhaltungsprozess in den Filialen und bietet den Kunden Kassen, an denen sie selbst ihre Waren scannen können.

Das Unternehmen hat sich sehr gut behauptet. Aber wenn der nächste Abschwung kommt, sollte Dollar General weiter steigen, da die Kunden vermehrt Discounter aufsuchen. Diese Aktie bietet dem Portfolio also durchaus Sicherheit gegen eine Rezession.

2. MongoDB

Die MongoDB-Aktie ist in diesem Jahr bisher um über 60 % gestiegen. Dieser beeindruckende Zuwachs war direkt auf das fantastische Umsatzwachstum des Datenbankunternehmens zurückzuführen.

Das Hauptgeheimnis hinter dem Erfolg von MongoDB besteht darin, dass die Datenbank von Grund auf so konzipiert wurde, dass sie die Speicherung und Analyse unstrukturierter Daten unterstützt. Die meisten großen Datenbanken, die von Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt werden, wurden vor Jahrzehnten für strukturierte Daten erstellt, die lediglich in Zeilen und Spalten organisiert sind.

Software-as-a-Service (SaaS)-Aktien wie MongoDB verdienen Geld, indem sie Kunden Abonnements für die Nutzung der Produkte und Dienstleistungen verkaufen. MongoDB hat mittlerweile mehr als 15.000 zahlende Kunden – etwa doppelt so viele wie noch vor einem Jahr. Weit über 600 dieser Kunden sorgen für mehr als 100.000 USD an jährlich wiederkehrenden Einnahmen für Mongo.

Da die Datenmenge – insbesondere unstrukturierte Daten – mit jeder Sekunde wächst, dürfte die Datenbank von MongoDB in Zukunft eine noch höhere Nachfrage bekommen. Ich nehme mal an, dass weitere Unternehmen hinzustoßen und große Summen ausgeben werden.

3. The Trade Desk

Der größte Gewinner unter diesen drei starken Aktien ist The Trade Desk, dessen Aktien um fast 70 % stiegen. Und in dieser starken Performance steckt bereits ein Rückgang, der allerdings auf einen allgemeinen Abrutsch der Techbranche zurückzuführen ist.

Die Durchführung von Werbekampagnen bestand jahrelang in Verhandlungen zwischen Werbetreibenden und Medienunternehmen. Das war ein langsamer Prozess ohne viele Daten, die belegten, wie gut die Werbekampagne tatsächlich funktioniert. The Trade Desk ändert hier alles und ermöglichte erstmals programmatische Werbung, bei der Kunden spezifische Kundengruppen über eine Vielzahl digitaler Outlets ansprechen können, und zwar sofort, damit sie ihren Return on Investment maximieren.

The Trade Desk verzeichnet weiterhin ein beeindruckendes Wachstum. Mehrere wichtige Kennzahlen aus dem letzten Quartal sprechen für sich: 42 % Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, ein Anstieg der Werbeausgaben für vernetztes Fernsehen (CTV) um 250 %, ein Anstieg der Audio-Werbeausgaben um 270 % und 80 % mehr Umsatz durch den Verkauf von Daten an Kunden.

Ich denke, dass es für The Trade Desk nur noch besser werden dürfte. Es wird mehr Möglichkeiten für digitale Werbung geben, insbesondere mit dem Zuwachs von Connected TVs. Ich bin der Meinung, dass die Verbreitung von TV-Streaming-Diensten zu weiteren werbefinanzierten Optionen führen und den Markt für The Trade Desk noch erweitern wird. Auch hier dürfte es noch lange nach oben gehen, selbst in wirtschaftlich schweren Zeiten.

Ist dies die nächste Wirecard? Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatz-Wachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internet-Händler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MongoDB und The Trade Desk. Keith Speights besitzt Aktien von Dollar General, MongoDB und The Trade Desk. Dieser Artikel erschien am 23.10.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019